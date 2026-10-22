Avertisment pentru șoferii cu carduri BCR. Când nu pot fi folosite pentru plata rovinietei și a TollRo

Cardurile emise de Banca Comercială Română (BCR) nu vor putea fi folosite pentru plata rovinietei și a taxei TollRo în noaptea de 23 spre 24 octombrie 2026, timp de patru ore și 15 minute.

În același timp, lucrările pe mai multe sectoare ale Autostrăzii Transilvania au ajuns în stadii avansate, CNAIR urmărind deschiderea circulației până la sfârșitul anului. Iată mai jos detalii despre aceste două subiecte.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat joi, 22 octombrie, că sistemul de carduri al BCR va fi oprit temporar pentru o actualizare impusă de organizațiile Visa și Mastercard.

În intervalul 23 octombrie 2026, ora 23:45 – 24 octombrie 2026, ora 04:00, cardurile emise de această bancă nu vor putea fi utilizate pentru achitarea rovinietei și a taxei TollRo prin portalul portal.etoll.ro și prin aplicațiile mobile TollRo ale CNAIR.

Potrivit companiei de drumuri, plățile efectuate cu carduri emise de alte bănci nu vor fi afectate de această intervenție și se vor desfășura în condiții normale.

CNAIR le reamintește șoferilor că rovinieta poate fi cumpărată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității. În cazul tichetului de rută, acesta poate fi achiziționat cu cel mult 24 de ore înainte de data și ora începerii deplasării stabilite de solicitant.

De asemenea, rovinietele pot fi cumpărate de la distribuitorii autorizați, prin alte mijloace de plată, în timp ce tichetele de rută sunt disponibile și la subunitățile CNAIR.

„‼️Cardurile emise de BCR nu vor putea fi utilizate pentru plata rovinietei și a TollRo timp de 4 ore și 15 minute‼️ 📌CNAIR informează utilizatorii rețelei de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale că Banca Comercială Română (BCR) va implementa în noaptea de 23 spre 24 octombrie 2026 (vineri spre sâmbătă) o actualizare impusă de Visa/ Mastercard. Pentru această actualizare este necesară oprirea temporară a sistemului propriu de carduri al băncii. În intervalul 23.10.2026, ora 23:45 – 24.10.2026, ora 04:00, cardurile emise de BCR nu vor putea fi utilizate pentru plata rovinietei și a TollRo prin portalul portal.etoll.ro și prin aplicațiile mobile TollRo ale CNAIR. Plățile cu carduri emise de alte bănci nu sunt afectate și se vor desfășura în mod normal. Reamintim utilizatorilor Sistemului Electronic de Tarifare Rutieră (STRR) că rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității, iar tichetul de rută poate fi achiziționat în avans, cu până la 24 de ore înainte de data și ora începerii deplasării stabilite de solicitant. De asemenea, rovinietele pot fi achiziționate de la distribuitorii autorizați, utilizând alte mijloace de plată, iar tichetul de rută poate fi achiziționat de la subunitățile CNAIR”, au transmis reprezentanții companiei de drumuri, joi, 22 octombrie.

Tot joi, Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a prezentat stadiul lucrărilor de pe trei șantiere ale Autostrăzii Transilvania (A3), după o vizită în teren. Ploaia împiedică momentan executarea asfaltului și a marcajelor rutiere, însă montarea parapeților continuă.

La viaductele Topa Mică și Nădășelu, asocierea turco-română Özaltin – Ilgaz – Visio Construct lucrează la hidroizolație, structura rutieră și parapete. Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 87,80%.

Pe secțiunea Nădășelu – Zimbor, cu o lungime de 30,6 kilometri, constructorul român UMB Spedition execută lucrări de finisare, inclusiv montarea parapetelor direcționale, a indicatoarelor și a bordurilor în parcări. Progresul fizic raportat este de 99,30%.

Pe tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, lung de 26,35 kilometri, compania Construcții Erbașu montează parapeți. Terasamentele sunt finalizate, iar stratul de uzură și marcajele urmează să fie executate când condițiile meteorologice vor permite.

Stadiul fizic al acestui sector este de 95,39%.

Cristian Pistol a precizat că obiectivul CNAIR este deschiderea circulației pe toate aceste sectoare până la sfârșitul anului. Potrivit directorului general, finalizarea lor ar permite circulația pe aproximativ 155 de kilometri continui de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș, precum și pe alți 26 de kilometri spre Borș.

Deschiderea depinde însă de condițiile meteorologice și de efectuarea ultimelor verificări.