Trecerea la ora de iarnă schimbă programul trenurilor? Anunțul CFR Călători pentru noaptea de 24 spre 25 octombrie

CFR Călători a anunțat luni cum se va desfășura circulația trenurilor în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, când România va trece la ora de iarnă. Modificarea orei oficiale nu va afecta mersul trenurilor aflat în vigoare, iar garniturile vor circula potrivit regulilor stabilite de companie pentru această perioadă.

În noaptea respectivă, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Astfel, ora 04:00, corespunzătoare orei oficiale de vară, va deveni ora 03:00, potrivit orei oficiale de iarnă.

CFR Călători a precizat că trenurile programate să plece din stațiile de formare după ora 04:00 vor respecta orele prevăzute în Mersul Trenurilor, raportate la ora Europei Orientale.

„În noaptea de 24/25 octombrie 2026, când ora 04:00 (ora oficială de vară) devine ora 03:00 (ora oficială de iarnă), toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 04:00 vor pleca la orele prevăzute în Mersul Trenurilor în vigoare, respectând ora Europei Orientale”, a transmis CFR Călători.

Pentru trenurile care vor fi deja în circulație în momentul schimbării orei, compania a stabilit măsuri privind opririle și staționările, astfel încât acestea să respecte noul orar oficial.

Potrivit CFR Călători, trenurile care se vor afla în mers după ora 04:00, conform orei de vară, vor opri în stațiile prevăzute pe traseu și vor aștepta până la ora de plecare stabilită potrivit orei de iarnă. Măsura se aplică pentru sincronizarea circulației cu noul program.

„Trenurile de călători aflate deja în circulaţie după ora 04:00 (ora de vară) vor opri în staţiile din parcurs stabilite și vor staţiona până la ora de plecare prevăzută în noul orar (ora Europei Orientale). De asemenea, trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinație”, a mai explicat CFR Călători.

Prin urmare, modul de circulație va depinde de poziția trenurilor pe traseu în momentul trecerii la ora de iarnă și de programul stabilit pentru fiecare garnitură.

Schimbarea orei va avea loc în aceeași zi și în țările vecine României, respectiv la 25 octombrie 2026. Din acest motiv, circulația trenurilor internaționale între stațiile de frontieră va respecta orarul prevăzut în Mersul Trenurilor aflat în vigoare.

CFR Călători a explicat că programul trenurilor internaționale nu va fi modificat ca urmare a trecerii la ora de iarnă, circulația urmând să se desfășoare conform orarului stabilit pentru această perioadă.

Pasagerii care urmează să călătorească în noaptea de 24 spre 25 octombrie pot verifica informațiile referitoare la trenul ales înainte de plecare, pentru a cunoaște programul și eventualele actualizări privind circulația.

Călătorii pot obține informații despre circulația trenurilor apelând numărul de telefon 021 9521 – INFO CFR. Informații suplimentare sunt disponibile și la numerele de telefon ale stațiilor CFR, publicate pe site-ul companiei, precum și direct de la personalul din stații.

O altă opțiune este aplicația „Trenul Meu”, prin intermediul căreia pasagerii pot verifica situația unui tren în timp real. Pentru a accesa informațiile, aceștia trebuie să introducă numărul exact al trenului.

Aplicația oferă detalii despre opririle prevăzute pe traseu, întârzieri, minutele de staționare în următoarea gară și timpul estimat de sosire la destinație.

Informații privind circulația trenurilor pot fi consultate și pe site-urile oficiale ale companiei, cfrcalatori.ro și cfr.ro. Aceste canale sunt disponibile călătorilor care doresc să verifice orarul garniturilor și datele necesare pentru planificarea călătoriei în perioada trecerii la ora de iarnă.