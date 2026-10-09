Cutremur puternic de 7,6 în Panama. S-a dat alertă și pentru tsunami în nouă țări

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,6, a lovit vineri Panama, provocând panică și evacuarea mai multor clădiri. Seismul a fost resimțit inclusiv în capitala Panama City și în San José, capitala statului vecin Costa Rica. Autoritățile americane au emis avertizări privind posibilitatea producerii unor valuri tsunami pe coastele mai multor țări din America Centrală și de Sud, precum și în Mexic.

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), cutremurul s-a produs la o adâncime de aproximativ 10 kilometri. Primele estimări indicau o magnitudine de 8, ulterior revizuită la 7,6.

Seismul a fost detectat vineri, la ora 17:56 GMT, potrivit datelor publicate de Serviciul Geologic al Statelor Unite. Epicentrul a fost localizat la aproximativ 10 kilometri de mica localitate Pitaloza Arriba, în zona central-sudică a statului Panama.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, iar mișcările seismice au fost suficient de puternice pentru a fi resimțite la distanțe mari.

Inițial, magnitudinea a fost estimată la 8, însă specialiștii americani au revizuit ulterior valoarea la 7,6.

Seismul a provocat panică în mai multe localități, inclusiv în capitala Panama City, unde clădirile s-au zguduit, iar numeroși locuitori au ieșit pe străzi.

Imaginile difuzate de televiziunile locale au surprins oameni care evacuau clădirile și se adunau în spații deschise.

În urma cutremurului, Sistemul american de avertizare pentru tsunami a emis alerte privind posibilitatea producerii unor valuri periculoase în zonele de coastă.

Nouă țări au fost avertizate asupra riscului apariției unor valuri tsunami în următoarele trei ore. Avertizările au vizat Panama, Columbia, Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador și Mexic.

Sistemul american de avertizare a semnalat și existența unei amenințări de tsunami pentru Hawaii.

Separat, Serviciul Național de Meteorologie al Statelor Unite a emis o avertizare de tsunami pentru coastele statelor Panama, Columbia, Ecuador, Nicaragua și Guatemala.

Alertele au fost transmise după producerea seismului, pe fondul riscului ca mișcările tectonice să genereze valuri care să afecteze zonele de coastă.

Cutremurul a fost resimțit puternic în capitala Panama City, unde mai multe clădiri au fost evacuate. Martorii au relatat că mișcările seismice au provocat teamă în rândul populației, iar oamenii au rămas în exterior în așteptarea informațiilor despre eventualele pagube.

Seismul a fost simțit și în San José, capitala statului Costa Rica, potrivit relatărilor martorilor.

Rosendo Domínguez, în vârstă de 60 de ani, locuitor al provinciei Herrera, a descris pentru Associated Press intensitatea cutremurului.

„L-am simțit foarte puternic. A răsturnat lucruri în bucătărie, dar suntem bine, deși suntem foarte speriați”, a declarat acesta.

Bărbatul a precizat că locuitorii au ieșit din case după producerea seismului.

„Toată lumea este afară, speriată”, a adăugat el.

După cutremurul principal, au continuat să fie resimțite replici, care au provocat noi mișcări ale clădirilor și au menținut starea de îngrijorare.

Omar Smith, reprezentant al Serviciului Național de Protecție Civilă din Panama, a făcut apel la populație să își păstreze calmul. Într-o intervenție la postul de televiziune Telemetro Reporta, acesta a declarat că pagubele sunt concentrate în provinciile Veraguas, Herrera și Los Santos, situate în partea centrală a țării.

Oficialul nu a oferit un bilanț detaliat al distrugerilor. În capitala Panama City nu fuseseră raportate pagube, potrivit declarațiilor sale.

Orașul este cunoscut pentru numărul mare de clădiri înalte, inclusiv sute de zgârie-nori.

Primele informații apărute imediat după cutremur nu indicau existența unor distrugeri confirmate la nivel național, însă autoritățile au identificat ulterior zone afectate în cele trei provincii.