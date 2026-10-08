Utopia AI: scenariul în care munca devine opțională și trăim 100 de ani. AI-ul ar putea rezolva chiar și criza politică din România

Utopia promisă de inteligența artificială ar putea elimina erorile din politică, afaceri și medicină, oferind o viață de peste 100 de ani și tratamente revoluționare. Cu toate acestea, ritmul alert al dezvoltării tehnologice aduce riscuri majore: de la prăbușirea sistemului financiar-bancar și pierderea locurilor de muncă, până la amenințarea existențială a umanității înainte de a atinge acest paradis tehnologic.

Utopia generată de inteligența artificială ar putea schimba din temelii modul în care oamenii trăiesc, muncesc și își gestionează societatea. Potrivit antreprenorului tech și expertului media Dragoș Stanca, scenariul ideal al dezvoltării AI presupune o lume în care munca devine opțională, iar durata medie de viață atinge 100 de ani într-un mod obișnuit.

În această viziune, majoritatea bolilor fatale vor fi eradicate, iar medicina regenerativă va permite clonarea propriilor organe pentru transplant, prelungind considerabil existența umană.

De la asistenți virtuali personali care monitorizează constant starea de sănătate și echilibrul nutrițional, până la nanoroboți capabili să detecteze din timp orice afecțiune, tehnologia promite să transforme radical bunăstarea individuală.

Efectele benefice ale inteligenței artificiale nu se limitează la domeniul medical, ci extind transparența și eficiența în administrația publică și în guvernanță.

Dragoș Stanca subliniază că algoritmii etici și sisteme de calcul cuantic ar putea rezolva eficient crizele politice prelungite sau problemele economice complexe, cum ar fi stabilirea nivelului optim de taxe și impozite ori reducerea deficitului bugetar.

Prin procesarea tuturor variabilelor și datelor reale existente, un sistem de tip super-brain ar putea oferi soluții imediate, eliminând interpretările greșite.

Mai mult, instrumentele moderne de simulare a mediului, precum platforma Omniverse creată de Nvidia, permit deja testarea și optimizarea proceselor industriale sau proiectelor de infrastructură înainte ca acestea să fie construite fizic, prevenind astfel accidentele și pierderile financiare.

„Utopia AI înseamnă oamenii să lucreze doar dacă vor și cât vor. Înseamnă o durată de viață de 100 de ani devenită banală. Înseamnă că majoritatea bolilor care ne ucid de tineri în momentul ăsta vor fi eradicate sau rezolvate. Înseamnă că transplantul de organe nu va mai fi o problemă, pentru că îți vei putea clona propriile organe și înlocui, deci prelungi și viața. Se va muri din ce în ce mai greu. Vei putea să ai asistenți AI care să ți monitorizeze în permanență de absolut orice semn și să ai tot timpul starea cea mai bună, cea mai cea mai euforică posibil, cea mai bună energie pentru că ai echilibrul perfect de vitamine și de minerale, pentru că nanoroboții și AI-ul îți reglează tot timpul starea, detectează cele mai devreme semne de boală. În administrație publică, transparență totală, eficiență totală; în politică, toate deciziile asistate de un AI creat etic care poate să găsească cele mai bune soluții. Noi suntem acuma în criză guvernamentală de luni de zile. Dacă ai lua toate datele problemei și le ai pune într un super-brain (super-creier – n.r.) care ar procesa cuantic toate variabilele, interesele și ar veni cu soluția… imediat s-a rezolvat criza politică, ieșirea din deficit, cât să fie impozitele, cât să fie taxele. Poți să prezici viitorul, poți să simulezi lumi. Omniverse de la Nvidia, de exemplu, simulează lumi la propriu. Adică poți să construiești o fabrică înainte de a construi fabrica, s-o lansezi înainte de a o lansa, să vezi, să probezi, să vezi toate lucrurile care se pot întâmpla, accidente”, a explicat Dragoș Stanca, antreprenor tech și expert media, în cadrul podcastului „Ce se întâmplă”.

Cu toate acestea, progresul tehnologic ieșit din comun vine la pachet cu mari incertitudini și riscuri globale. În timp ce susținătorii accelerării AI prevăd un viitor spectaculos, scepticii avertizează că ritmul alert ar putea da peste cap piața muncii și sistemul financiar-bancar actual înainte ca beneficiile să fie atinse.

Graba de a construi un „paradis pe pământ” bazat pe tehnologie poartă cu sine pericolul de a destabiliza echilibrul social sau chiar de a pune în pericol specia umană.

Tranziția către sisteme autonome extrem de avansate necesită prudență, deoarece șocurile economice provocate pe parcurs ar putea bloca definitiv accesul la această utopie tehnologică.

În ciuda dilemelor legate de implementare, scopul final al dezvoltării inteligenței artificiale rămâne simplificarea și eficientizarea tuturor aspectelor vieții umane.

În opinia lui Dragoș Stanca, scopul fundamental al tehnologiei este eliminarea completă a „bâjbâielii” și a deciziilor eronate din politică, afaceri și viața personală.

Printr-o analiză riguroasă a tuturor datelor disponibile, asistenții AI le vor permite oamenilor să ia întotdeauna cele mai bune decizii posibile, garantând un nivel ridicat de precizie și reducere la zero a încercărilor eșuate.