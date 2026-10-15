Programul Rabla se schimbă din 2027. Ce mașini nu vor mai putea fi cumpărate cu ajutor de la stat

Programul Rabla ar putea avea noi condiții de finanțare începând din 2027, potrivit programului de guvernare propus de Luca Niculescu. Ajutorul de stat ar urma să fie acordat exclusiv pentru achiziționarea autoturismelor fabricate în Uniunea Europeană. Măsura este prevăzută pentru perioada 2027–2030 și face parte dintr-un pachet de sprijin pentru industria auto. Documentul prevede și anunțarea calendarului sesiunilor de finanțare în primul trimestru al fiecărui an.

Programul Rabla ar urma să fie modificat începând din 2027, astfel încât subvențiile acordate de stat pentru cumpărarea autoturismelor noi să fie disponibile numai pentru vehiculele produse în Uniunea Europeană. Prevederea figurează în programul de guvernare al cabinetului Luca Niculescu, document depus joi în Parlament, și vizează intervalul 2027–2030.

Noua condiție este inclusă în măsurile propuse pentru susținerea industriei auto europene, în contextul trecerii către mobilitatea electrică și al transformărilor din sectorul producției de automobile.

Documentul mai stabilește reluarea achizițiilor publice de mijloace de transport, reprezentarea intereselor constructorilor auto din România și din celelalte state membre la Bruxelles, precum și facilitarea accesului companiilor la schemele de sprijin destinate marilor consumatori de energie.

Restricționarea ajutorului de stat în funcție de locul de fabricație ar elimina din Programul Rabla autoturismele produse în afara Uniunii Europene, indiferent de marca sub care sunt comercializate.

Printre modelele care ar putea fi afectate se numără Dacia Spring, autoturism electric fabricat în China. Dacă prevederea va fi introdusă în forma propusă, cumpărătorii acestui model nu vor mai putea beneficia de ecotichetul acordat prin program.

Modificarea este prevăzută pentru perioada 2027–2030, însă condițiile concrete de eligibilitate vor depinde de reglementările care vor fi adoptate pentru edițiile următoare.

Introducerea unei condiții referitoare la locul în care sunt produse autoturismele fusese analizată și pentru Programul Rabla 2026, dar autoritățile au decis amânarea aplicării acesteia cu cel puțin un an. Prin urmare, persoanele fizice înscrise în ediția din acest an nu au fost supuse restricției privind originea vehiculelor.

Sesiunea Rabla 2026 pentru persoanele fizice a început pe 20 iulie, cu un buget total de 300 de milioane de lei.

Finanțarea a fost diferențiată în funcție de sistemul de propulsie al autoturismului achiziționat. Pentru mașinile complet electrice, valoarea ecotichetului a fost de 18.500 de lei, iar pentru modelele plug-in hybrid, de 15.000 de lei.

Persoanele care au optat pentru autoturisme hibride au putut primi 12.000 de lei, în timp ce achiziționarea unei mașini cu motor pe benzină sau motorină a beneficiat de un sprijin de 10.000 de lei.

Bugetul rezervat achiziționării autoturismelor electrice prin Programul Rabla 2026 a fost utilizat integral în primele zece zile de la deschiderea sesiunii, potrivit informațiilor publicate de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Instituția a anunțat că suma de 120 de milioane de lei, destinată acestei categorii de vehicule, a fost epuizată până pe 30 iulie.

În intervalul respectiv au fost depuse 6.724 de dosare pentru obținerea finanțării, conform datelor AFM.

Autoturismele complet electrice au beneficiat de cel mai mare ecotichet disponibil în ediția din 2026, respectiv 18.500 de lei, comparativ cu sprijinul acordat pentru celelalte tipuri de motorizare.

Programul de guvernare propus de Luca Niculescu include și modificarea modului în care sunt anunțate sesiunile de finanțare, prin stabilirea obligației de a comunica programarea acestora încă din primul trimestru al fiecărui an.

Această prevedere ar permite persoanelor interesate să cunoască din timp perioadele în care pot solicita ecotichetele pentru achiziționarea unui autoturism nou.

Pentru intervalul 2027–2030, documentul stabilește ca direcție principală acordarea sprijinului financiar exclusiv pentru vehiculele fabricate în Uniunea Europeană. Modelele care vor putea beneficia efectiv de finanțare vor fi stabilite în funcție de forma finală a reglementărilor și de criteriile de eligibilitate aprobate pentru viitoarele ediții ale Programului Rabla.