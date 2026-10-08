Florin Cîțu critică noua prognoză a BNR privind inflația: S-a sucit. După ce ne-a spus tot anul că inflația va scădea, acum estimează că va crește până la sfârșitul anului

Florin Cîțu, fost premier și ministru de Finanțe, critică schimbarea estimărilor Băncii Naționale a României (BNR) privind evoluția inflației și decizia de menținere a dobânzii de politică monetară la același nivel.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Florin Cîțu a remarcat că BNR și-a modificat perspectiva asupra inflației. Potrivit fostului premier, banca centrală a transmis pe parcursul anului că inflația urma să scadă, însă estimează acum că aceasta va crește până la sfârșitul anului. În același timp, BNR a menținut neschimbată dobânda de politică monetară.

„BNR s-a sucit. După ce ne-a spus tot anul că inflația va scădea, acum estimează că va crește până la sfârșitul anului. Și totuși menține dobânda de politică monetară neschimbată”, a scris Cîțu pe Facebook.

Florin Cîțu susține că o inflație mai ridicată conduce la creșterea PIB-ului nominal. În aceste condiții, deficitul și datoria publică ajung să arate mai bine atunci când sunt exprimate ca procent din PIB.

Fostul premier consideră că această situație ar putea reprezenta justificarea neoficială pentru ceea ce descrie drept un compromis. În opinia sa, acest compromis ar însemna acceptarea unei vieți mai scumpe pentru români în schimbul unor indicatori macroeconomici care arată mai bine.

Astfel, Cîțu pune sub semnul întrebării efectele pe care această evoluție le poate avea asupra populației și legătura dintre inflație și modul în care sunt reflectați indicatorii privind finanțele publice.

„Inflația mai mare crește PIB-ul nominal. Deficitul și datoria publică arată astfel mai bine ca procent din PIB. Aceasta pare să fie justificarea neoficială a compromisului: viață mai scumpă pentru români în schimbul unor indicatori macroeconomici cosmetizați”, a mai scris acesta.

Florin Cîțu ridică, în acest context, o întrebare privind obiectivul fundamental al Băncii Naționale a României.

„Până la urmă, obiectivul fundamental al BNR mai este stabilitatea prețurilor sau inflația este instrumentul prin care statul își cosmetizează deficitul și datoria?”, a conchis fostul premier.

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Critica fostului premier pornește de la diferența dintre estimările anterioare ale BNR privind scăderea inflației și noua perspectivă potrivit căreia aceasta ar urma să crească până la sfârșitul anului, în condițiile în care dobânda de politică monetară este menținută neschimbată.