Nvidia, Apple și Microsoft susțin bursa americană. Cele trei companii au ajuns la o pondere record în S&P 500

Bursa americană este susținută în prezent în mare măsură de trei companii din sectorul tehnologic: Nvidia, Apple și Microsoft. Cele trei acțiuni au ajuns să reprezinte împreună peste 21% din indicele S&P 500, potrivit datelor Creative Planning.

S&P 500 nu a fost niciodată atât de concentrat în doar trei companii precum este în prezent. Importanța Nvidia, Apple și Microsoft pentru evoluția indicelui a ajuns la un nivel record, conform Yahoo! Finance.

Singurele companii care s-au apropiat de o asemenea pondere în trecut au fost IBM, AT&T și ExxonMobil. La mijlocul anilor 1980, cele trei mari companii industriale ajunseseră, la apogeul influenței lor, să reprezinte împreună 13,4% din indicele S&P 500.

Nvidia, Apple și Microsoft au înregistrat creșteri ale prețurilor acțiunilor în ultima lună, pe fondul unor informații favorabile pentru cele trei companii. Evoluția acțiunilor a dus ponderea lor cumulată în S&P 500 la un nivel record.

Nvidia, compania dominantă pe piața cipurilor pentru inteligență artificială, a anunțat în urmă cu două săptămâni un nou program de răscumpărare de acțiuni în valoare de 150 de miliarde de dolari. Este cea mai mare majorare a unei autorizații de răscumpărare de acțiuni din istorie.

Prin noul program, valoarea totală a autorizației de răscumpărare a Nvidia ajunge la 235 de miliarde de dolari. Acțiunile companiei se află în prezent în apropierea unui nivel record.

Și acțiunile Apple se tranzacționează aproape de un nivel record. Titlurile companiei au înregistrat o creștere puternică după evenimentul de prezentare a produselor organizat la jumătatea lunii septembrie.

În cadrul evenimentului, Apple a prezentat iPhone Duo, un dispozitiv cu un design asemănător unui pașaport, care se deschide și se închide precum o carte.

Telefonul are un ecran frontal de 5,4 inci, care se extinde la 7,6 inci atunci când dispozitivul este deschis. Ecranul de dimensiuni mai mari este destinat activităților precum vizionarea filmelor, jocurile, lucrul și utilizarea simultană a mai multor aplicații.

Apple a prezentat, de asemenea, noua gamă iPhone 18 și versiuni actualizate ale căștilor AirPods.

Acțiunile Microsoft au înregistrat, la rândul lor, o creștere puternică, chiar dacă informațiile recente favorabile companiei nu au avut aceeași amploare precum cele referitoare la Nvidia și Apple.

Analiștii de pe Wall Street și-au majorat estimările privind câștigurile Microsoft pentru acest an și pentru anul viitor. Aceste revizuiri sunt susținute de așteptările că cererea pentru inteligența artificială va contribui la creșterea puternică a vânzărilor serviciului cloud Azure.

Evoluția celor trei companii a făcut ca Nvidia, Apple și Microsoft să ajungă împreună la cea mai mare pondere înregistrată vreodată în indicele S&P 500, ceea ce accentuează dependența indicelui de performanța acestor trei acțiuni.