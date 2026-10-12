Promisiuni de câștiguri rapide și comisioane de 20%. Ce reclamă românii care au investit

Românii care au intrat pe platforma NACE Exchange vorbesc despre câștiguri promițătoare, dar și despre taxe ridicate și dificultăți atunci când încearcă să-și recupereze banii. Unii spun că li s-a cerut să atragă noi participanți, iar în discuțiile despre această platformă apare frecvent un personaj prezentat drept „profesorul Herbert”.

Relatările publicate online sunt însă contradictorii, iar unele dintre ele ridică întrebări despre condițiile de retragere a banilor și modul în care sunt atrași noi participanți.

În timp ce unii utilizatori susțin că au reușit să retragă sume din conturile lor, alții reclamă comisioane ridicate, restricții la accesarea fondurilor și solicitări repetate de a recruta alte persoane. În discuțiile despre această platformă apare și un personaj cunoscut drept „profesorul Herbert”, despre care participanții afirmă că le-ar furniza semnale de tranzacționare și i-ar încuraja să formeze echipe de investitori.

„Eu am fost invitat de o zi de o persoană care dorea să-și facă echipa și mai avea nevoie de mine, fiind a cincea persoană. Mi-a dat inclusiv 1k să îi investesc, cu condiția să îi dau înapoi când scot profitul, iar dacă treaba pică, nu rămân cu nicio datorie. E din primăvară băgată cu 1.000, are în cont momentan 12.000 și a retras destul de mult până acum, deci schema încă merge, intră multe persoane zilnic (în jur de 100)”, a scris un alt participant.

Pe rețelele de socializare, românii discută despre rezultatele pe care susțin că le-au obținut prin intermediul NACE Exchange. Unii utilizatori afirmă că au înregistrat câștiguri importante, în timp ce alții își exprimă neîncrederea față de randamentele prezentate și față de modul de funcționare al sistemului.

Într-o discuție publicată pe Reddit, un utilizator care spune că a investit prin intermediul platformei afirmă că suma din contul său ar fi crescut considerabil față de investiția inițială.

„M-am riscat și eu cu 1.222 USD. Acum am 2.628 USD. Fac cam 52–53 de dolari pe zi. La 3.000 USD scot”, povestește un participant.

Același participant recunoaște că investiția implică riscuri și că nu știe cât timp va mai funcționa sistemul. Declarația sa indică faptul că intenționează să aștepte atingerea unui anumit prag înainte de a încerca să retragă banii.

Alți utilizatori susțin că au cunoștințe care ar fi reușit să recupereze o parte din fondurile investite. Un comentator afirmă că trei persoane din cercul său ar fi efectuat retrageri, dar admite că nu există certitudini cu privire la continuitatea activității.

„Nu e țeapă pentru moment, cunosc și eu trei persoane care au investit și au putut retrage bani. Ideea e că nimeni nu știe cât va ține”, scrie acesta.

O altă relatare face referire la un prieten care ar fi depus 1.000 de dolari și ar fi ajuns, după aproximativ o lună, la un sold de 2.000 de dolari. Aceste afirmații, publicate în discuția de pe Reddit dedicată NACE Exchange, nu au putut fi verificate independent. În plus, o creștere a soldului afișat într-un cont de tranzacționare nu confirmă automat existența unui profit realizat și nici posibilitatea de a retrage integral suma respectivă.

Altcineva a scris: „Salut. Eu m-am băgat de o săptămână. Sunt convins că e scam. După ce intri pun presiune să faci echipă, să aduci oameni așa primești mai multe semnale de trading”.

Una dintre întrebările ridicate de participanți privește accesul efectiv la banii investiți. Potrivit unor comentarii publicate online, retragerile ar putea fi condiționate de atingerea unui anumit volum de tranzacționare, iar comisioanele ar varia în funcție de activitatea desfășurată în cont.

Un alt utilizator Reddit susține că a întâmpinat astfel de condiții atunci când a încercat să își retragă fondurile. Acesta descrie un sistem în care participanții ar trebui să tranzacționeze suplimentar înainte de a avea acces la retrageri cu taxe mai mici.

„Nu poți să îți retragi banii când vrei, la început trebuie să rulezi o sumă de bani până îți deblochează, după ai 20% comision până mai rulezi ceva bani și ajungi la 10% comision. Am încercat eu la început”, povestește utilizatorul.

Conform acestei relatări, accesul la fonduri ar depinde de îndeplinirea unor condiții suplimentare, iar comisioanele ar putea reduce semnificativ sumele recuperate de investitori. Nu există însă informații verificate independent care să confirme că aceste reguli se aplică tuturor utilizatorilor NACE Exchange sau că procentele menționate reprezintă tarife oficiale ale platformei.

În același timp, există participanți care afirmă că au reușit să retragă bani fără dificultăți. Diferențele dintre mărturii nu permit stabilirea condițiilor reale de funcționare a sistemului.

Un alt aspect menționat în discuțiile despre NACE Exchange este presiunea pe care unii participanți spun că o resimt pentru a atrage noi investitori. Potrivit acestora, membrii ar fi încurajați să formeze echipe de câte cinci persoane, iar fiecare persoană recrutată ar trebui să își construiască, la rândul său, propria echipă.

Structura descrisă pornește de la un participant, continuă cu cinci persoane, apoi cu 25 și 125 de membri. Un utilizator susține că această organizare le-ar fi prezentată de persoana cunoscută drept „profesorul Herbert”, asociată cu transmiterea semnalelor de tranzacționare.

„Presiunea de a recruta oameni este reală. Ni se cere în permanență să construim o echipă de cinci persoane, apoi să-i ajutăm să-și formeze propriile echipe. Herbert a explicat chiar o structură 1 → 5 → 25 → 125”, spune un participant.

Acesta susține că persoanele care nu reușesc să își dezvolte echipele ar putea avea acces limitat la semnalele de tranzacționare. Relatarea nu este însoțită de documente care să confirme existența unei asemenea reguli sau modul în care ar fi aplicată.

Întrebat ulterior dacă solicitările s-au modificat, participantul a afirmat că presiunea pentru recrutarea altor persoane a continuat. Aceste mărturii indică existența unor nemulțumiri legate de organizarea echipelor, însă nu clarifică în ce măsură mecanismul este aplicat tuturor celor care folosesc platforma.

Un alt comentator a scris: „În concluzie: recomandarea e să nu vă băgați, e o schemă de tip Ponzi, chiar dacă merge acum și unii au făcut ceva bănuți, la un moment dat escrocii din spate o să închidă platforma. Nu se știe cât va mai dura. Platforma e extrem de dubioasă și, dacă scoateți ceva, există riscul să aveți probleme apoi cu ANAF-ul, să vă treziți că sunteți căutați să declarați veniturile”.