Sâmbătă, la bordul Air Force One, Donald Trump a evitat să ofere un răspuns direct reporterilor, spunând că nu dorește să discute despre această posibilitate în acest moment. Totuși, el a lăsat să se înțeleagă că, teoretic, trupe americane ar putea fi desfășurate la sol în Iran doar dacă ar exista un „motiv foarte bun”, adăugând că, într-o astfel de situație, forțele iraniene ar fi grav afectate și nu ar mai putea lupta eficient la nivel terestru.

„Nici măcar nu vreau să vorbesc despre asta acum. Nu cred că este o întrebare potrivită; ştiţi că nu voi răspunde la ea. S-ar putea? Posibil, pentru un motiv foarte bun, ar trebui să fie un motiv foarte bun. Aş spune că, dacă am face vreodată asta, ei ar fi atât de decimaţi încât nu ar mai putea lupta la nivel terestru”, le-a spus Trump reporterilor la bordul Air Force One, sâmbătă.

Când a fost întrebat insistent dacă ar lua în considerare trimiterea trupelor terestre pentru a securiza uraniul îmbogățit din siturile nucleare ale Iranului, Trump a răspuns că este o posibilitate teoretică, dar nu reprezintă o opțiune în prezent.

„Vom vedea în legătură cu asta. Nu am discutat despre asta. A fost o distrugere totală. Nu au reuşit să ajungă la el. Şi, la un moment dat, poate o vom face. Ar fi un lucru grozav, dar acum doar îi decimăm”, a spus Trump. „Dar este ceva ce am putea face mai târziu. Nu am face-o acum”, a adăugat el.

Președintele SUA, Donald Trump, l-a criticat din nou pe premierul britanic Keir Starmer pentru modul în care a reacționat la atacurile desfășurate de Statele Unite împreună cu Israel asupra Iranului. Trump a reproșat întârzierile și ezitările lui Starmer, sugerând că acestea au afectat sprijinul tradițional al Marii Britanii în operațiuni militare strategice.

”Regatul Unit, cândva aliatul nostru – poate cel mai mare dintre toţi – se gândeşte în sfârşit serios să trimită două portavioane în Orientul Mijlociu. Este în regulă, prim-ministru Starmer, nu mai avem nevoie de ele – dar vom ţine minte. Nu avem nevoie de oameni care se alătură războaielor după ce noi am câştigat deja!”, a scris Trump pe Reţeaua sa, Truth Social.

Premierul britanic Keir Starmer a declarat luni că Marea Britanie nu participă direct la atacurile desfășurate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, motivând că orice acțiune militară britanică trebuie să aibă un „plan viabil și bine gândit” și exprimând scepticism față de ideea unei „schimbări de regim care vine din cer”. În calitate de avocat, Starmer a ridicat, de asemenea, întrebări privind conformitatea atacurilor cu dreptul internațional.

Totuși, el a permis Statelor Unite să utilizeze bazele britanice pentru lansarea unor operațiuni pe care le-a descris drept „limitate” și „defensive”, menite să slăbească capacitățile Teheranului, după ce Iranul a atacat aliații SUA din regiune cu drone și rachete.

În replică, președintele Donald Trump l-a criticat pe Starmer pentru rolul său în aceste operațiuni, declarând pentru publicația The Sun că premierul „nu a fost de ajutor”, conform relatărilor BBC.

”Nu m-aş fi gândit niciodată că voi vedea asta. Nu m-aş fi aşteptat la aşa ceva din partea Regatului Unit”, a afirmat Donald Trump.

Într-un interviu telefonic, Trump a declarat că „este foarte trist să vezi că relația, în mod evident, nu mai este ce a fost”.

Ulterior, el și-a reluat criticile la adresa Marii Britanii pentru ezitarea inițială de a sprijini atacurile SUA asupra Iranului. În timpul unei conferințe în Biroul Oval, cu ocazia primirii cancelarului german Friedrich Merz, președintele a criticat dur premierul britanic Keir Starmer.

„Nu avem de-a face cu Winston Churchill”, a spus Donald Trumo, referindu-se la respectatul lider britanic din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Trump a mai afirmat că „nu este mulțumit de Marea Britanie” din cauza refuzului inițial al Londrei de a permite Statelor Unite să utilizeze baza britanică de la Diego Garcia, în Oceanul Indian, în primele faze ale atacurilor asupra Iranului.