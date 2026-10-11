Decizia lui Trump ar putea pune în pericol viețile americanilor! Un senator american avertizează că măsura încălca legea

Președintele SUA, Donald Trump, a suspendat temporar sancțiunile asupra combustibililor ruși, după ce Rusia a acceptat să furnizeze motorină piețelor internaționale. Duminică, 11 octombrie, senatorul republican Thom Tillis a contestat decizia, avertizând că ar putea încălca legislația americană și ar putea avea consecințe asupra securității SUA.

Senatorul republican din Carolina de Nord Thom Tillis a avertizat duminică, 11 octombrie, că acordul încheiat de președintele SUA, Donald Trump, cu Rusia pentru furnizarea de motorină pe piețele internaționale ar putea încălca legislația americană și ar putea pune în pericol viețile americanilor. Avertismentul său se alătură criticilor formulate de politicieni din ambele partide.

Tillis a declarat că există argumente solide pentru a considera că Trump nu respectă legea. Tillis urmează să se retragă din Senat în ianuarie, la încheierea mandatului său.

„Cred că există argumente legitime pentru a susţine că preşedintele nu respectă legea”, a declarat Tillis.

Acordul intervine într-un moment în care prețurile motorinei, utilizate în agricultură, transportul rutier de mărfuri și încălzirea locuințelor, se apropie de niveluri istorice record. Costurile ridicate ale combustibililor reprezintă o provocare pentru Administrația Trump înaintea alegerilor pentru Congres din noiembrie, care vor stabili dacă republicanii își vor păstra majoritățile fragile din Camera Reprezentanților și Senat.

Analiștii financiari estimează însă că înțelegerea cu Rusia are șanse reduse să determine o scădere de durată a prețurilor combustibililor.

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a apărat acordul, susținând că Administrația Trump dispune de autoritatea legală necesară pentru a-l pune în aplicare și că măsura va contribui la reducerea costurilor suportate de consumatori.

Într-o intervenție în emisiunea TV „Fox & Friends”, Bessent a afirmat că administrația va acționa folosind toate competențele legale disponibile. El a respins criticile potrivit cărora legislația mai veche sau actuala lege Lindsey Graham ar interzice această măsură.

„Vom face acest lucru folosind toate competenţele legale de care dispunem. Prin urmare, oricine din Congres susţine că o lege mai veche sau actuala lege Lindsey Graham ne interzice să procedăm astfel greşeşte”, a declarat Bessent.

Disputa vizează inclusiv legislația americană privind sancțiunile impuse Rusiei.

Luna trecută, Trump a promulgat legea „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026”, un amplu pachet de sancțiuni care poartă numele fostului senator republican din Carolina de Sud, decedat în iulie. Acesta fusese unul dintre principalii susținători ai legislației și era cunoscut pentru poziția sa fermă față de Rusia.

Tillis consideră că deciziaAadministrației Trump de a relaxa sancțiunile aplicate combustibililor ruși contravine obiectivelor legii. El a susținut că acțiunile președintelui și declarațiile sale din ultimele 24 de ore sunt în contradicție directă cu intenția legiuitorilor.

Tillis a avertizat, de asemenea, că Vladimir Putin ar putea folosi acordul în avantajul său politic. În opinia sa, Putin va profita de prima ocazie pentru a-l pune într-o situație jenantă sau pentru a-i submina autoritatea lui Trump.

„Acţiunile preşedintelui şi declaraţiile sale din ultimele 24 de ore sunt exact opusul intenţiei acelei legi. Vă garantez că, la prima ocazie pe care o va avea să îl pună într-o situaţie jenantă sau să îl submineze pe preşedintele Trump, Putin o va face”, a declarat Tillis.

Tillis nu este singurul republican care critică înțelegerea cu Rusia. Reprezentantul Don Bacon din Nebraska, care urmează să se retragă, de asemenea, din Congres, a criticat vineri acordul într-un mesaj publicat pe platforma X. El a considerat că sprijinirea economiei de război a Putin este greșită din punct de vedere moral, în condițiile în care fondurile sunt folosite pentru bombardarea orașelor.

Susţinerea economiei de război a lui Putin este greşită din punct de vedere moral, în timp ce acesta foloseşte banii pentru a bombarda oraşe”, a scris Bacon.

Fostul vicepreședinte american Mike Pence a calificat decizia de ridicare a sancțiunilor asupra petrolului rusesc drept o trădare a moștenirii politice a lui Lindsey Graham și i-a cerut lui Trump să revoce măsura.

Criticile apar într-un moment în care popularitatea președintelui american a scăzut semnificativ, iar tot mai mulți republicani din Congres încearcă să se distanțeze de pozițiile sale înaintea alegerilor parlamentare. Divergențele dintre aceștia vizează inclusiv conflictul din Iran și războiul comercial cu Canada.

În schimb, senatorul republican John Barrasso din Wyoming, al doilea în ierarhia conducerii republicane din Senat, a apărat acordul cu Rusia. În emisiunea TV „Face the Nation”, difuzată de CBS, Barrasso a susținut că Trump încearcă să reducă prețurile suportate de consumatori, fermieri, crescători de animale și transportatori.

Barrasso a adăugat că președintele trebuie să găsească un echilibru între interesele implicate și să ia decizii dificile.