Guterres trage semnalul de alarmă: Marile puteri își pierd influența, iar ONU este blocată în fața războaielor

Războaiele din Ucraina, Gaza și Iran au scos la iveală nu doar fragilitatea ordinii mondiale, ci și limitele marilor puteri și ale instituțiilor internaționale. Șeful ONU, Antonio Guterres, avertizează că lumea se schimbă rapid, iar ONU se confruntă cu blocaje majore în încercarea de a media conflictele.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat că impasul SUA în conflictul cu Iranul și invazia Rusiei în Ucraina au evidențiat limitele marilor puteri. Într-un interviu acordat Financial Times, publicat marți, Guterres a descris o lume aflată într-un proces de reconfigurare, marcat de declinul hegemoniei americane, ascensiunea unor noi puteri și consecințele conflictelor declanșate de marile state.

Aflat la finalul mandatului său, după un deceniu la conducerea ONU, fostul premier portughez, în vârstă de 77 de ani, a susținut că marile puteri trebuie să înțeleagă faptul că influența și capacitatea lor de a-și impune voința au limite. Potrivit lui, evenimentele recente au arătat că utilizarea forței nu garantează obținerea rezultatelor dorite.

Guterres a dat ca exemplu invazia rusă în Ucraina, începută în 2022. El a amintit că Moscova estima inițial că operațiunea se va încheia în doar câteva zile, însă conflictul s-a prelungit și a devenit unul dintre cele mai importante războaie ale ultimelor decenii.

Secretarul general al ONU a invocat și situația dintre Statele Unite și Iran. Potrivit acestuia, Washingtonul se aștepta ca Teheranul să capituleze după atacul din februarie, însă, la șase luni de la acel moment, regimul iranian continua să reziste și închisese Strâmtoarea Ormuz.

În opinia lui Guterres, aceste evoluții arată că echilibrul global de putere se schimbă. El consideră că importanța diferitelor state a evoluat, iar eșecurile recente ale marilor puteri fac parte din tranziția de la ordinea internațională dominată de Statele Unite după încheierea Războiului Rece către o lume multipolară.

Guterres s-a arătat, totodată, sceptic în privința posibilității ca Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump, un grup de lideri internaționali creat pentru a media un acord între Israel și gruparea teroristă palestiniană Hamas, să devină un rival pentru Consiliul de Securitate al ONU.

În acest context, secretarul general al ONU a susținut că, în ciuda dificultăților cu care se confruntă organizația, evoluțiile din Gaza și măsurile luate pentru gestionarea conflictului arată că ONU nu este cea care ar trebui să fie îngrijorată de concurența unor astfel de inițiative. Potrivit lui Guterres, cei implicați în aceste demersuri ar trebui, mai degrabă, să își evalueze propriile rezultate și acțiuni.

„Este timpul ca marile puteri să înţeleagă limitele puterii lor. Dacă ne uităm la evenimentele recente, capacitatea marilor puteri de a-şi impune voinţa sau forţa în diverse situaţii a fost sever limitată. Uitaţi-vă ce s-a întâmplat cu Rusia şi Ucraina. Uitaţi-vă ce s-a întâmplat cu Statele Unite şi Iranul. Marile puteri trebuie să înţeleagă că lucrurile s-au schimbat; importanţa diferitelor ţări a variat. Cu toate dificultăţile care pot exista (pentru ONU), adevărul este că, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Gaza, la măsurile luate şi la progresele înregistrate, să fim sinceri: nu ONU ar trebui să fie îngrijorată. Alţii ar trebui să fie îngrijoraţi de ceea ce fac”, a remarcat el.

Guterres a recunoscut că pentru ONU a fost extrem de dificil să joace un rol de mediator în conflictele din Ucraina, Gaza și Iran. Secretarul general al ONU a explicat că principalele obstacole au fost generate inclusiv de blocajele din cadrul Consiliului de Securitate.

Potrivit lui, Consiliul de Securitate a fost practic paralizat, în condițiile în care SUA și Rusia, doi dintre cei cinci membri permanenți cu drept de veto, au blocat în repetate rânduri acțiunile instituției în timp ce își urmăreau propriile obiective.

Guterres a recunoscut, de asemenea, că ONU a ajuns să aibă un rol secundar în războiul civil din Sudan. În opinia sa, impasul din Consiliul de Securitate a fost exploatat de actori externi care urmăresc să saboteze procesul de pace și care au intervenit în conflict.

Secretarul general al ONU a avertizat că, în prezent, există un sentiment tot mai puternic de impunitate la nivel internațional. El a explicat că influența organizației a fost redusă considerabil din cauza incapacității Consiliului de Securitate de a acționa eficient și de a obliga statele să respecte regulile internaționale sau, în caz contrar, să suporte consecințele și eventuale sancțiuni.

Cu toate acestea, Guterres a respins ideea că ONU ar fi renunțat la misiunea sa de mediere. El a admis că medierea este în prezent extrem de dificilă, iar rezultatele obținute sunt limitate, însă a subliniat că organizația intenționează să își continue eforturile pentru găsirea unor soluții diplomatice în zonele de conflict.