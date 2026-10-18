Report de aproape 3 milioane de euro la Loto 6/49. Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri pentru tragerile speciale ale toamnei

Loteria Română organizează duminică Tragerile speciale Loto ale toamnei și a suplimentat fondurile de câștiguri ale categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40. Cele mai mari reporturi sunt la Loto 6/49, unde premiul de categoria I depășește 2,90 milioane de euro, și la Joker, unde suma acumulată la aceeași categorie ajunge la 1,79 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, fondul de câștiguri al categoriei I a fost suplimentat cu 100.000 de lei pentru Loto 6/49, cu 50.000 de lei pentru Joker și cu 25.000 de lei pentru Loto 5/40.

La Loto 6/49, categoria I, reportul ajunge la 15,51 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 2,90 milioane de euro. La jocul Noroc este în joc un report cumulat de 1,27 milioane de lei, respectiv 239.700 de euro.

La Joker, reportul categoriei I depășește 9,57 milioane de lei, echivalentul a 1,79 milioane de euro. Pentru categoria a II-a a aceluiași joc, suma acumulată depășește 173.600 de lei, adică aproximativ 32.500 de euro.

La Loto 5/40, categoria I, reportul depășește 70.300 de lei. În cazul jocului Super Noroc, reportul cumulat este de peste 492.400 de lei, echivalentul a 92.200 de euro.

Prețurile variantelor simple pentru jocurile Loteriei Române diferă în funcție de extragere. O variantă la Loto 6/49 costă 9 lei, iar una la Joker costă 8 lei. Pentru Loto 5/40, prețul este de 6 lei.

În cazul celorlalte jocuri, o variantă simplă la Noroc costă 4 lei, la Noroc Plus costă 3 lei, iar la Super Noroc prețul este de 2 lei.

Tragerile speciale Loto ale toamnei vor fi transmise în direct de România TV, în cadrul emisiunii Românii au noroc, începând cu ora 18:30.

La tragerile loto organizate joi, 15 octombrie, Loteria Română a acordat peste 20.700 de câștiguri, în valoare totală de 3,39 milioane de lei.

La tragerea Noroc a fost câștigat premiul de categoria I, în valoare de 1.342.229,28 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Balotești, județul Ilfov.

Un alt premiu de categoria I a fost câștigat la tragerea Noroc Plus. Acesta a avut o valoare de 192.720,96 lei, iar biletul câștigător a fost jucat la o agenție din Timișoara.

La tragerea Loto 6/49, categoria a II-a, s-au înregistrat cinci câștiguri, fiecare în valoare de 55.558,16 lei. Trei dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții din Comănești, județul Bacău, Azuga, județul Prahova, și Turnu Măgurele, județul Teleorman. Celelalte două bilete câștigătoare au fost jucate online, pe platforma bilete.loto.ro.