Regulă pentru pensionari. Termenul până la care trebuie folosite tichetele de tren. După această dată se pierd

Pensionarii care beneficiază de călătorii cu trenul la tarif redus trebuie să folosească tichetele până la sfârșitul anului pentru care au fost emise. Cele rămase neutilizate după 31 decembrie își pierd valabilitatea și nu pot fi reportate pentru anul următor.

Pensionarii din sistemul public de pensii, precum și cei din sistemele neintegrate beneficiază anual de șase călătorii cu reducere de 50%. Facilitatea se aplică la călătoriile cu trenurile Regio și InterRegio, fără regim de rezervare, la clasa a II-a.

Reducerea nu reprezintă o sumă fixă acordată beneficiarului. Aceasta se aplică tarifului călătoriei, în funcție de prețul biletului și de distanța parcursă, potrivit informațiilor prezentate de Kanal D.

Fiecare beneficiar primește un carnet care conține șase tichete de călătorie. În situațiile în care pensionarul are dreptul la un însoțitor, acestea pot fi utilizate și de acesta, în condițiile prevăzute de legislație.

Există o regulă și pentru pensionarii care beneficiază deja, în baza altor prevederi legale, de călătorii gratuite. Aceștia trebuie să opteze între facilitatea respectivă și cele șase călătorii cu reducere de 50%.

Tichetele sunt valabile exclusiv în anul calendaristic pentru care au fost emise. Cele care nu sunt utilizate până la 31 decembrie nu pot fi păstrate pentru anul următor.

De asemenea, tichetele nefolosite nu pot fi transformate în bani și nici transferate unei alte persoane.

Astfel, un tichet emis pentru 2026 nu va putea fi utilizat pentru o călătorie efectuată în 2027. Dacă pensionarul încearcă să îl folosească după expirarea valabilității, reducerea nu mai poate fi acordată, iar călătoria va trebui achitată la preț întreg, alături de eventualele suprataxe aplicate la bord.

O situație diferită apare atunci când tichetul a fost deja utilizat pentru emiterea unui bilet, însă beneficiarul decide ulterior să nu mai efectueze călătoria.

Conform normelor de aplicare a Legii nr. 147/2000, pensionarul poate solicita restituirea contravalorii biletului la unitatea de unde acesta a fost emis. În anumite condiții, poate fi recuperat și cuponul-talon, pentru a putea fi utilizat ulterior pe ruta înscrisă inițial.

Pentru recuperarea acestuia, renunțarea la călătorie trebuie solicitată în termenul stabilit de operatorul feroviar și înainte de plecarea trenului. Legitimația este anulată, cuponul-talon este restituit, iar banii pentru bilet sunt returnați conform regulilor aplicate de CFR Călători.

Carnetele sunt distribuite anual de Casa Națională de Pensii Publice prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română. Acestea sunt trimise beneficiarilor la domiciliu, împreună cu talonul de pensie, de regulă în luna decembrie.

În cazul persoanelor care au devenit recent pensionari, carnetul este transmis odată cu punerea în plată a drepturilor de pensie.

Cei care nu au primit carnetul sau l-au pierdut se pot adresa casei teritoriale de pensii de care aparțin. Pe baza unei cereri scrise și a actului de identitate, poate fi verificată situația și, după caz, poate fi solicitat un duplicat.

Pentru emiterea biletului cu reducerea de 50%, beneficiarul trebuie să prezinte documentele solicitate și cuponul de călătorie corespunzător. Cuponul este reținut de operator, care emite biletul cu reducerea prevăzută.

La controlul efectuat în tren, pensionarul trebuie să prezinte atât legitimația de călătorie emisă în baza tichetului, cât și actul de identitate.