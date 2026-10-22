Decizie definitivă la CEDO privind salariile restante din România. Ce se întâmplă cu banii câștigați în instanță

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a respins, în unanimitate, cererile referitoare la executarea unor hotărâri judecătorești pronunțate în România în litigii privind drepturile salariale. Potrivit TVR Info, completul format din șapte judecători a considerat cererile vădit neîntemeiate, decizia fiind definitivă.

Hotărârea vizează situațiile în care statul român a fost obligat de instanțele naționale să achite sume restante unor angajați sau foști angajați din sectorul public. Printre beneficiarii unor astfel de hotărâri se numără judecători, foști judecători, profesori și persoane din alte categorii profesionale care au obținut recunoașterea unor drepturi salariale în instanță.

Sumele solicitate reprezintă, în numeroase cazuri, diferențe de venituri considerate discriminatorii în raport cu cele acordate altor categorii profesionale. Deși hotărârile judecătorești au rămas definitive, o parte dintre drepturile recunoscute nu au fost achitate integral, inclusiv în situații în care au trecut unul, doi sau trei ani de la pronunțarea deciziilor. Unele dintre aceste obligații de plată nici nu au fost eșalonate până în prezent, trasmite TVR1.

Hotărârea CEDO este importantă pentru autoritățile române, deoarece respingerea cererilor înlătură riscul unei constatări a încălcării Convenției Europene a Drepturilor Omului în situațiile analizate de Curte. O eventuală admitere a cererilor ar fi putut avea consecințe financiare semnificative pentru statul român, având în vedere valoarea cumulată a obligațiilor salariale neachitate.

Numai în cazul magistraților, sumele reprezentând restanțe salariale pe care statul ar trebui să le plătească depășesc două miliarde de euro, potrivit informațiilor prezentate în relatarea citată. La acestea se adaugă drepturile câștigate în instanță de alte categorii profesionale, ceea ce amplifică dimensiunea financiară a problemei.

Decizia privește inclusiv modalitatea în care autoritățile pot gestiona plata acestor obligații în raport cu situația economică a țării. Interpretarea prezentată indică faptul că eșalonarea plăților, reeșalonarea acestora și chiar neplata unor rate nu conduc automat la constatarea unei încălcări a Convenției, dacă sunt îndeplinite condițiile relevante analizate de Curte.

CEDO s-a mai pronunțat asupra unei situații asemănătoare în urmă cu aproximativ 14 ani, în cauza Dumitru, din 2012. La acel moment, Curtea a stabilit că măsurile analizate nu încălcau prevederile Convenției. Actuala decizie se înscrie în această linie de jurisprudență, dar este prezentată ca având o abordare mai amplă în privința posibilității de eșalonare și reeșalonare a obligațiilor de plată.

Un alt aspect semnalat în interpretarea hotărârii privește natura unor decizii pronunțate de instanțele naționale. Acestea ar fi fost considerate ca ridicând probleme legate de un posibil conflict de interese, potrivit explicațiilor referitoare la raționamentul Curții.

De asemenea, Curtea ar fi subliniat limitele atribuțiilor puterii judecătorești în raport cu deciziile de politică bugetară și economică. Stabilirea acestor politici revine Legislativului și Executivului, iar instanțele trebuie să țină seama de delimitarea competențelor între autoritățile statului.

Litigiile aflate la originea cererilor au vizat neexecutarea integrală a unor hotărâri prin care România fusese obligată să plătească despăgubiri pentru diferențe salariale. Reclamanții au susținut că drepturile recunoscute prin decizii definitive nu au fost achitate integral, deși acestea deveniseră executorii.

Problema privește mai multe categorii de persoane care au obținut în instanță recunoașterea unor drepturi salariale, în urma unor procese desfășurate la nivel național. În anumite situații, plata sumelor stabilite de judecători a fost amânată sau împărțită în tranșe, iar beneficiarii nu au primit integral banii la care aveau dreptul potrivit hotărârilor respective.

Prin respingerea cererilor ca vădit neîntemeiate, completul de șapte judecători al CEDO a încheiat definitiv procedura europeană referitoare la solicitările analizate. Decizia se raportează la circumstanțele cauzelor examinate și la obligațiile statului român privind plata unor drepturi salariale stabilite de instanțele naționale.