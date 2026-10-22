ONU nu reușește să aleagă un succesor pentru Antonio Guterres. Toți cei șapte candidați au primit voturi negative

Organizația Națiunilor Unite (ONU) nu a reușit să ajungă la un consens privind succesorul lui Antonio Guterres, al cărui mandat se încheie la 31 decembrie. Toți cei șapte candidați au primit voturi negative din partea unor membri permanenți ai Consiliului de Securitate, iar rezultatul deschide posibilitatea unor noi candidaturi.

Marile puteri nu au reușit să ajungă la un acord privind succesorul lui Antonio Guterres în funcția de secretar general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), ceea ce deschide posibilitatea apariției unor noi candidaturi. Toți cei șapte candidați înscriși în cursă, patru femei și trei bărbați, au primit cel puțin un vot negativ din partea unui membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, potrivit unor surse diplomatice.

În urma votului, care are deocamdată un caracter indicativ, niciunul dintre candidați nu a reușit să evite opoziția Chinei, Franței, Marii Britanii, Rusiei sau SUA, cele cinci state membre permanente ale Consiliului de Securitate, care dețin drept de veto.

Cel de-al doilea și ultimul mandat de cinci ani al lui Antonio Guterres în funcția de secretar general al ONU se va încheia la 31 decembrie.

Până în prezent, fosta vicepreședintă a Costa Ricăi, Rebeca Grynspan, în vârstă de 70 de ani, era considerată favorită pentru funcția de secretar general al ONU.

La ultimul vot, desfășurat cu ușile închise, cei 15 membri ai Consiliului de Securitate au evaluat fiecare candidat prin trei opțiuni: „încurajez”, „descurajez” sau „fără opinie”. Pentru prima dată, voturile celor cinci membri permanenți ai Consiliului au fost evidențiate prin culori.

Rebeca Grynspan s-a clasat din nou pe primul loc, cu nouă voturi de încurajare, dintre care trei din partea unor membri permanenți. Ea a primit însă și cinci voturi de descurajare, dintre care două din partea unor membri permanenți, precum și o opțiune „fără opinie”.

Pe următoarele poziții s-au situat Carolyn Rodrigues-Birkett, în vârstă de 53 de ani, fost ministru de externe al Guyanei, și Rafael Grossi, în vârstă de 65 de ani, actualul director general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA). Ambii au obținut câte opt voturi de încurajare, dintre care trei în cazul lui Rodrigues-Birkett și două în cazul lui Grossi provenite de la membri permanenți ai Consiliului de Securitate. Fiecare a primit, de asemenea, câte șase voturi de descurajare, dintre care două din partea unor membri permanenți.

Fostul președinte al Senegalului, Macky Sall, și-a retras ulterior candidatura pentru funcția de secretar general al ONU.

În acest context, Emiratele Arabe Unite au propus o nouă candidată, Lana Nusseibeh, secretar general în Ministerul de Externe al țării, emisar special pe lângă ONU și Uniunea Europeană și fost ambasador la ONU.

Potrivit unei tradiții geografice care nu a fost respectată în toate cazurile, America Latină revendică de această dată funcția de secretar general al ONU. În paralel, numeroase țări susțin alegerea, în premieră, a unei femei în această funcție.

Procesul de selecție are loc într-un moment dificil pentru ONU, care se confruntă cu intensificarea conflictelor, diviziuni persistente în Consiliul de Securitate și probleme financiare majore.