Venituri mai mici pentru mii de angajați din România. Domeniile în care salariile au scăzut cel mai mult, potrivit INS

Salariul mediu net din România a ajuns la 5.688 de lei în august 2026, în scădere cu 132 de lei față de luna precedentă, potrivit datelor publicate marți, 13 octombrie, de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai mari venituri au fost înregistrate în sectorul IT și în industria petrolului și gazelor, în timp ce angajații din alte activități de servicii și din pescuit au avut cele mai mici câștiguri. Deși salariile au crescut față de anul trecut, puterea de cumpărare a înregistrat o ușoară scădere.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, câștigul salarial mediu brut pe economie a fost de 9.497 de lei în august 2026, cu 212 lei mai puțin decât în iulie. Scăderea procentuală a fost de 2,2%.

În același interval, câștigul salarial mediu net s-a redus cu 2,3%, respectiv cu 132 de lei, ajungând la 5.688 de lei.

Comparativ cu august 2025, salariul mediu net a înregistrat însă o creștere nominală de 5,6%.

Evoluția veniturilor trebuie analizată și în raport cu inflația. Potrivit INS, indicele câștigului salarial real a fost de 99,5% față de august 2025, ceea ce indică o scădere a puterii de cumpărare cu aproximativ 0,5%.

Față de iulie 2026, indicele câștigului salarial real a fost de 97,5%, echivalentul unei reduceri de 2,5%.

Diferențele dintre domeniile de activitate rămân semnificative, potrivit statisticilor oficiale.

Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost înregistrate în activitățile de programare și consultanță în tehnologia informației, unde venitul mediu a ajuns la 13.010 lei.

Pe locul următor s-a situat sectorul extracției petrolului brut și gazelor naturale, cu un salariu mediu net de 11.760 de lei.

La polul opus, cele mai mici venituri au fost raportate în alte activități de servicii, unde salariul mediu net a fost de 2.985 de lei.

În pescuit și acvacultură, câștigul salarial mediu net s-a situat la 2.998 de lei.

Astfel, diferența dintre domeniul cu cele mai mari salarii și cel cu cele mai mici venituri a depășit 10.000 de lei lunar.

În august 2026, majoritatea activităților economice au înregistrat scăderi ale câștigului salarial mediu net față de luna precedentă.

Cea mai importantă reducere a fost raportată în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, unde salariile medii nete au scăzut cu 18,3%.

Diminuări cuprinse între 10,5% și 14% au fost înregistrate în activitățile de arhitectură și inginerie, testări și analiză tehnică, fabricarea altor mijloace de transport, activități juridice și de contabilitate, precum și în extracția petrolului brut și a gazelor naturale.

Scăderi cuprinse între 3,5% și 10% au fost raportate și în alte domenii, printre care industria textilă, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte, industria farmaceutică, fabricarea echipamentelor electrice, industria chimică și serviciile de curierat.

INS explică faptul că aceste reduceri au fost influențate de acordarea unor prime și beneficii în lunile precedente, dar și de încasările mai mici, nerealizările de producție și concediile de odihnă.

În perioadele de concediu, unii angajați nu beneficiază de tichete de masă sau de alte drepturi salariale, ceea ce poate influența câștigul mediu raportat.

În timp ce majoritatea sectoarelor au raportat reduceri ale veniturilor, anumite activități au înregistrat creșteri salariale.

Cea mai importantă majorare, de 8%, a fost consemnată în activitățile de jocuri de noroc și pariuri.

Creșteri cuprinse între 3% și 6,5% au fost înregistrate în producția cinematografică, video și de programe de televiziune, înregistrări audio, editare muzicală, difuzarea programelor, agențiile de știri și alte activități de distribuție de conținut.

În aceeași categorie s-au aflat activitățile sportive, recreative și distractive, precum și fabricarea produselor din tutun.

Majorări mai reduse, între 1% și 2%, au fost raportate în producția și furnizarea de energie electrică și termică, transporturi terestre, telecomunicații, hoteluri și alte facilități de cazare, precum și în activitățile de investigații și protecție.

Potrivit INS, aceste evoluții au fost influențate de acordarea unor prime ocazionale, inclusiv bonusuri pentru performanță, dar și de încasările mai mari sau de modificările structurii personalului.

Datele oficiale arată că și în sectorul bugetar au fost înregistrate reduceri ale câștigului salarial mediu net în august 2026.

În sănătate și asistență socială, salariile medii nete au scăzut cu 1,1% față de iulie.

În învățământ, reducerea a fost de 1%, în timp ce în administrația publică salariile medii nete au coborât cu 0,6%.

INS precizează că evoluțiile lunare ale câștigurilor salariale sunt influențate de acordarea premiilor anuale, a primelor de sărbători și a altor beneficii.

Aceste plăți pot determina creșteri temporare ale veniturilor în anumite luni, urmate de scăderi în perioadele următoare, fără ca modificările să reflecte neapărat reduceri ale salariilor de bază.

Următoarele date privind câștigul salarial mediu lunar vor fi publicate de Institutul Național de Statistică pe 12 noiembrie 2026.