Ora de iarnă 2026 în România. Când se dau ceasurile înapoi în octombrie. Impactul asupra organismului și țările care nu mai schimbă ora

România trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, iar ora 4:00 va deveni 3:00. Schimbarea are loc cu o zi mai devreme decât anul trecut și readuce țara la fusul orar UTC+2. Află în continuare ce state au renunțat deja la această practică, dar și la ce efecte asupra organismului poți să te aștepți după modificarea orei.

România trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie 2026. Ceasurile vor fi date înapoi cu 60 de minute, astfel încât ora 4:00 va deveni ora 3:00.

Schimbarea marchează revenirea la timpul standard al Europei de Est, corespunzător fusului orar UTC+2. Data este stabilită potrivit regulii europene care prevede încheierea orarului de vară în ultima duminică din octombrie.

Trecerea la ora de iarnă din 2026 este programată pentru noaptea de 24 spre 25 octombrie, când România va renunța la ora de vară și va reveni la timpul standard. Practic, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, iar ziua de duminică va avea, din punct de vedere al orei oficiale, 25 de ore.

Calendarul schimbărilor sezoniere pentru perioada 2022-2026 a fost publicat de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Documentul stabilește datele la care începe și se încheie orarul de vară în statele membre.

În România, schimbarea orei este reglementată prin Ordonanța Guvernului nr. 20/1997. Potrivit articolului 1, orarul de vară este corelat cu cel practicat în Uniunea Europeană. Acesta presupune avansarea orei oficiale cu 60 de minute față de ora Europei Orientale, începând din ultima duminică a lunii martie și până în ultima duminică a lunii octombrie.

În primăvară, ora 3:00 devine ora 4:00, iar în toamnă, ora 4:00 devine ora 3:00. Astfel, România alternează între UTC+3 în perioada de vară și UTC+2 în perioada de iarnă.

În 2025, România a trecut la ora de iarnă pe 26 octombrie. În 2026, schimbarea este programată pentru 25 octombrie, cu o zi mai devreme în calendar.

Diferența nu este determinată de modificarea regulilor, ci de felul în care sunt distribuite zilele săptămânii în fiecare an. Întrucât ultima duminică din octombrie cade în zile diferite de la un an la altul, data exactă a revenirii la timpul standard se schimbă.

Prin urmare, în 2026, ceasurile vor fi ajustate în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar persoanele care trebuie să se trezească devreme vor avea de ținut cont de modificarea orei oficiale.

Denumirea de „oră de iarnă”, folosită în mod obișnuit, se referă la revenirea la timpul standard al României. Acesta corespunde fusului orar UTC+2, în timp ce în perioada orarului de vară țara utilizează UTC+3.

Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, intervalul dintre schimbarea din octombrie și cea din martie este asociat cu Timpul Legal Român (TLR).

Ajustarea din toamnă anulează avansul de 60 de minute introdus primăvara. În consecință, ceasurile indică din nou ora standard, iar diminețile și serile sunt raportate la acest reper orar.

La nivel european, trecerea la ora de vară și revenirea la timpul standard sunt reglementate prin Directiva 2000/84/CE. Potrivit acesteia, orarul de vară începe în ultima duminică din martie și se încheie în ultima duminică din octombrie.

Schimbările sunt coordonate la nivelul Uniunii Europene și au loc la ora 1:00, în timp universal. Acest mecanism permite aplicarea simultană a regulilor în statele membre, chiar dacă acestea se află în fusuri orare diferite.

Coordonarea urmărește să asigure predictibilitate pentru activitățile economice și pentru sectoare precum transporturile și comunicațiile. Pentru ca datele să fie cunoscute din timp, Comisia Europeană publică o dată la cinci ani calendarele schimbărilor sezoniere pentru următoarea perioadă.

După revenirea la timpul standard din octombrie 2026, următoarea schimbare este programată pentru duminică, 28 martie 2027.

Potrivit calendarului european pentru perioada 2027-2031, publicat în martie 2026, România va trece atunci din nou la ora de vară. Ceasurile vor fi date înainte cu 60 de minute, astfel încât ora 3:00 va deveni ora 4:00.

Prin această ajustare, țara va reveni la fusul orar UTC+3, utilizat pe durata orarului de vară.

Numeroase state din Europa, Asia, Orientul Mijlociu și America de Sud nu mai aplică schimbări sezoniere ale orei. Printre țările europene care păstrează aceeași oră pe tot parcursul anului se numără Islanda, Turcia, Rusia, Belarus, Armenia și Georgia. Turcia a renunțat la schimbarea orei în 2016.

În Asia, China, India, Japonia, Coreea de Sud, Thailanda, Vietnam, Indonezia, Malaezia și Singapore nu își ajustează ceasurile în funcție de sezon. China a eliminat ora de vară în 1991.

În Orientul Mijlociu, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit și Bahrain folosesc aceeași oră pe tot parcursul anului. Iranul a renunțat la schimbarea sezonieră în 2022, iar din 2023 nu mai aplică ora de vară.

În America de Sud, Brazilia, Argentina, Columbia, Peru și Ecuador se numără printre statele care nu schimbă ora. Brazilia a renunțat la această practică în 2019.

Australia aplică reguli diferite în funcție de regiune. New South Wales, Victoria, Australia de Sud, Tasmania și Teritoriul Capitalei Australiene schimbă ora, în timp ce Queensland, Australia de Vest și Teritoriul de Nord nu fac această ajustare.

Printre motivele pentru care unele state au renunțat la schimbarea orei se numără simplificarea programului zilnic și evitarea problemelor de sincronizare în sistemele informatice, transporturi și activități economice. În regiunile apropiate de Ecuator, durata zilei variază foarte puțin de-a lungul anului, astfel că schimbarea sezonieră a orei este mai puțin necesară.

Trecerea la ora de iarnă, când se dau ceasurile cu o oră înapoi, poate avea efecte negative asupra sănătății. Pe lângă faptul că afectează programul de somn, poate duce și la scăderea sistemului imunitar.

Orice tulburare a ritmului circadian are efecte asupra corpului, însă atunci când se trece la ora de iarnă, ni se modifică tot programul de funcționare. Primele efecte simțite sunt tulburările de somn care vin la pachet cu oboseală pe timpul zilei, anxietate, insomnie și stări de nervozitate. Persoanele care suferă de anxietate și depresie sunt afectate cel mai mult de tulburările de dispoziție.

Iritațiile la nivelul pielii, pofta alimentară crescută și stresul sunt alte efecte ale orei de iarnă asupra corpului. De-a lungul timpului au mai putut fi observate și scăderea sistemului imunitar, încetinirea metabolismului și creșterea tensiunii arteriale.

Studiile au mai arătat și că suntem mai predispuși la infarct, dureri de cap, accident vascular cerebral și dereglări hormonale atunci se schimbă ora.

În funcție de stilul de viață și de personalitatea fiecărei persoane, corpul se poate adapta la ora de iarnă în câteva zile ori săptămâni.

Există și oameni care nu reușesc deloc să se adapteze la schimbarea orei oficiale. De aceea este indicat să se facă anumite modificări în obiceiurile zilnice.

Pentru a-ți ajuta organismul să se adapteze mai bine la trecerea la ora de iarnă, încearcă să modifici ora de culcare. Te vei simți mai energic dimineața dacă te duci la culcare măcar cu 10-15 minute mai devreme.

Este important să închei ziua cu o activitate relaxantă, care să te ajute să te deconectezi de la grijile cotidiene. Fă o baie caldă, citește din cartea preferată, fă o ședință de aromoterapie ori petrece timp de calitate alături de cei dragi.

Evită să faci sport seara, nu consuma alcool și nici băuturi cu cofeină. Ultima masă a zilei nu trebuie să fie bogată în grăsimi și prăjeli. Eventual, poți lua suplimente care atenuează tulburările de somn.