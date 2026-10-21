Clienții Hidroelectrica au la dispoziție doar cinci zile. Ce trebuie să facă pentru factura la energie

Clienții Hidroelectrica trebuie să transmită indexul autocitit în intervalul 22-26 octombrie, astfel încât facturile de energie electrică să fie calculate pe baza consumului efectiv. Respectarea acestei perioade le permite consumatorilor să evite estimările și să achite contravaloarea energiei înregistrate de contor.

Transmiterea indexului este importantă pentru stabilirea valorii facturii lunare. Atunci când furnizorul primește datele privind consumul real, calculul poate reflecta mai exact cantitatea de energie utilizată de fiecare client.

În lipsa autocitirii, factura poate fi emisă pe baza unui consum estimat. În această situație, suma de plată poate să difere de valoarea corespunzătoare consumului efectiv, urmând ca diferențele să fie regularizate ulterior, potrivit datelor de consum disponibile.

Clienții trebuie să țină cont de intervalul stabilit de companie și să verifice dacă indexul transmis corespunde valorii afișate de contor. O comunicare corectă și la timp a datelor contribuie la evitarea diferențelor dintre consumul real și cel estimat pe factură.

Indexul poate fi comunicat în fiecare lună, exclusiv în perioada 22-26, prin canalele puse la dispoziție de furnizor. Consumatorii au la dispoziție mai multe variante, astfel încât să poată alege metoda potrivită pentru transmiterea datelor.

Una dintre opțiuni este Portalul Client Hidroelectrica, platforma online prin care utilizatorii pot accesa serviciile destinate abonaților. O altă variantă este aplicația iHidro, disponibilă pentru descărcare din magazinele oficiale Google Play și App Store.

Clienții care preferă să transmită indexul telefonic pot apela gratuit numărul 0800 800 359. Acest serviciu reprezintă o alternativă la platformele digitale pentru comunicarea datelor privind consumul de energie electrică.

Compania le recomandă abonaților să acorde atenție atât perioadei de transmitere, cât și corectitudinii valorii comunicate. Indexul trebuie preluat de pe contor și introdus fără erori, pentru ca datele înregistrate să poată fi folosite la calcularea facturii.

Clienții care doresc să utilizeze serviciile digitale ale Hidroelectrica își pot crea un cont în aplicația iHidro după finalizarea procesului de contractare. Potrivit informațiilor furnizate de companie, înregistrarea presupune parcurgerea câtorva etape și completarea datelor solicitate.

„Dacă ești client nou și ai finalizat cu succes procesul de contractare, următorul pas este crearea contului în aplicația iHidro.

Descarcă aplicația din Google Play, AppStore sau intră pe ihidro.ro/Portal

Accesează secțiunea „Înregistrează-te”

Completează datele necesare (CNP + POD pentru persoane fizice și CUI + POD pentru firme)”, transmite Hidroelectrica.

Prin urmare, persoanele fizice trebuie să aibă la dispoziție codul numeric personal și codul POD, în timp ce firmele trebuie să completeze codul unic de identificare și codul POD. Aceste informații sunt necesare pentru parcurgerea procesului de înregistrare în platformă.

După crearea contului, clienții pot utiliza aplicația iHidro pentru accesarea serviciilor digitale puse la dispoziție de furnizor. Pentru transmiterea indexului în luna octombrie, perioada comunicată de companie rămâne 22-26 octombrie.

Pe lângă transmiterea indexului, clienții au posibilitatea să își plătească facturile Hidroelectrica prin internet, fără să fie necesară crearea unui cont sau autentificarea în Portalul Client de pe site-ul companiei.

Pentru efectuarea plății online sunt necesare numărul contractului și numărul facturii. Aceste date permit identificarea documentului pentru care se efectuează plata, fără ca utilizatorul să fie nevoit să parcurgă procedura de autentificare în portal.

Plata online reprezintă o alternativă pentru abonații care doresc să își achite facturile fără să utilizeze un cont de client. Totuși, transmiterea indexului și plata facturii sunt operațiuni distincte: comunicarea consumului ajută la stabilirea valorii facturate, în timp ce plata permite achitarea sumei înscrise pe documentul emis de furnizor.