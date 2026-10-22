Vot final în Parlamentul European pe tema emisiilor de metan. Virgil Popescu: Amânarea cu 3 ani protejează producția de petrol și gaze
SURSA FOTO: Pixabay - Sondă
Parlamentul European a votat amânarea cu trei ani a obligațiilor privind monitorizarea și raportarea emisiilor de metan pentru sectorul energetic. Decizia, susținută de europarlamentarul Virgil Popescu, le oferă producătorilor și importatorilor de petrol și gaze un răgaz crucial până în 2031 pentru a se adapta noilor cerințe ecologice, evitând astfel costurile uriașe care amenințau securitatea energetică a României.
Parlamentul European amână cu trei ani obligațiile privind emisiile de metan, anunță Virgil Popescu
Parlamentul European a votat amânarea cu trei ani a obligațiilor legate de monitorizarea și raportarea emisiilor de metan aplicabile importatorilor de petrol, gaze naturale și cărbune. Eurodeputatul Virgil Popescu a anunțat joi, 22 octombrie, că inițiativa pe care a susținut-o a fost adoptată cu 341 de voturi favorabile.
S-a stabilit astfel un răgaz suplimentar mai mare cu doi ani față de cel propus inițial de Comisia Europeană. Fostul ministru al Energiei a explicat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că această măsură este crucială pentru protejarea producției energetice din România și din întreaga Uniune Europeană.
PPE obține introducerea unei clauze de revizuire
Virgil Popescu a subliniat că, alături de grupul Partidului Popular European, a reușit să introducă o clauză specială de revizuire în legislație.
Măsura obligă Comisia Europeană să prezinte, până la data de 1 iulie 2029, un raport detaliat privind gradul de pregătire pentru implementare și impactul asupra securității aprovizionării.
Politicianul a precizat că noile cerințe de mediu trebuie să reflecte capacitatea reală a companiilor de a efectua investițiile necesare fără a le fi afectată competitivitatea pe piață.
Noile termene ce trebuie respectate
Conform modificărilor votate, importatorii de țiței, gaze și cărbune au primit un termen extins până la 31 mai 2031 pentru a dovedi că acordurile de furnizare încheiate sau reînnoite după 4 august 2024 respectă normele de verificare a emisiilor.
În plus, data primei raportări privind intensitatea emisiilor a fost mutată de la 5 august 2029 la 5 august 2031, atât pentru producătorii locali, cât și pentru importatori.
În ceea ce privește operatorii din sectorul petrolului și gazelor din blocul comunitar, aceștia au la dispoziție trei ani suplimentari pentru depunerea rapoartelor verificate.
Mai exact, calendarul prevede ca transmiterea datelor să se facă până în februarie 2030 pentru activele operate direct și până în august 2031 pentru cele care nu sunt operate direct.
România își protejează mii de sonde neutilizate
Virgil Popescu a evidențiat că miza deciziei este deosebit de importantă pentru România, unde există peste 50.000 de sonde de petrol și gaze, dintre care aproximativ 43.000 nu mai sunt în exploatare.
În lipsa unui calendar adaptat la realitate, evaluarea și monitorizarea acestor active ar fi generat costuri uriașe, punând în pericol proiectele de investiții aflate deja în derulare.
Europarlamentarul liberal a punctat că decizia nu reprezintă o renunțare la obiectivele climatice, ci o ajustare necesară la contextul economic și la criza actuală.
Virgil Popescu a concluzionat că votul de astăzi asigură echilibrul indispensabil între responsabilitatea ecologică, securitatea energetică și menținerea capacității de producție la nivel național și european.
Postarea integrală a lui Virgil Popescu
„Amânare cu trei ani a obligațiilor privind emisiile de metan: protejăm producția de petrol și gaze din România și din UE! Amendamentul meu și al colegilor a fost adoptat!
Și mai mult chiar, împreună cu PPE am obținut introducerea unei clauze de revizuire, care prevede prezentarea de către Comisia Europeană, până la 1 iulie 2029, a unui raport privind gradul de pregătire pentru implementare și securitatea aprovizionării, în completarea evaluării prevăzute la articolul 36.
Astăzi, am votat în favoarea propunerii de amânare cu trei ani a obligațiilor de monitorizare și raportare a emisiilor de metan pentru importatorii de petrol, gaze și cărbune. Propunerea a fost adoptată cu 341 de voturi, prevăzând o perioadă suplimentară cu doi ani mai mare decât cea propusă inițial de Comisia Europeană.
De ce este important acest amendament pentru România? Și nu doar pentru România, ci și pentru toate state din UE. Pentru că aplicarea acestor cerințe trebuie să țină cont și de realitățile din teren, de costurile pe care le presupun și de capacitatea producătorilor de a face investițiile necesare fără a-și pierde competitivitatea.
Concret, propunerea adoptată prevede:
- Termen până la 31 mai 2031 pentru ca importatorii de țiței, gaze naturale și cărbune să demonstreze că acordurile de furnizare încheiate sau reînnoite începând cu 4 august 2024 respectă cerințe echivalente de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor de metan. Același termen se aplică raportării privind eforturile de aliniere a contractelor mai vechi la noile reguli.
- Prima raportare privind intensitatea emisiilor de metan până la 5 august 2031, în loc de 5 august 2029, atât pentru producătorii, cât și pentru importatorii din UE.
- Trei ani suplimentari pentru operatorii din sectorul petrolului și gazelor din UE pentru transmiterea rapoartelor verificate privind emisiile de metan: până în februarie 2030 pentru activele operate direct și până în august 2031 pentru cele care nu sunt operate direct.
Pentru România, miza este una concretă. Avem peste 50.000 de sonde de petrol și gaze, dintre care aproximativ 43.000 nu mai sunt utilizate. Evaluarea și monitorizarea acestor active pot genera costuri semnificative. Fără un calendar realist de aplicare, aceste cheltuieli riscă să afecteze competitivitatea producătorilor români și capacitatea lor de a susține investițiile majore pe care le au deja în derulare.
Nu este vorba despre renunțarea la reducerea emisiilor de metan, ci despre aplicarea unor reguli într-un ritm realist. Mai ales în contextul actualei crize. Avem nevoie de obiective de mediu clare, dar și de termene care să permită industriei să se adapteze, să investească și să rămână competitivă.
Prin susținerea acestei amânări, am pledat pentru un echilibru între responsabilitatea față de mediu, securitatea energetică și protejarea capacității de producție din România și din Uniunea Europeană”, a scris Virgil Popescu pe pagina sa de socializare.
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