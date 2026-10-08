Tot mai mulți europeni cumpără produse cu etichete ecologice. Peste 4.000 de produse certificate au fost adăugate din martie 2026

Un nou sondaj Eurobarometru arată o creștere a încrederii și a gradului de recunoaștere a etichetei ecologice a Uniunii Europene. Rezultatele au fost publicate cu ocazia Zilei Mondiale a Etichetării Ecologice.

Potrivit sondajului, 81% dintre consumatorii europeni sunt convinși că produsele care poartă eticheta ecologică a UE au un impact mai redus asupra mediului decât produsele similare disponibile pe piață. Procentul este în creștere față de 2023, când se situa la 75%.

Aproape jumătate dintre europeni, respectiv 46%, recunosc în prezent logo-ul în formă de floare al etichetei ecologice europene. Procentul este cu 8 puncte procentuale mai mare decât în 2023.

Creșterea gradului de recunoaștere a etichetei se reflectă și în comportamentul de cumpărare, susține sondajul. Aproape doi europeni din trei, respectiv 66%, afirmă că achiziționează frecvent sau uneori produse de orice tip care poartă etichete ecologice.

În cazul produselor care poartă în mod specific eticheta ecologică a UE, 46% dintre europeni spun că le cumpără frecvent sau uneori. Și acest procent a crescut cu 8 puncte procentuale față de sondajul din 2023.

În paralel, cele mai recente statistici privind eticheta ecologică a UE arată că un număr tot mai mare de companii obțin această certificare pentru produsele lor. Categoriile acoperite variază de la hârtie și detergenți până la mobilier, textile și servicii de cazare hotelieră.

Alegerea produselor care poartă eticheta ecologică a UE nu a fost niciodată mai mare. În septembrie 2026, existau 121.083 de produse care purtau această etichetă, acoperite de 3.665 de licențe.

Din martie 2026 au fost adăugate peste 4.000 de produse certificate. De asemenea, peste 1.000 de unități de cazare turistică au primit până în prezent eticheta ecologică a UE.

Întreprinderile mici și mijlocii au un rol important în cadrul sistemului, acestea reprezentând 62% dintre deținătorii de licențe.

Sondajul Eurobarometru arată și că europenii își doresc ca eticheta ecologică a UE să fie disponibilă pe o gamă mai largă de produse.

Jumătate dintre respondenți, respectiv 50%, afirmă că ar dori să găsească mai mulți detergenți care poartă eticheta ecologică a UE pe piață. Textilele se află pe următorul loc, cu 36%, urmate de produsele cosmetice, cu 35%.

În total, 72% dintre europeni ar dori ca eticheta să fie extinsă și la alte categorii de produse.

Solicitarea consumatorilor pentru o gamă mai largă de produse cu eticheta ecologică a UE reprezintă o oportunitate pentru companii și comercianți de a-și consolida competitivitatea și de a avea un rol mai important în promovarea sustenabilității.

Eticheta ecologică a UE oferă o modalitate considerată de încredere și practică pentru ca firmele să răspundă cererii în creștere și pentru ca oamenii să poată identifica mai ușor opțiunile cu un impact mai redus asupra mediului.

Eticheta ecologică a UE creează, de asemenea, oportunități în domeniul achizițiilor publice.

Propunerea recentă privind Actul UE privind achizițiile publice încurajează cumpărătorii publici să utilizeze etichete, în special eticheta ecologică a UE, pentru a sprijini integrarea considerentelor de mediu în procedurile de achiziții.

Aplicarea acestei abordări ar facilita identificarea de către cumpărătorii publici a produselor care îndeplinesc cerințe de mediu credibile.

Eurobarometrul este instrumentul de sondare utilizat de Comisia Europeană, Parlamentul European și alte instituții și agenții ale UE pentru monitorizarea periodică a opiniei publice din Europa cu privire la aspecte legate de Uniunea Europeană, precum și a atitudinilor față de subiecte de natură politică sau socială.

Instrumentul furnizează date relevante și de calitate pentru specialiștii în opinie publică, cercetători, mass-media și public.

Sondajul Flash Eurobarometru a fost realizat în perioada 31 august – 6 septembrie 2026 în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Aproximativ 25.566 de persoane din diferite categorii sociale și demografice au fost intervievate față în față, în limba națională a fiecărei țări.

Actualul Eurobarometru se bazează pe edițiile anterioare din 2023 și 2017. Acest lucru permite realizarea unor comparații în timp și urmărirea modificărilor atitudinilor publicului.