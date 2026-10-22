Vot final în Parlamentul European pe tema emisiilor de metan. Virgil Popescu: Amânarea cu 3 ani protejează producția de petrol și gaze

Parlamentul European a votat amânarea cu trei ani a obligațiilor privind monitorizarea și raportarea emisiilor de metan pentru sectorul energetic. Decizia, susținută de europarlamentarul Virgil Popescu, le oferă producătorilor și importatorilor de petrol și gaze un răgaz crucial până în 2031 pentru a se adapta noilor cerințe ecologice, evitând astfel costurile uriașe care amenințau securitatea energetică a României.

Parlamentul European a votat amânarea cu trei ani a obligațiilor legate de monitorizarea și raportarea emisiilor de metan aplicabile importatorilor de petrol, gaze naturale și cărbune. Eurodeputatul Virgil Popescu a anunțat joi, 22 octombrie, că inițiativa pe care a susținut-o a fost adoptată cu 341 de voturi favorabile.

S-a stabilit astfel un răgaz suplimentar mai mare cu doi ani față de cel propus inițial de Comisia Europeană. Fostul ministru al Energiei a explicat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că această măsură este crucială pentru protejarea producției energetice din România și din întreaga Uniune Europeană.

Virgil Popescu a subliniat că, alături de grupul Partidului Popular European, a reușit să introducă o clauză specială de revizuire în legislație.

Măsura obligă Comisia Europeană să prezinte, până la data de 1 iulie 2029, un raport detaliat privind gradul de pregătire pentru implementare și impactul asupra securității aprovizionării.

Politicianul a precizat că noile cerințe de mediu trebuie să reflecte capacitatea reală a companiilor de a efectua investițiile necesare fără a le fi afectată competitivitatea pe piață.

Conform modificărilor votate, importatorii de țiței, gaze și cărbune au primit un termen extins până la 31 mai 2031 pentru a dovedi că acordurile de furnizare încheiate sau reînnoite după 4 august 2024 respectă normele de verificare a emisiilor.

În plus, data primei raportări privind intensitatea emisiilor a fost mutată de la 5 august 2029 la 5 august 2031, atât pentru producătorii locali, cât și pentru importatori.

În ceea ce privește operatorii din sectorul petrolului și gazelor din blocul comunitar, aceștia au la dispoziție trei ani suplimentari pentru depunerea rapoartelor verificate.

Mai exact, calendarul prevede ca transmiterea datelor să se facă până în februarie 2030 pentru activele operate direct și până în august 2031 pentru cele care nu sunt operate direct.

Virgil Popescu a evidențiat că miza deciziei este deosebit de importantă pentru România, unde există peste 50.000 de sonde de petrol și gaze, dintre care aproximativ 43.000 nu mai sunt în exploatare.

În lipsa unui calendar adaptat la realitate, evaluarea și monitorizarea acestor active ar fi generat costuri uriașe, punând în pericol proiectele de investiții aflate deja în derulare.

Europarlamentarul liberal a punctat că decizia nu reprezintă o renunțare la obiectivele climatice, ci o ajustare necesară la contextul economic și la criza actuală.

Virgil Popescu a concluzionat că votul de astăzi asigură echilibrul indispensabil între responsabilitatea ecologică, securitatea energetică și menținerea capacității de producție la nivel național și european.