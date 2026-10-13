Mașinile electrice și hibride câștigă teren în Europa. Producția UE a ajuns la 139 de miliarde de euro, iar China domină importurile

Piața mașinilor electrice și hibride din Uniunea Europeană a continuat să crească în 2025, atât în ceea ce privește producția, cât și comerțul internațional. Potrivit datelor Eurostat, aproape 40% dintre autoturismele fabricate în UE au fost electrice sau hibride, iar valoarea producției acestora a ajuns la 139 de miliarde de euro. În același timp, China s-a menținut principalul furnizor extern de mașini complet electrice pentru piața europeană.

Uniunea Europeană a importat, în 2025, autoturisme electrice și hibride în valoare de 45,1 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Valoarea importurilor a crescut cu 4% față de anul precedent, când acestea se situau la 43,4 miliarde de euro.

Exporturile au înregistrat un avans mai puternic, de 10%, ajungând la 64,7 miliarde de euro, comparativ cu 58,7 miliarde de euro în 2024.

Diferența dintre valoarea exporturilor și cea a importurilor a fost de 19,6 miliarde de euro în favoarea Uniunii Europene.

Datele arată o extindere semnificativă a comerțului cu astfel de vehicule față de anul 2017, când autoturismele electrice și hibride reprezentau numai 10% din importurile totale de autoturisme ale UE și 3% din exporturi.

În 2025, mașinile complet electrice au reprezentat 20% din totalul importurilor de autoturisme ale Uniunii Europene și 18% din exporturi.

Prin comparație, în 2017, ponderile erau de numai 0,8% pentru importuri și 1,1% pentru exporturi.

Și autoturismele hibride plug-in, care pot fi încărcate de la o sursă externă de energie electrică, au câștigat teren.

Acestea au reprezentat 17% din importurile de autoturisme și 9% din exporturile UE în 2025, față de 1,2% și, respectiv, 1,8% în 2017.

În cazul autoturismelor hibride fără încărcare externă, ponderea a ajuns la 23% din importuri și 14% din exporturi.

În 2017, acestea reprezentau 8% din importurile de autoturisme și numai 0,3% din exporturi.

Astfel, cele trei categorii de vehicule au reprezentat împreună 60% din importurile de autoturisme și 41% din exporturile Uniunii Europene în 2025.

Producția de autoturisme electrice și hibride a continuat să crească în Uniunea Europeană.

Din totalul de 12,6 milioane de autoturisme fabricate în 2025, aproximativ 4,8 milioane au fost vehicule electrice sau hibride.

Acestea au reprezentat aproape 40% din producția auto a Uniunii Europene.

Comparativ cu 2024, când au fost produse 3,9 milioane de astfel de vehicule, creșterea a fost de aproape un milion de unități.

În structura producției totale de autoturisme din UE, mașinile complet electrice au reprezentat 17%.

Autoturismele hibride plug-in au avut o pondere de 7%, iar cele hibride fără încărcare externă au reprezentat 14%.

Valoarea producției de autoturisme electrice și hibride din Uniunea Europeană a crescut la 139 de miliarde de euro în 2025, comparativ cu 123 de miliarde de euro în anul precedent.

Cea mai mare contribuție a provenit din producția de mașini complet electrice, a cărei valoare a ajuns la 68 de miliarde de euro, față de 58 de miliarde de euro în 2024.

Pe locul al doilea s-au situat autoturismele hibride fără încărcare externă, cu o valoare a producției de 38 de miliarde de euro, similară celei din anul precedent.

Producția de autoturisme hibride plug-in a ajuns la 33 de miliarde de euro, în creștere de la 27 de miliarde de euro în 2024.

Raportat la valoarea totală a producției de autoturisme din Uniunea Europeană, mașinile complet electrice au reprezentat 21%.

Ponderea hibridelor fără încărcare externă a fost de 12%, iar cea a modelelor plug-in hybrid a ajuns la 10%.

China a rămas principalul partener comercial al Uniunii Europene în ceea ce privește importurile de autoturisme complet electrice.

Potrivit Eurostat, 42% din totalul importurilor europene de astfel de vehicule au provenit din China în 2025.

Coreea de Sud s-a clasat pe locul al doilea, cu o pondere de 27%, urmată de Japonia, cu 9%.

Cele trei țări au reprezentat împreună 78% din importurile de mașini complet electrice ale Uniunii Europene.

Datele evidențiază rolul important al producătorilor asiatici în aprovizionarea pieței europene cu autoturisme electrice.

În ceea ce privește exporturile de autoturisme complet electrice, Regatul Unit a fost principala piață de destinație pentru producătorii din Uniunea Europeană.

Acesta a reprezentat 35% din totalul exporturilor europene de mașini electrice în 2025.

Statele Unite și Norvegia s-au situat pe următoarele poziții, fiecare cu o pondere de 14%.

Împreună, cele trei piețe au concentrat 63% din exporturile de autoturisme complet electrice ale Uniunii Europene.

Datele Eurostat arată că vehiculele electrice și hibride au devenit o componentă importantă a industriei auto europene, atât din perspectiva producției, cât și a schimburilor comerciale internaționale.