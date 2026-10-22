Se schimbă din nou ora în acest weekend. De ce mai trecem la ora de iarnă, în ciuda deciziei istorice a UE din 2019

Europenii își modifică din nou ceasurile în această duminică, trecând la ora de iarnă, deși Parlamentul European a votat încă din 2019 eliminarea acestei practici. În ciuda sprijinului masiv al populației și al eurodeputaților, decizia este blocată de neînțelegerile dintre statele membre privind alegerea fusului orar permanent, dar și de prioritizarea crizelor internaționale recente la nivel executiv.

În această duminică, cetățenii din majoritatea statelor europene își vor potrivi din nou ceasurile, revenind la ora oficială a iernii. Procesul are loc și anul acesta (vezi aici detalii privind România și efectele asupra organismului), deși Parlamentul European a demarat procedurile pentru eliminarea acestei practici încă de la sfârșitul anului 2019.

Trecerea bianuală de la ora de vară la ora de iarnă a provocat nemulțumiri constante în rândul populației europene.

În cadrul unei consultații publice organizate la nivelul Uniunii Europene în anul 2018, 84% dintre respondenți au susținut renunțarea definitivă la schimbarea sezonieră a orei. Rezultatul a reflectat o frustrare generalizată față de efectele acestei măsuri asupra sănătății și organizării zilnice.

Iată de ce procesul legal a rămas complet blocat la nivel executiv, deși eurodeputații au votat schimbarea cu o majoritate covârșitoare în urmă cu mai mulți ani.

Propunerea inițială a Comisiei Europene privind abolirea Schimbării Orei a primit sprijinul clar al Parlamentului European în anul 2019, când eurodeputații au votat cu 410 voturi pentru și 192 împotrivă renunțarea la această practică.

Planul inițial prevedea ca măsura să intre în vigoare din anul 2021. Cu toate acestea, adoptarea finală a legii a fost oprită în Consiliul European, deoarece guvernele statelor membre nu au ajuns la un acord comun, transmite Euronews.com.

Principala problemă rezidă în imposibilitatea țărilor de a decide ce fus orar ar trebui aplicat permanent: ora de vară sau ora de iarnă. Datorită riscului ca un mozaic de orare diferite să provoace dezechilibre economice, logistice și operaționale grave în cadrul pieței unice, punerea în aplicare a fost suspendată până la găsirea unei soluții unitare.

În plus, izbucnirea pandemiei de COVID-19 și invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina au reorientat prioritățile politice ale Uniunii Europene, împingând dosarul orarului pe plan secund. Din aceste motive, este puțin probabil ca sistemul actual să fie eliminat în viitorul apropiat.

Schimbarea orei din această iarnă are loc în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, când ceasurile se vor da înapoi cu o oră. Această ajustare permite o oră suplimentară de somn pentru majoritatea cetățenilor, diminețile devenind mai luminoase, iar seara întunecându-se mai devreme.

Trecerea la Ora Europei Centrale marchează sfârșitul orarului de vară. Portugalia și Regatul Unit aplică de asemenea schimbarea, însă cu o oră mai devreme față de restul continentului.

Introducerea orei de vară a avut inițial o motivație economică clară, legată de consumul energetic. În anul 1976, guvernul de la Paris a implementat măsura ca reacție directă la criza petrolului, urmărind economisirea energiei electrice prin folosirea mai eficientă a luminii naturale.

Germania de Vest și alte țări membre ale Comunității Europene au urmat exemplul Franței în anul 1980, pentru a armoniza orarul la nivel continental. În prezent, argumentul economisirii de energie este considerat depășit de către majoritatea experților, la fel cum recent s-a renunțat și la ajustarea prin secunda de bis.

Practica schimbării orei diferă considerabil la nivel global. În Statele Unite ale Americii, de exemplu, ora de vară se încheie abia la data de 1 noiembrie. În schimb, numeroase alte state ale lumii nu aplică deloc acest sistem.

Conform datelor furnizate de portalul de turism Reisereporter, țări precum Maroc, Thailanda, Japonia, Argentina sau Africa de Sud nu își modifică deloc ceasurile pe parcursul anului.

Astfel, în timp ce multe națiuni au abandonat definitiv ajustările orare, cetățenii din Uniunea Europeană continuă să își schimbe ceasurile de două ori pe an, rămânând în așteptarea unui consens politic la nivelul Consiliului UE.