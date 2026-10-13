Prețul petrolului scade pe piețele internaționale. Acordul dintre Trump și Putin privind motorina rusească schimbă calculele investitorilor

Prețurile petrolului au scăzut marți, 13 octombrie, pe piețele internaționale, îndreptându-se spre primul declin din aproape o săptămână. Investitorii analizează posibilitatea creșterii livrărilor de motorină din Rusia, după un acord anunțat de președintele american Donald Trump, dar și riscurile provocate de atacurile asupra infrastructurii energetice din Arabia Saudită. În același timp, tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să alimenteze temerile privind noi perturbări ale aprovizionării globale, transmite Reuters.

Cotațiile petrolului au înregistrat scăderi în tranzacțiile de marți, după creșterile consemnate în ședința precedentă.

Contractele futures pentru petrolul Brent au pierdut 1,30 dolari, echivalentul unei scăderi de 1,2%, ajungând la 105,35 dolari pe baril, la ora 03:29 GMT.

În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a ieftinit cu 1,25 dolari, respectiv 1,3%, până la 92,49 dolari pe baril.

Evoluția vine după ce ambele cotații de referință au crescut cu aproape doi dolari pe baril în ședința precedentă. Petrolul Brent încheiase tranzacțiile la cel mai ridicat nivel din 15 septembrie.

Investitorii urmăresc în prezent două evoluții importante: posibilitatea suplimentării ofertei de combustibili pe piața internațională și riscul unor noi atacuri asupra infrastructurii energetice și rutelor de transport din Orientul Mijlociu.

Unul dintre factorii care au influențat scăderea prețurilor este anunțul președintelui american Donald Trump privind un acord cu Rusia.

Liderul de la Casa Albă a declarat că Moscova a acceptat să furnizeze motorină piețelor internaționale.

În acest context, administrația americană a suspendat temporar sancțiunile impuse combustibililor ruși, măsuri care urmăreau limitarea veniturilor obținute de Rusia pentru finanțarea războiului împotriva Ucrainei.

Livrările suplimentare de motorină ar putea contribui la reducerea presiunilor asupra piețelor internaționale ale combustibililor, unde oferta a fost afectată de tensiunile geopolitice și de perturbările transportului.

Cu toate acestea, există îndoieli privind stabilitatea înțelegerilor dintre Washington și Moscova.

Analiștii ING au atras atenția că armistițiul energetic dintre Rusia și Ucraina este privit cu scepticism, mai ales după apariția unor informații privind noi atacuri rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, produse după anunțul lui Trump.

Acordul a provocat și reacții politice în Statele Unite.

Parlamentari republicani și democrați au criticat înțelegerea dintre Trump și Vladimir Putin, susținând că aceasta pare să contravină legislației americane care interzice importurile de energie din Rusia până la încetarea agresiunii împotriva Ucrainei.

În paralel cu perspectiva creșterii livrărilor din Rusia, piețele petroliere continuă să fie afectate de situația de securitate din Orientul Mijlociu.

Rebelii Houthi, aliniați Iranului, au atacat în weekend aeroportul internațional din Riad, capitala Arabiei Saudite.

Totodată, au fost raportate atacuri asupra unor petroliere în apropierea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și al produselor petroliere.

Incidentele amenință să compromită redresarea livrărilor de energie din Orientul Mijlociu, observată în luna septembrie.

Temerile privind noi atacuri asupra navelor comerciale, conductelor și instalațiilor energetice continuă să influențeze evoluția cotațiilor.

Tim Waterer, analist-șef la KCM Trade, consideră că livrările suplimentare de motorină din Rusia și stabilizarea fluxurilor din Arabia Saudită oferă o anumită relaxare a presiunilor, însă nu sunt suficiente pentru a elimina riscurile.

„Livrările suplimentare de motorină din Rusia și fluxurile mai stabile din Arabia Saudită oferă o oarecare relaxare a presiunilor, însă piața pare în continuare mai preocupată de riscul unor noi atacuri asupra navelor sau conductelor din Golf decât liniștită de volumele suplimentare de petrol”, a declarat analistul.

Acesta estimează că prețurile ar putea continua să crească în absența unor semnale clare de detensionare.

„Până când vom vedea semne mai clare de detensionare, direcția cea mai probabilă rămâne cea de creștere a prețurilor”, a adăugat Tim Waterer.

Tensiunile geopolitice afectează nu doar producția și livrările de petrol, ci și costurile transportului maritim.

Miniștrii statelor membre OPEC și ai țărilor producătoare din afara organizației, participante la Declarația de Cooperare, au avertizat că tarifele de transport și costurile asigurărilor au crescut puternic.

Potrivit acestora, cheltuielile respective au ajuns să depășească o treime din valoarea mărfurilor transportate, atingând niveluri fără precedent.

Această situație îngreunează transportul eficient al petrolului brut și al produselor petroliere și amplifică presiunile asupra pieței internaționale.

Costurile suplimentare reprezintă o problemă pentru operatorii implicați în transportul și comercializarea energiei, în special în regiunile expuse riscurilor de securitate.

Pe lângă riscurile legate de aprovizionare, piața petrolului este influențată și de perspectivele mai slabe ale cererii globale.

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) și-a revizuit în scădere prognoza privind creșterea cererii de petrol în 2026.

Noua estimare indică un avans al cererii de 400.000 de barili pe zi, față de 1,4 milioane de barili pe zi, cât anticipa organizația la începutul anului.

Secretarul general al OPEC, Haitham Al Ghais, a declarat luni că revizuirea reflectă evoluțiile înregistrate pe parcursul acestui an.

Reducerea prognozei arată că organizația se așteaptă la o creștere mai lentă a consumului mondial de petrol decât estima inițial.

Astfel, piața internațională rămâne influențată de factori care acționează în direcții opuse: perspectiva unor livrări suplimentare și a unei cereri mai slabe exercită presiuni de scădere asupra prețurilor, în timp ce atacurile din Orientul Mijlociu și riscurile pentru transportul maritim continuă să susțină cotațiile.