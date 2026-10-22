Doliu la Hollywood. Unul dintre actorii legendari, care a jucat în Top Gun, Alien, M*A*S*H și Magnolii de oțel, a murit la 93 de ani

Actorul Tom Skerritt, cunoscut pentru versatilitatea sa și pentru rolurile memorabile interpretate de-a lungul unei cariere de peste 60 de ani în producții precum „Top Gun”, „Picket Fences”, „M*A*S*H” și „Alien”, a murit la vârsta de 93 de ani. Familia sa a confirmat informația pentru publicația Deadline.

Este doliu la Hollywood! Tom Skerritt a murit miercuri, din cauze naturale, a anunțat familia sa într-un comunicat.

„Deși lumea l-a cunoscut pe Tom prin cariera sa remarcabilă de actor, noi l-am cunoscut pentru umorul, curiozitatea, înțelepciunea, generozitatea sa și dragostea pe care a adus-o în viețile noastre. Îi păsa profund de imaginație, creativitate, arta povestirii, serviciul în folosul comunității, veterani, lumea naturală și ajutarea celorlalți să-și găsească și să-și facă auzite propriile voci”, se arată în comunicat.

Skerritt a fost nominalizat de două ori la premiile Emmy, ambele nominalizări fiind pentru interpretarea sa din „Picket Fences” (difuzat și în România drept „Secrete de familie”). În 1993, a câștigat premiul pentru cel mai bun actor principal într-un serial dramatic.

Printre celelalte roluri importante din cariera sa se numără cel al soțului răbdător al personajului interpretat de Shirley MacLaine în „The Turning Point”, cel al soțului lui Sally Field în „Steel Magnolias” (Magnolii de oțel) și cel al unui oportunist viclean care încearcă să împiedice personajul interpretat de Jodie Foster să comunice cu forme de viață extraterestre, în filmul „Contact”.

„Un scriitor m-a descris odată drept un actor de compoziție prins în corpul unui protagonist, iar mie mi-a plăcut întotdeauna această descriere. Este un compliment frumos. Am reușit să navighez între televiziune și filmele de lungmetraj”, declara el pentru Seattle Post-Intelligencer în 1997.

Skerritt a rămas adesea în memoria publicului prin rolurile secundare, datorită prezenței sale discrete, dar puternice, și zâmbetului molipsitor. În serialul „Picket Fences” însă, el a interpretat rolul principal, cel al șerifului Jimmy Brock, prestație care i-a adus premiul Emmy.

După ce a servit timp de patru ani în Forțele Aeriene ale Statelor Unite, Skerritt s-a orientat inițial către regie, înainte de a se dedica actoriei.

Printre primele sale roluri s-au numărat apariții în seriale western de televiziune, precum „The Virginian”, „Death Valley Days”, „12 O’Clock High” și „Gunsmoke”, scrie Deadline.

Unul dintre primele sale roluri importante pe marele ecran a fost cel al căpitanului Augustus Bedford „Duke” Forrest, în comedia „M*A*S*H”, regizată de Robert Altman și lansată în 1970.

Personajul său, un sudist cu atitudini ușor rasiste, împărțea dormitorul cu Hawkeye, Frank Burns și Trapper John și ajungea să aibă o aventură cu Margaret „Hot Lips” Houlihan. Nici Skerritt, nici personajul său nu au apărut în serialul de televiziune derivat din film, care a avut o durată îndelungată.

„Am crezut că îl vor transforma pur și simplu într-un alt sitcom”, a povestit ulterior actorul pentru Associated Press.

Skerritt a revenit în distribuția unui film regizat de prietenul său Robert Altman în 1974, când l-a interpretat pe Dee Mobley în „Thieves Like Us”.

De-a lungul anilor 1970, actorul a apărut în numeroase comedii și drame pentru marele ecran, dar și într-un film SF care avea să devină emblematic. Printre producțiile în care a jucat se numără „Harold and Maude”, „The Turning Point”, „Up in Smoke” și „Ice Castles”.

Filmul SF care avea să-i aducă unul dintre cele mai cunoscute roluri a fost regizat de un cineast britanic aflat la începutul carierei sale la acea vreme: Ridley Scott.

Când a primit scenariul pentru „Alien”, Skerritt nu a fost prea impresionat nici de poveste, nici de rolul său, cel al lui Dallas, căpitanul echipajului navei spațiale Nostromo, ai cărei membri aveau să fie aproape toți uciși.

Spre finalul filmărilor, însă, actorul a ajuns să aprecieze proiectul atât de mult, încât a spus că s-a oferit să renunțe la salariu în schimbul unei participații de jumătate de punct procentual din încasările filmului.

„Ron Shusett, producătorul executiv, pur și simplu a râs”, și-a amintit el.

Un alt rol memorabil al lui Tom Skerritt a fost cel al instructorului personajului interpretat de Tom Cruise în „Top Gun”, filmul de succes lansat în 1986.

Prestația sa s-a numărat printre aparițiile care au contribuit la construirea unei cariere de peste șase decenii, în care actorul a alternat rolurile secundare cu cele principale în producții de televiziune și cinematografie.