Fraudă de 1,8 milioane de euro cu fonduri europene destinate persoanelor sărace. Cinci persoane au fost trimise în judecată
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Cinci persoane au fost trimise în judecată de Parchetul European (EPPO), într-un dosar privind fraudarea fondurilor europene alocate comunităților sărace din județul Dolj. Procurorii susțin că inculpații ar fi manipulat 22 de proceduri de achiziție publică, organizate în cadrul a șapte proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Prejudiciul estimat se ridică la 1,8 milioane de euro. Dosarul a fost înaintat Tribunalului București.
Parchetul European a trimis în judecată cinci persoane pentru fraudarea fondurilor UE în Dolj
Parchetul European (EPPO) din București a finalizat ancheta privind o presupusă fraudă cu fonduri europene destinate combaterii sărăciei în mediul rural din județul Dolj. Cinci persoane sunt acuzate că ar fi constituit un grup infracțional organizat pentru a obține ilegal contracte finanțate din bugetul Uniunii Europene.
Potrivit procurorilor, activitatea grupării ar fi vizat mai multe programe de sprijin pentru comunitățile defavorizate. Rechizitoriul a fost transmis Tribunalului București, instanța urmând să examineze acuzațiile formulate împotriva inculpaților.
Cum ar fi fost organizată frauda cu fonduri europene între 2017 și 2022
Anchetatorii europeni susțin că mecanismul de fraudare ar fi fost pus în aplicare în perioada 2017-2022, sub coordonarea a doi dintre cei cinci inculpați. Aceștia ar fi identificat oportunități de finanțare europeană și ar fi contactat reprezentanții unor localități rurale din Dolj, pe care i-ar fi determinat să depună cereri pentru obținerea fondurilor.
Conform comunicatului EPPO, cei doi s-ar fi ocupat ulterior de pregătirea documentelor necesare solicitării finanțărilor și desfășurării achizițiilor publice. În paralel, ar fi transmis celorlalți trei membri ai grupării informații referitoare la procedurile de atribuire a contractelor.
Procurorii susțin că firmele implicate ar fi depus documente false la licitații
Din probele administrate în cursul anchetei rezultă că ceilalți trei inculpați ar fi utilizat mai multe societăți comerciale pentru a participa la licitațiile organizate în cadrul proiectelor europene. Scopul urmărit ar fi fost obținerea contractelor de achiziție publică prin prezentarea unor documente care nu reflectau situația reală a firmelor participante.
Potrivit procurorilor, documentele respective ar fi fost falsificate pentru a demonstra îndeplinirea condițiilor de eligibilitate impuse în procedurile de atribuire. Prin această metodă, societățile controlate de membrii grupării ar fi putut obține contractele finanțate din fonduri europene.
Șapte localități din Dolj au beneficiat de proiecte pentru combaterea sărăciei
Investigația Parchetului European privește șapte proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei. Finanțările au fost acordate pentru implementarea unor măsuri de sprijin în șapte localități rurale din județul Dolj.
Programele aveau ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de viață ale persoanelor vulnerabile și facilitarea accesului comunităților marginalizate la diferite forme de asistență. Printre activitățile prevăzute se numărau distribuirea de alimente către persoanele care trăiesc în sărăcie, organizarea unor ateliere și desfășurarea de sesiuni de formare destinate locuitorilor din mediul rural.
Prejudiciul estimat de EPPO ajunge la 9,5 milioane de lei
Conform anchetatorilor, presupusele nereguli au afectat 22 de proceduri de achiziție publică desfășurate în cadrul celor șapte proiecte europene. Procurorii estimează că mecanismul de fraudare ar fi produs un prejudiciu de aproximativ 1,8 milioane de euro, echivalentul a circa 9,5 milioane de lei.
Pentru recuperarea sumelor considerate prejudiciu, Parchetul European a dispus, într-o etapă anterioară a investigației, instituirea sechestrului asupra unor bunuri aparținând inculpaților.
În cazul în care instanța va stabili vinovăția celor cinci persoane trimise în judecată, acestea riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între 3 și 10 ani.
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