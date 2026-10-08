Angajarea muncitorilor străini poate aduce costuri suplimentare pentru firme. Ce cheltuieli trebuie să ia în calcul angajatorii

Angajarea muncitorilor din afara Uniunii Europene presupune costuri care depășesc salariile și cheltuielile de recrutare. Eugen Saulea, CEO al ESSA Group, a explicat joi, 8 octombrie 2026, că firmele din România trebuie să ia în calcul și garanțiile financiare, procedurile administrative și obligațiile legale. Companiile care se confruntă cu deficit de personal pot apela și la leasingul de personal, în funcție de necesarul de angajați și de costurile totale.

Angajarea muncitorilor străini din afara Uniunii Europene implică pentru companiile din România o serie de cheltuieli suplimentare, iar noile condiții analizate de ESSA Group pot influența decizia angajatorilor de a recruta direct personal sau de a contracta servicii specializate.

Pe lângă salarii și recrutare, firmele trebuie să țină cont de garanțiile financiare, procedurile de imigrare, administrarea documentelor și riscurile asociate nerespectării obligațiilor legale. Potrivit lui Eugen Saulea, CEO al ESSA Group, aceste elemente trebuie incluse în evaluarea costului total al fiecărui lucrător.

„Dincolo de salariu și de costurile de recrutare, angajarea directă poate însemna capital blocat în garanții, proceduri de imigrare, costuri administrative și asumarea riscului de neconformare. În acest context, leasingul de personal poate deveni pentru unele companii o alternativă mai flexibilă”, explică Eugen Saulea, CEO ESSA Group.

Cererea pentru servicii de leasing de personal a crescut și în activitatea ESSA Group. Potrivit datelor comunicate de companie, acest segment a înregistrat un avans de 34,5% în 2024, comparativ cu anul precedent. În 2025, creșterea a fost de 83,9% față de 2024.

Evoluția a fost determinată de dificultățile angajatorilor în recrutarea personalului disponibil, în special pentru posturile de începători și activitățile care nu necesită calificare profesională.

Eugen Saulea consideră că evaluarea exclusivă a tarifului lunar nu reflectă toate cheltuielile suportate de o companie.

„Când o companie compară angajarea directă cu leasingul de personal, prima tentație este să se uite la costul lunar pe lucrător. Dar aceasta este doar o parte din ecuație. Trebuie să calculăm banii blocați în garanții, costurile de recrutare și imigrare, timpul oamenilor din companie și, foarte important, riscul pe care angajatorul și-l asumă. Abia atunci vedem cât costă, în realitate, fiecare variantă”, detaliază Eugen Saulea, CEO ESSA Group.

Angajarea directă a lucrătorilor din afara Uniunii Europene poate presupune blocarea unor sume importante, în condițiile în care cadrul analizat de ESSA Group prevede constituirea unei garanții financiare de 1.000 de euro pentru fiecare persoană recrutată de angajatorul autorizat.

Conform calculelor prezentate de companie, pentru recrutarea a 50 de lucrători, garanția totală ar ajunge la 50.000 de euro. În cazul unui necesar de 100 de persoane, suma ar crește la 100.000 de euro.

Aceste fonduri ar putea fi utilizate pentru finanțarea activității curente, însă constituirea garanțiilor limitează disponibilitatea capitalului pe perioada în care banii sunt blocați.

„Pentru o companie care are nevoie de 100 sau 200 de oameni, discuția nu mai este despre o sumă neglijabilă. Vorbim despre capital care ar putea rămâne în business și ar putea finanța activitatea companiei. De aceea spunem că prețul de pe factură nu trebuie confundat cu costul total al forței de muncă”, adaugă Eugen Saulea.

Accesul companiilor la recrutarea directă a muncitorilor non-UE este condiționat, potrivit ESSA Group, de îndeplinirea unor cerințe privind vechimea firmei, numărul angajaților, experiența în utilizarea forței de muncă străine și respectarea obligațiilor legale.

Aceste condiții pot îngreuna recrutarea pentru întreprinderile mici, societățile înființate recent sau angajatorii care intenționează să aducă pentru prima dată personal din afara Uniunii Europene.

O alternativă este leasingul de personal, prin care o companie specializată angajează lucrătorii și gestionează, în limitele contractului, recrutarea, formalitățile necesare aducerii acestora în România și administrarea personalului.

În acest model, firma beneficiară achită contravaloarea serviciilor contractate, fără să fie necesară organizarea unui departament intern pentru proceduri de imigrare utilizate ocazional.

Angajatorii care recrutează direct personal din afara Uniunii Europene trebuie să respecte procedurile aplicabile încadrării în muncă și șederii lucrătorilor în România, iar anumite încălcări ale obligațiilor legale pot atrage sancțiuni de până la 40.000 de lei, potrivit informațiilor prezentate de ESSA Group.

Responsabilitățile administrative continuă și după intrarea lucrătorului în țară. Companiile trebuie să gestioneze documentele și termenele legale, salarizarea și plata salariilor în conturi bancare.

Totodată, angajatorii trebuie să asigure încheierea contractelor de muncă și într-o limbă înțeleasă de lucrători, precum și îndeplinirea celorlalte obligații referitoare la dreptul de ședere și desfășurarea activității profesionale.

Pentru firmele care recrutează doar câteva persoane sau câteva zeci de angajați străini, administrarea acestor proceduri presupune alocarea de personal și resurse pentru activități care nu sunt direct legate de obiectul principal al companiei.

Prin leasingul de personal, o parte dintre sarcinile administrative și responsabilitățile aferente sunt preluate de furnizor, conform prevederilor contractuale.

Eugen Saulea susține că externalizarea poate reduce necesitatea dezvoltării unor competențe interne specializate în domeniul imigrației.

„O companie de producție, logistică sau retail ar trebui să-și consume energia pentru activitatea care îi produce venituri, nu să devină peste noapte specialistă în imigrare. Atunci când aduci câțiva oameni o dată pe an, este foarte greu să construiești intern aceeași experiență procedurală pe care o are un furnizor care face acest lucru permanent”, continuă CEO-ul ESSA Group.

Dificultățile de recrutare au afectat și activitățile sezoniere de pe litoralul românesc, unde ESSA Group a apelat la muncitori străini pentru a acoperi necesarul de personal care, în anii anteriori, era asigurat cel puțin parțial de angajați români.

Compania a recrutat lucrători din Asia și Ucraina, iar pentru anumite activități a utilizat în special personal provenit din Sri Lanka și Nepal.

Angajații au fost repartizați inclusiv pentru manipularea mărfurilor, servicii de curățenie și pregătirea comenzilor în depozite și magazine, domenii în care identificarea personalului disponibil pe plan local a devenit dificilă.

Datele oficiale prezentate de ESSA Group indică menținerea cererii pentru forță de muncă străină și în 2026. În intervalul 27 aprilie – 7 iulie, în județul Constanța au fost emise 1.160 de avize de muncă.

La nivel național, Bucureștiul a înregistrat 7.036 de avize, iar județul Ilfov, 1.972. Constanța s-a situat astfel printre zonele cu cele mai multe avize eliberate în perioada analizată.

Necesitatea adaptării efectivelor de personal reprezintă o problemă pentru companiile din retail, logistică și producție, unde volumul activității poate varia considerabil de la o perioadă la alta.

În lunile cu cerere ridicată, angajatorii au nevoie de personal suplimentar, însă necesarul se poate reduce după încheierea sezonului sau a proiectelor pentru care au fost făcute recrutările.

În cazul angajării directe, firmele își asumă obligațiile și cheltuielile aferente raporturilor de muncă, inclusiv atunci când activitatea se diminuează.

Prin leasingul de personal, numărul lucrătorilor poate fi adaptat în funcție de volumul comenzilor și de necesarul operațional, în condițiile prevăzute în contractul încheiat cu furnizorul.

Această variantă permite companiilor care înregistrează vârfuri de producție sau desfășoară proiecte temporare să suplimenteze efectivele în perioadele aglomerate, fără să dimensioneze permanent echipele la nivelul cererii maxime.

Compararea angajării directe cu leasingul de personal trebuie realizată prin raportare la toate cheltuielile și responsabilitățile implicate, nu doar la suma facturată lunar pentru fiecare muncitor, consideră Eugen Saulea.

CEO-ul ESSA Group arată că alegerea depinde de dimensiunea companiei, resursele administrative disponibile și stabilitatea necesarului de personal.

„Cel mai ieftin tarif nu înseamnă întotdeauna cea mai ieftină soluție. Dacă într-o variantă trebuie să blochezi capital, să construiești o competență internă de imigrare, să aloci oameni pentru administrarea procesului și să preiei integral riscul de conformare, toate acestea au un preț. Pentru unele companii, angajarea directă poate avea sens. Pentru altele, mai ales atunci când necesarul fluctuează, externalizarea poate fi mult mai predictibilă”, subliniază Eugen Saulea.

Potrivit explicațiilor companiei, leasingul lucrătorilor non-UE nu presupune automat un tarif mai mic pentru fiecare angajat. Modelul permite însă transferarea către furnizor a unei părți dintre cheltuielile inițiale, obligațiile administrative și riscurile operaționale, în limitele stabilite contractual.

În evaluarea celor două variante, angajatorii trebuie să ia în calcul atât plata lunară, cât și cheltuielile necesare recrutării, aducerii în România, încadrării în muncă și administrării personalului în conformitate cu cerințele legale.

ESSA Group este o companie fondată în urmă cu peste 20 de ani de antreprenorul Eugen Saulea, cu activități pe piața serviciilor de trade marketing și vânzări din România.

Portofoliul său include recrutarea și plasarea forței de muncă, leasingul și externalizarea serviciilor de personal, activități BTL și organizarea de evenimente, managementul materialelor publicitare la punctele de vânzare (POSM), servicii de call center și merchandising.

În prezent, ESSA Group furnizează servicii de leasing și outsourcing de personal pentru zeci de clienți, inclusiv furnizori, producători și operatori din sectorul comerțului.

Printre marile rețele de retail menționate în portofoliul companiei se numără Carrefour, Kaufland, Auchan, Metro Cash & Carry și Mega Image.