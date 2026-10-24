Cinci foști angajați ai unei loterii ar fi aflat numerele câștigătoare. Patru bilete au adus premii de 24 de milioane de euro

Cinci foști angajați ai unei loterii din Italia sunt vizați de o anchetă după ce ar fi accesat sistemele informatice ale companiei pentru a identifica patru bilete câștigătoare înainte ca acestea să fie cumpărate. Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, rude și prieteni ai acestora au achiziționat ulterior biletele, care au adus premii în valoare totală de 24 de milioane de euro.

Cazul vizează fapte care datează din 2019 și a dus la instituirea unor măsuri asigurătorii asupra unor bunuri evaluate la peste 25 de milioane de euro. Potrivit publicației italiene Il Messaggero, foștii angajați ar fi folosit propriile date de autentificare pentru a intra în sistemele informatice ale companiei și pentru a identifica biletele care urmau să ofere premiile.

Dintre cele patru bilete identificate, două erau câștigătoare ale unor premii de câte șapte milioane de euro fiecare. Celelalte două ofereau premii în valoare de cinci milioane de euro fiecare, suma totală ajungând astfel la 24 de milioane de euro.

Biletele au fost cumpărate ulterior de persoane apropiate celor implicați, inclusiv rude și prieteni. Achizițiile au fost realizate de la puncte de vânzare aflate în diferite zone ale Italiei, potrivit informațiilor relatate de presa locală.

Anchetatorii susțin că accesul la informațiile privilegiate ar fi permis obținerea frauduloasă a premiilor, prin identificarea în avans a biletelor câștigătoare. O asemenea acțiune ar fi eliminat caracterul aleatoriu al jocului, oferindu-le persoanelor implicate posibilitatea de a cunoaște rezultatul înainte de cumpărarea biletelor.

Potrivit informațiilor din anchetă, premiile respective ar fi putut rămâne nerevendicate dacă biletele nu ar fi fost identificate și cumpărate de persoane care cunoșteau rezultatele. Într-o astfel de situație, sumele ar fi rămas în vistieria statului.

Pentru recuperarea prejudiciului, Poliția Financiară din Roma a dispus măsuri de sechestru asupra unor bunuri cu o valoare totală de peste 25 de milioane de euro. Acțiunea a fost realizată la solicitarea Parchetului Regional al Curții de Conturi pentru regiunea Lazio.

Măsura vizează 25 de proprietăți imobiliare, situate în mai multe provincii italiene. Printre bunurile puse sub sechestru se numără apartamente, vile, garaje și pivnițe, aflate în provinciile Roma, Viterbo, Treviso, Taranto, Grosseto și Reggio Calabria.

Pe lângă proprietățile imobiliare, autoritățile au pus sub sechestru și cinci autoturisme și motociclete. Măsurile includ, de asemenea, active financiare, în cadrul demersurilor pentru recuperarea sumelor considerate prejudiciu.

Valoarea totală a bunurilor vizate de măsurile asigurătorii depășește 25 de milioane de euro, în timp ce premiile obținute prin cele patru bilete însumează 24 de milioane de euro. Ancheta urmărește recuperarea prejudiciului asociat faptelor investigate și stabilirea răspunderii persoanelor implicate.

Cei cinci foști angajați sunt vizați de proceduri referitoare la răspunderea financiară. Situația bunurilor puse sub sechestru urmează să fie analizată de instanță, care va decide dacă măsura asigurătorie va fi menținută, modificată sau revocată.