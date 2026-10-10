Donald Trump contestă Premiul Nobel pentru Pace acordat în 2026: „SUA ar fi trebuit să-l primească”

Președintele SUA, Donald Trump, a criticat Comitetul Nobel, după ce Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat juristei sud-africane Navi Pillay. Liderul american consideră că distincția i se cuvenea și susține că a contribuit la soluționarea a opt conflicte.

Președintele SUA, Donald Trump, a criticat dur Comitetul Nobel după ce Premiul Nobel pentru Pace din 2026 a fost acordat juristei sud-africane Navi Pillay. Liderul american a susținut că distincția ar fi trebuit să revină SUA, pe care le reprezintă, și a acuzat organizatorii că au luat o decizie rușinoasă.

În timpul unui miting desfășurat la Syracuse, în nord-estul SUA, Trump a afirmat că decizia reprezintă o pată de neșters asupra Norvegiei și asupra celor care au acordat premiul. El a susținut că Premiul Nobel pentru Pace a fost discreditat definitiv de persoane pe care le-a descris drept ideologi radicali, ostili democrației și civilizației.

Președintele american a criticat și alegerea câștigătoarei din acest an, afirmând că nu o cunoaște și că aceasta nu ar fi cunoscută publicului american. Trump a reiterat că premiul ar fi trebuit să fie acordat SUA, reprezentate de el în calitate de președinte.

Trump a susținut din nou că merită Premiul Nobel pentru Pace, afirmând că a contribuit la soluționarea a opt conflicte. De asemenea, el a declarat că a prevenit posibile confruntări între Coreea de Nord și Coreea de Sud, între Japonia și Coreea de Nord, precum și între China și Taiwan, fără să prezinte dovezi care să susțină aceste afirmații.

În 2025, lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, i-a oferit lui Trump medalia de aur asociată distincției. Gestul nu l-a împiedicat pe președintele american să negocieze ulterior cu Venezuela prin intermediul Delcy Rodríguez, fostă vicepreședintă în timpul mandatului lui Nicolás Maduro, înlăturat de la putere.

În decembrie 2025, Trump a primit și un premiu pentru pace acordat de FIFA, devenind primul laureat al acestei distincții. Premiul a fost întâmpinat cu numeroase ironii din partea criticilor săi.