ONU pregătește Parlamentul României pentru era AI! Când începe programul de formare?

Parlamentarii României vor participa, în perioada 10-12 noiembrie, la un program de formare în inteligență artificială (IA, Artificial Intelligence, AI) organizat de ONU și UNDP. Inițiativa, aprobată recent de conducerile celor două Camere, urmărește să pregătească legislativul pentru oportunitățile, riscurile și implicațiile AI.

Organizația Națiunilor Unite (ONU) va organiza, în noiembrie, un program de formare dedicat inteligenței artificiale (IA, Artificial Intelligence, AI) pentru parlamentarii și personalul Parlamentului României. Inițiativa, demarată în urmă cu aproximativ șase luni, a primit aprobarea finală a Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului.

Programul se va desfășura în perioada 10-12 noiembrie și va fi organizat de ONU, cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP). La București vor veni doi experți ONU în domeniul inteligenței artificiale, din New York și Singapore, pentru a susține sesiunile de formare.

Potrivit deputatului PNL Andrei Baciu, programul urmărește să le ofere parlamentarilor și angajaților Parlamentului instrumentele necesare pentru a înțelege oportunitățile, riscurile și implicațiile utilizării inteligenței artificiale.

Formarea va aborda modul de funcționare a inteligenței artificiale, oportunitățile și riscurile asociate utilizării acesteia, implicațiile etice și de securitate, precum și reglementarea și supravegherea sistemelor de AI. De asemenea, participanții vor discuta despre rolul parlamentelor în elaborarea unor politici publice responsabile în domeniul inteligenței artificiale.

Andrei Baciu a explicat că inițiativa a pornit de la necesitatea ca Parlamentul să înțeleagă mai bine tehnologia pe care trebuie să o reglementeze. În acest context, deputatul consideră că legislația nu poate fi elaborată în mod responsabil în cazul unei tehnologii insuficient înțelese.

Deputatul a precizat că discuțiile cu reprezentanții ONU și ai UNDP au fost inițiate în urmă cu aproximativ șase luni, în cadrul unor întâlniri de la New York și Geneva, iar aprobarea programului transformă aceste demersuri într-un proiect concret pentru România.

Baciu a arătat că inteligența artificială produce deja schimbări profunde în societate, economie, piața muncii și modul de elaborare a politicilor publice. În opinia sa, amploarea transformării justifică diferențierea dintre o perioadă de dinaintea AI și una de după apariția acestei tehnologii, tranziție în care societatea se află deja.

Deputatul consideră că regulile care vor guverna societatea viitorului sunt stabilite în prezent, motiv pentru care este necesară o înțelegere cât mai bună a implicațiilor inteligenței artificiale. Programul de formare ar urma să contribuie la pregătirea instituțiilor pentru utilizarea etică și responsabilă a acestei tehnologii.

Andrei Baciu a anunțat, totodată, că următorul pas propus pentru creșterea capacității instituționale este înființarea unei comisii pentru inteligență artificială. Aceasta ar avea rolul de a dezvolta expertiză și de a putea analiza rapid implicațiile AI asupra procesului legislativ pentru care este responsabil Parlamentul României. Deputatul a precizat că a propus deja oficial acest demers.

El a transmis mulțumiri conducerilor celor două Camere și membrilor Birourilor permanente pentru susținerea inițiativei, precum și lui Amandeep Singh Gill, secretar general adjunct al ONU și trimis special pentru tehnologiile digitale și emergente, și lui Robert Opp, director pentru transformare digitală și director al Digital, AI and Innovation Hub din cadrul UNDP.

Anunțul a fost făcut joi, 8 octombrie 2026, într-o postare pe contul său de Facebook.