UE pregătește o taxă pe profiturile excepționale ale companiilor petroliere. Prețurile la gaze ar putea rămâne ridicate până în 2028

Uniunea Europeană analizează introducerea unei taxe pe profiturile excepționale ale companiilor petroliere și de gaze, în timp ce prețurile energiei continuă să crească pe fondul războiului din Iran. În paralel, europenii se pregătesc pentru încă un an cu gaze scumpe, deoarece rezervele sunt reduse, iar refacerea stocurilor ar putea menține presiunea asupra facturilor.

Uniunea Europeană analizează posibilitatea introducerii unei taxe la nivelul întregului bloc comunitar asupra profiturilor excepționale ale companiilor petroliere și de gaze, a declarat luni pentru Reuters comisarul european responsabil de domeniul fiscal, în contextul în care guvernele caută fonduri pentru a-i ajuta pe cetățeni să facă față facturilor tot mai mari la energie.

Companiile petroliere și de gaze au obținut profituri considerabile în acest an, pe fondul creșterii prețurilor la energie în timpul războiului dintre SUA, Israel și Iran, al perturbărilor transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz și al atacurilor iraniene asupra statelor vecine din Golf.

Wopke Hoekstra, comisarul european responsabil de climă și fiscalitate, a declarat că Executivul comunitar înființează un grup de lucru care să analizeze avantajele și dezavantajele unei astfel de taxe și să evalueze dacă măsura ar putea fi aplicată.

„Cetățenii, în special cei vulnerabili, se confruntă cu creșteri dramatice ale facturilor la energie. În același timp, unele companii obțin beneficii cu adevărat excesive, fără să ofere servicii suplimentare sau produse în plus. Ele profită de pe urma unei lumi aflate în haos”, a declarat Hoekstra într-un interviu. „Pentru mulți cetățeni și mulți politicieni, acest lucru pare incorect. Cred că toți înțelegem logica din spatele acestei idei, indiferent de direcția exactă în care vom duce discuția”, a adăugat oficialul european.

Prețurile contractelor futures pentru petrolul Brent, reperul internațional al pieței, au urcat la sfârșitul lunii aprilie până aproape de 120 de dolari pe baril, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimii ani. Cotațiile se mențin cu peste 70% peste nivelul de la începutul anului, sporind profiturile companiilor care extrag și rafinează petrol.

Germania, Spania, Portugalia, Italia, Polonia și Austria au cerut Uniunii Europene să analizeze introducerea unei taxe pe profiturile excepționale aplicabile în întregul bloc comunitar.

Hoekstra a precizat că Bruxelles-ul va evalua cu atenție statutul juridic al oricărei măsuri luate în considerare.

Uniunea Europeană a introdus o taxă pe profiturile excepționale ale companiilor din sectoarele petrolului, gazelor, cărbunelui și rafinării în 2022, după ce invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia a provocat o creștere puternică a prețurilor la energie. Procesele intentate împotriva măsurii sunt încă în desfășurare, după ce companii precum ExxonMobil au susținut că aceasta a fost ilegală.

„Încă ne judecăm în instanță în legătură cu decizia din 2022 de a face ceva similar. Prin urmare, trebuie să ținem cont și de acest aspect”, a declarat Hoekstra.

Schema din 2022 a prevăzut o taxă minimă de 33% asupra profiturilor excedentare, definite ca fiind câștigurile care depășeau cu peste 20% media profiturilor obținute de o companie în anii anteriori. Potrivit unui raport al Comisiei Europene, măsura a generat venituri de aproape 29 de miliarde de euro, echivalentul a 32 de miliarde de dolari.

Unele state membre au introdus deja taxe naționale pe profiturile excepționale. Portugalia, de exemplu, a instituit o taxă de 33% asupra profiturilor extraordinare obținute în 2026 de companiile petroliere și de rafinare.

Gospodăriile și industriile din Europa s-ar putea confrunta cu cel puțin încă un an de prețuri ridicate la gaze, chiar dacă războiul din Iran se încheie și iarna va fi blândă. Continentul va trebui să își refacă stocurile de gaze, care au scăzut până la niveluri record.

Prețurile de referință ale gazelor naturale din Europa au crescut cu peste 150% în acest an, deoarece perturbările transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz au blocat aproape 20% din exporturile mondiale de gaze naturale lichefiate (GNL) provenite din Qatar și Emiratele Arabe Unite. Cea mai mare parte a acestor livrări este destinată piețelor asiatice.

Deși unele țări, printre care Statele Unite, Canada și Nigeria, și-au majorat exporturile, pierderea livrărilor de GNL din Orientul Mijlociu a intensificat concurența pentru transporturile disponibile pe piața spot. Acestea ar fi putut ajunge în Europa, însă situația actuală a îngreunat și eforturile de refacere a stocurilor pe parcursul verii.

Analiștii și specialiștii din industrie estimează că depozitele europene de gaze vor fi pline în proporție de 75-78% la 1 noiembrie. Data este considerată, în general, sfârșitul sezonului de refacere a stocurilor, după care dependența de rezerve pentru acoperirea cererii din timpul iernii crește.

Nivelul estimat este cu aproximativ 10 puncte procentuale sub media ultimilor cinci ani, iar punctul de plecare pentru sezonul rece este deja mai scăzut.

Chiar și în condițiile unei ierni cu temperaturi medii, rezervele din nord-vestul Europei ar putea coborî până la aproximativ 20% la începutul lunii aprilie. Dacă această situație se combină cu o închidere prelungită a Strâmtorii Ormuz, presiunea pentru refacerea stocurilor în 2027 ar putea crește, a declarat Yuriy Onyshkiv, analist la LSEG.

„Nu ne confruntăm cu rezerve insuficiente doar pentru iarna care urmează, ci riscăm să avem stocuri insuficiente și în vara viitoare”, a spus acesta.

Moutaz Altaghlibi, economist senior specializat în energie la ABN Amro, a declarat că regiunea nu se confruntă în prezent cu o lipsă propriu-zisă a aprovizionării, însă nu dispune de o rezervă operațională suficientă pentru a absorbi eventualele șocuri.

În mod obișnuit, depozitele asigură între 25% și 30% din consumul de gaze al Uniunii Europene pe timpul iernii. Prin urmare, blocul comunitar rămâne puternic dependent de livrările prin conducte și de gazele naturale lichefiate, în special de cele provenite din Norvegia și Statele Unite.

Orice întrerupere a aprovizionării ar putea provoca noi creșteri bruște ale prețurilor. În plus, concurența persistentă din partea Asiei pentru transporturile de GNL este de natură să mențină cotațiile la niveluri ridicate, a explicat Altaghlibi.

ABN Amro estimează că o iarnă rece ar putea reduce gradul de umplere a depozitelor europene până la 10-15%. Altaghlibi a descris un asemenea nivel drept „foarte critic și dificil” pentru sezonul următor de refacere a stocurilor.

Situația amintește de criza energetică din 2022, când pierderea livrărilor de gaze rusești prin conducte, în urma invaziei Ucrainei de către Moscova, a împins prețurile europene de referință la peste 350 de euro pe megawatt-oră (MWh).

Deși majoritatea analiștilor din domeniul energiei nu se așteaptă la o revenire la asemenea extreme, o creștere a prețurilor peste pragul de 100 de euro/MWh rămâne posibilă. Un asemenea nivel ar fi cu 25% peste cotațiile actuale.

Consumatorii sunt susceptibili să resimtă pe deplin în 2027 efectele creșterii prețurilor gazelor pe piețele angro din acest an, deoarece contractele pentru clienții casnici au, de regulă, prețuri stabilite pentru o anumită perioadă, care sunt actualizate la reînnoire.

În Germania, platforma de comparare a prețurilor Verivox a anunțat că tarifele la gaze pentru clienții noi au crescut deja cu 55% în acest an, de la 8 eurocenți la 12,4 eurocenți pe kilowatt-oră. Clienții existenți ar urma să se confrunte cu majorări pe măsură ce contractele lor expiră.

„Având în vedere prețurile actuale de pe piață, majorări de 10-20% sunt realiste”, a declarat un purtător de cuvânt al Verivox.

În Marea Britanie, plafonul prețurilor la energie pentru gospodării, majorat în octombrie la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, ar putea crește cu încă 16% în ianuarie, potrivit estimărilor firmei de consultanță Cornwall Insight.

„În acest moment, nu vedem încă un sfârșit al volatilității, iar în condițiile în care stocurile de gaze sunt atât de scăzute, efectele conflictului (din Iran) ar putea continua să se resimtă multe luni de acum înainte”, a declarat Craig Lowrey, consultant principal în cadrul companiei.

Industria și companiile întâmpină deja dificultăți în a rămâne competitive, potrivit analiștilor. Chiar și înaintea celor mai recente crize de aprovizionare, prețurile gazelor în Uniunea Europeană erau de trei ori mai mari decât în Statele Unite.

„Ne așteptăm ca războiul dintre SUA și Iran să se încheie pe parcursul iernii. Acest lucru ar ajuta piața, însă considerăm că prețurile nu reflectă încă pe deplin cererea de gaze necesară pentru refacerea depozitelor din Europa”, a declarat Andreas Schroeder, directorul departamentului de analiză a piețelor gazelor și GNL din cadrul ICIS.

În același timp, interdicția completă a Uniunii Europene privind importurile de GNL din Rusia, care va intra în vigoare în ianuarie 2027, va restrânge și mai mult oferta disponibilă.

Piețele ar putea, de asemenea, să subestimeze creșterea viitoare a livrărilor de GNL din alte regiuni ale lumii, a declarat Florence Schmit, strateg în domeniul energiei la Rabobank.

Rabobank și-a majorat estimările privind prețurile pe termen scurt, dar și-a menținut prognoza pentru întregul an 2027 la aproximativ 45 de euro/MWh.

„Cred că avem o perspectivă relativ moderată pentru 2027 și 2028, însă nivelul estimat este totuși cu aproximativ 20 de euro/MWh mai mare decât cel indicat în prognozele anterioare pentru anul respectiv”, a spus Schmit.

Fenomenul meteorologic El Niño, neobișnuit de puternic în acest an, ar putea aduce, de asemenea, vânturi mai intense și temperaturi de iarnă peste valorile normale în Europa.

Aceste condiții ar favoriza producția de energie eoliană, ceea ce ar putea reduce cererea de gaze și ar tempera prețurile, a declarat Jason Ying, analist specializat în materii prime la BNP Paribas.

Cu toate acestea, perturbările livrărilor de GNL din acest an înseamnă că normalizarea pieței gazelor va necesita timp, a adăugat acesta.