Decizie fără precedent privind ora oficială a lumii. Ce se întâmplă cu ceasurile și cum va fi afectată România

Din 20 mai 2027, regulile internaționale de măsurare a timpului se vor schimba, iar secundele intercalate nu vor mai fi folosite pentru ajustarea orei oficiale. Decizia a fost adoptată joi, la Versailles, pe fondul variațiilor în viteza de rotație a Pământului și al riscurilor tehnice asociate posibilității de a elimina, pentru prima dată, o secundă din timpul oficial.

Rezoluția a fost aprobată la cea de-a 28-a reuniune a conferinței generale, potrivit Euronews. Până acum, ceasurile atomice puteau primi periodic câte o secundă suplimentară, pentru ca timpul universal coordonat să rămână apropiat de timpul determinat prin observații astronomice.

Măsurarea timpului la nivel mondial se bazează pe două repere diferite. Timpul universal coordonat (UTC) este calculat cu ajutorul ceasurilor atomice (foto mai jos), recunoscute pentru precizia lor, în timp ce timpul astronomic este legat de rotația Pământului, a cărei viteză nu rămâne constantă.

Pentru a menține diferența dintre cele două sisteme în anumite limite, din 1972 au fost introduse 27 de secunde intercalate. Ultima ajustare de acest tip a avut loc la sfârșitul anului 2016. În momentele respective, un minut a avut, în mod excepțional, 61 de secunde.

Pentru majoritatea oamenilor, aceste modificări nu au avut efecte vizibile asupra activităților cotidiene. În schimb, sistemele informatice, rețelele de telecomunicații, navigația prin satelit și infrastructurile energetice depind de sincronizarea precisă a timpului, iar introducerea unei secunde suplimentare a provocat dificultăți tehnice.

Unele sisteme informatice și servicii online au întâmpinat probleme atunci când au fost aplicate aceste ajustări. Eliminarea secundelor intercalate urmărește să reducă riscurile asociate unor modificări care trebuie gestionate de infrastructuri digitale complexe.

Pe perioade foarte lungi, atracția gravitațională a Lunii și efectele mareelor contribuie la încetinirea rotației Pământului. Totuși, în ultimii ani, planeta s-a rotit uneori puțin mai repede decât se anticipase pe baza tendinței pe termen lung.

Această evoluție a determinat specialiștii să ia în calcul posibilitatea introducerii unei secunde intercalate negative. Spre deosebire de ajustările anterioare, care adăugau o secundă, o asemenea intervenție ar presupune eliminarea uneia din timpul oficial.

O astfel de operațiune nu a mai fost realizată până acum, iar reacția sistemelor informatice la această schimbare este incertă. Riscurile au fost comparate cu dificultățile asociate problemei informatice a anului 2000, când sistemele digitale au trebuit pregătite pentru gestionarea corectă a schimbării datei.

În 2022, statele membre conveniseră deja asupra renunțării la secunda intercalată până în 2035. Posibilitatea apariției unei secunde negative a contribuit la devansarea termenului pentru modificarea regulilor internaționale.

Prin noul sistem, diferența dintre timpul universal coordonat și timpul astronomic va putea crește mai mult decât în prezent, până la 3.600 de secunde, echivalentul unei ore. Astfel, ora oficială nu va mai fi ajustată periodic prin adăugarea sau eliminarea unor secunde pentru a urmări îndeaproape rotația planetei.

Potrivit specialiștilor, atingerea unei diferențe de o oră ar necesita o perioadă foarte îndelungată. Biroul Internațional de Măsuri și Greutăți (BIPM) estimează că ar putea trece peste 3.000 de ani până la acumularea unui asemenea decalaj.

Schimbarea are, în principal, un caracter preventiv și urmărește să evite situațiile în care sistemele tehnice ar trebui să gestioneze o secundă eliminată, o operațiune pentru care nu există experiență practică la scară internațională.

Noile reguli vor permite menținerea unui sistem de referință mai simplu pentru infrastructurile digitale, fără ajustări neregulate ale ceasurilor prin introducerea unor secunde suplimentare. În același timp, diferența dintre timpul indicat de ceasuri și timpul astronomic va trebui urmărită în continuare de specialiștii care au nevoie de date precise despre mișcarea Pământului.

Decizia a fost luată de Conferința Generală pentru Măsuri și Greutăți (CGPM), organism internațional care reunește reprezentanți ai statelor membre și ai statelor și economiilor asociate. Reuniunile sale au loc, de regulă, o dată la patru ani.

Conform Biroului Internațional de Măsuri și Greutăți, organizația are în prezent 69 de state membre și 34 de state și economii asociate.

În Europa, printre țările participante se numără Germania, Austria, Franța, Italia, Spania, Elveția, Regatul Unit, Polonia și Ucraina. America este reprezentată de Statele Unite, Canada, Brazilia, Argentina, Mexic și Peru.

Din Asia participă China, Japonia, India, Coreea de Sud, Indonezia și Thailanda, în timp ce Africa este reprezentată de state precum Africa de Sud, Egipt, Maroc, Tunisia și Kenya. Australia și Noua Zeelandă fac, de asemenea, parte din grupul țărilor reprezentate.

Pentru viața de zi cu zi din Regatul Unit, eliminarea secundelor intercalate nu va aduce o modificare imediată a orei afișate de ceasuri. Măsura privește sistemul internațional de referință și nu trebuie confundată cu trecerea sezonieră de la ora de vară la ora de iarnă.

Potrivit ghidului oficial GOV.UK privind schimbarea orei, ceasurile din Regatul Unit vor fi date înapoi cu o oră duminică, 25 octombrie 2026, la ora 2:00.

Regatul Unit va continua să folosească Greenwich Mean Time (GMT), echivalent cu UTC+0, în timpul iernii, și British Summer Time (BST), echivalent cu UTC+1, în timpul verii. Renunțarea la secundele intercalate nu modifică aceste reguli sezoniere.

Efectele noilor reguli vor fi mai importante pentru domeniile care au nevoie de o corelare foarte precisă cu rotația Pământului. Printre acestea se numără astronomia, geodezia și anumite aplicații bazate pe sateliți.

Geodezia este știința care se ocupă cu măsurarea și cartografierea Pământului, inclusiv cu determinarea formei, dimensiunilor și câmpului său gravitațional. În aceste domenii, informațiile despre rotația planetei rămân esențiale pentru calcule și observații precise.

Deoarece secundele intercalate nu vor mai fi folosite pentru a menține timpul universal coordonat în apropierea timpului astronomic, specialiștii vor trebui să urmărească separat diferența dintre cele două repere, atunci când activitatea lor impune acest lucru.

Pentru infrastructurile digitale obișnuite, schimbarea urmărește să simplifice gestionarea timpului și să elimine necesitatea introducerii unor secunde suplimentare la intervale neregulate. Pentru aplicațiile științifice și tehnice care depind de rotația Pământului, monitorizarea decalajului va continua să fie necesară.

Renunțarea la secunda intercalată nu modifică trecerea la ora de iarnă din România. Schimbarea regulilor internaționale de măsurare a timpului este distinctă de ajustarea sezonieră a ceasurilor, care continuă să se aplice potrivit calendarului european.

În România, ceasurile se dau înapoi cu o oră duminică, 25 octombrie 2026. Această modificare nu este determinată de decizia privind secundele intercalate și nu va fi anulată de intrarea în vigoare a noilor reguli din mai 2027.

Ora locală va continua să respecte sistemul sezonier aplicabil României, în timp ce timpul universal coordonat va funcționa după noile reguli internaționale. Diferența dintre UTC și timpul astronomic va putea crește treptat, fără ca acest lucru să impună modificări imediate ale orei afișate de ceasurile folosite în viața de zi cu zi.