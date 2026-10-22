Ghid RAR privind anvelopele de iarnă în România. Când devin obligatorii, ce marcaj trebuie să aibă cauciucurile și ce riscă șoferii care le folosesc vara

Anvelopele de iarnă nu trebuie montate până la o anumită dată, ci atunci când șoferii circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, polei sau gheață. Reprezentanții Registrului Auto Român explică ce marcaj trebuie să aibă cauciucurile, dacă anvelopele all-season sunt acceptate de lege și de ce folosirea celor de iarnă vara poate provoca uzură excesivă.

Șoferii din România nu au o dată fixă până la care trebuie să monteze anvelopele de iarnă, însă legea impune folosirea acestora atunci când circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, polei sau gheață.

Reprezentanții Registrului Auto Român (RAR) explică ce marcaje trebuie să aibă anvelopele, dacă cele all-season sunt acceptate și de ce cauciucurile de iarnă trebuie folosite în sezonul rece.

Potrivit unui clip informativ postat pe pagina de Facebook a RAR, legislația din România nu stabilește o dată calendaristică pentru montarea anvelopelor de iarnă. Obligația apare în funcție de condițiile meteorologice, respectiv atunci când șoferii circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, polei sau gheață.

Pentru ca anvelopele să fie recunoscute legal drept anvelope de iarnă, acestea trebuie să aibă marcajul M+S, MS sau o variantă echivalentă a acestuia, indiferent de denumirea comercială folosită de producător. Marcajul poate fi identificat pe partea laterală a anvelopei.

Reprezentanții RAR au explicat că simbolul unui munte cu trei vârfuri și un fulg de zăpadă reprezintă un marcaj suplimentar de omologare. Utilizarea anvelopelor care au acest simbol nu este interzisă, însă, din punct de vedere al cerințelor legale menționate de instituție, marcajul M+S este cel relevant.

„Întrebare: Din punct de vedere legal, ce înseamnă o anvelopă de iarnă, cum o recunoaștem și când spune legea că trebuie să o avem montată pe mașină? Răspuns: Referindu-ne strict la circulația pe drumurile publice din România, indiferent de denumirea comercială a anvelopei, aceasta trebuie să conțină marcajul M plus S, MS, indiferent de topica acestuia pe anvelopă. Întrebare: Când trebuie montată o astfel de anvelopă pe mașină? Răspuns: Este o confuzie foarte des întâlnită. Nu există o dată limită pentru montarea anvelopelor de iarnă, dar trebuie să cont de trei condiții meteorologice: zăpadă, polei și gheață. În aceste situații neapărat trebuie să avem montate anvelope de iarnă cu marcajul amintit mai devreme. Marcajul îl găsim pe partea laterală a anvelopei. Avem marcajul M plus S.”

Șoferii care folosesc anvelope all-season trebuie să verifice marcajele de pe acestea, nu doar denumirea comercială. Reprezentanții Registrului Auto Român au precizat că legislația românească nu definește separat anvelopele all-season, criteriul relevant fiind prezența marcajului M+S.

Prin urmare, anvelopele pentru toate anotimpurile pot fi folosite în condițiile prevăzute de lege dacă au marcajul necesar. Simbolul cu muntele și fulgul de zăpadă poate apărea suplimentar pe acestea.

În ceea ce privește diferențele dintre anvelopele de vară și cele de iarnă, reprezentanții RAR au explicat că profilul celor din urmă este conceput pentru a îmbunătăți aderența.

Structura acestuia permite anvelopei să rețină zăpada, astfel încât interacțiunea dintre profil și stratul de omăt să contribuie la o aderență corespunzătoare.

„Întrebare: Dincolo de acest marcaj, văd că mai este aici un simbol, arată ca un vârf de munte cu un fulg de zăpadă. Ce reprezintă? Răspuns: Este un marcaj de omologare suplimentar, dar după cum v-am precizat, legislația din România prevede strict marcajul M plus S. Nu este interzis să montăm anvelopele cu marcajul acel vârf de munte cu fulg de nea. Întrebare: Există acele anvelope denumite all-season. Există în legislație această prevedere? Răspuns: După cum am spus, indiferent de denumirea comercială, trebuie să găsim marcajul M plus S. Legislația din România nu prevede denumirea anvelopelor all-season. Dar dacă avem marcaj suplimentar cu fulgul acela de nea, nu este interzisă folosirea acestora. Întrebare: Spun unii șoferi cred că e doar o găselniță legislativă această anvelopă de iarnă, că nu aduce nimic bun și nimic în plus față de o anvelopă de vară. Și m-aș referi la profilul acestei anvelope, ce e diferit la o anvelopă de iarnă? Răspuns: Pentru o anvelopă de iarnă, profilul acesteia este dispus de așa natură pentru a crește aderența. Ține zăpada, ca împreună cu textura omătului să poată avea o aderență corespunzătoare.”

Reprezentanții RAR recomandă folosirea anvelopelor de iarnă strict în sezonul rece, deoarece proprietățile materialului din care sunt fabricate sunt adaptate temperaturilor scăzute.

Compoziția acestora este concepută să rămână mai moale la temperaturi de sub 7-8 grade Celsius. La temperaturi ridicate, anvelopele se pot degrada, iar uzura poate deveni excesivă.

Un reprezentant al instituției a menționat că a întâlnit inclusiv situații în care, după o vară întreagă de utilizare, anvelopele ajunseseră în luna octombrie atât de uzate, încât firele metalice din structura lor deveniseră vizibile.

În privința ideii că anvelopele de iarnă ar fi inutile față de cele de vară, reprezentanții RAR au subliniat rolul profilului în creșterea aderenței pe zăpadă. Aceștia au amintit și dificultățile întâmpinate în trecut de șoferii care încercau să scoată automobilele blocate în zăpadă, pentru a evidenția importanța echipării corespunzătoare a mașinii în sezonul rece.