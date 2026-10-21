Casă cu trei camere și teren de 1.000 mp, la doar 4.000 de euro. Unde se află proprietatea
Casa de vânzare. Sursa foto: facebook
O proprietate din estul Ungariei a fost scoasă la vânzare pentru 4.000 de euro, potrivit unui anunț distribuit pe Facebook. Locuința se află în apropierea graniței cu România, la aproximativ 30 de kilometri de un punct de trecere a frontierei, și beneficiază de un teren de 1.000 de metri pătrați.
Casă la câțiva kilometri de granița României, scoasă la vânzare pentru câteva mii de euro
Imobilul este situat în Nagyszénás, o localitate din județul Békés, iar oferta vizează cumpărătorii care pot achita integral suma solicitată. Proprietatea are trei camere, iar anunțul menționează existența racordurilor la apă, gaz și electricitate.
Suma cerută pentru casă este mai mică decât prețul unor locuri de parcare din București, însă anunțul nu oferă suficiente detalii pentru a stabili dacă imobilul necesită reparații sau alte cheltuieli după cumpărare.
Anunțul publicat pe social media și detaliile proprietății
Oferta a fost distribuită pe grupul „Case în Ungaria”, unde persoana care promovează vânzarea a prezentat proprietatea drept o oportunitate pentru cei care caută o locuință la un cost redus. Prețul indicat inițial a fost de 4.500 de euro, în timp ce oferta prezentată ulterior menționează suma de 4.000 de euro.
În descrierea publicată de vânzător apare următorul mesaj: „Ofertă cu plată cash. 4.500 de euro. Nu veți găsi o casă în altă parte la acest preț”. Conform informațiilor din anunț, locuința se găsește într-o zonă centrală din Nagyszénás. Proprietatea include o clădire cu trei camere și o curte de 1.000 de metri pătrați, iar accesul la utilități este menționat printre caracteristicile imobilului.
Imaginea care însoțește oferta prezintă o construcție cu parter, acoperită cu țiglă, cu ferestre prevăzute cu rulouri exterioare. În fața casei se observă o suprafață acoperită parțial de vegetație. Fotografia oferă o imagine de ansamblu asupra exteriorului, dar nu permite evaluarea stării instalațiilor sau a interiorului clădirii.
Județele de la graniță, printre zonele alese de cumpărătorii români
Achizițiile realizate de români pe piața imobiliară din Ungaria sunt reflectate în statisticile publicate de Oficiul Central de Statistică al Ungariei, cunoscut sub acronimul KSH. În 2024, cetățenii români au cumpărat 671 de locuințe în țara vecină, față de 632 în anul anterior.
Repartizarea achizițiilor arată că județele din apropierea României au avut o pondere importantă. Békés a reprezentat aproximativ 30% din proprietățile cumpărate de cetățenii români, în timp ce Hajdú-Bihar a avut o pondere de 15%, iar Szabolcs-Szatmár-Bereg, de 10%.
Toate cele trei județe se învecinează cu România, iar apropierea geografică le face relevante pentru persoanele interesate de locuințe peste graniță. Pentru unii cumpărători, această poziționare permite accesul la proprietăți din Ungaria fără îndepărtarea considerabilă de localitățile românești.
Datele KSH arată că valoarea medie a locuințelor cumpărate de români în Ungaria în 2024 a fost de 16,8 milioane de forinți. Această medie se referă la ansamblul achizițiilor statistice menționate și nu reprezintă o evaluare a casei scoase la vânzare în Nagyszénás.
Actele și starea casei, verificări necesare înainte de cumpărare
Diferența dintre prețul afișat și costul final al unei achiziții poate depinde de starea locuinței și de eventualele lucrări necesare. În cazul proprietăților vândute la prețuri reduse, informațiile din anunț trebuie completate prin verificarea directă a clădirii și a documentelor aferente. Acoperișul, instalațiile și funcționarea racordurilor la utilități sunt printre elementele care trebuie examinate înainte de cumpărare. În plus, documentele cadastrale și actele de proprietate trebuie verificate pentru a identifica eventuale neconcordanțe, datorii sau sarcini asociate imobilului.
Cetățenii români beneficiază de drepturile aferente cetățeniei Uniunii Europene și pot cumpăra, în general, locuințe în Ungaria fără o autorizație specială. Regulile pot fi diferite pentru anumite categorii de terenuri, astfel că regimul juridic al proprietății trebuie clarificat înainte de finalizarea tranzacției. Transferul dreptului de proprietate presupune îndeplinirea formalităților aplicabile în Ungaria și înscrierea modificărilor în evidențele funciare ale țării. Verificarea documentelor înainte de semnare permite stabilirea situației juridice a bunului care urmează să fie cumpărat.
Potrivit datelor publicate de KSH, aproximativ 6.600 de cetățeni străini au achiziționat proprietăți rezidențiale în Ungaria în 2024. Informațiile statistice despre prețurile locuințelor și evoluția pieței imobiliare sunt disponibile pe site-ul oficial al instituției ksh.hu.
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