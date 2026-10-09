Piața creditelor private, sub presiune. Marii administratori de investiții caută să cumpere fonduri cu probleme

Piața globală a creditelor private traversează o perioadă dificilă, după ce investitorii au retras sume record din anumite fonduri și au vândut acțiunile vehiculelor listate la bursă. În acest context, tot mai mulți administratori analizează posibilitatea vânzării fondurilor care au înregistrat performanțe slabe, în timp ce companii precum Ares Management, Barings și BC Partners caută oportunități de achiziție la prețuri atractive.

Discuțiile au loc pe o piață evaluată la aproximativ 1.800 de miliarde de dolari, unde presiunile asupra administratorilor de investiții au crescut considerabil în acest an.

Companii precum Ares Management, Barings, BC Partners și Churchill Asset Management au analizat în ultimele luni posibilitatea preluării unor fonduri de credit privat care se confruntă cu dificultăți.

Informațiile provin de la persoane familiarizate cu discuțiile, care au solicitat anonimatul deoarece negocierile nu sunt publice. Contactele se află încă într-o etapă preliminară și nu există certitudinea că vor duce la tranzacții, precizează Bloomberg.

Interesul pentru achiziții apare într-un moment în care tot mai multe fonduri listate sunt puse în vânzare sau analizează alternative strategice, după perioade îndelungate de rezultate sub așteptări.

„Nu îmi amintesc o altă perioadă în care să fi văzut atât de multe BDC-uri listate scoase la vânzare”, a declarat Paul Johnson, analist la KBW.

Acesta consideră că principala explicație este performanța financiară slabă a unor fonduri.

„Motivația pentru o vânzare integrală vine după o perioadă lungă de rezultate slabe”, a explicat analistul.

BDC este abrevierea de la Business Development Company, un tip de companie de investiții care oferă finanțare altor firme. Unele dintre aceste vehicule sunt listate la bursă și permit investitorilor să obțină expunere la piața creditelor private.

Presiunea asupra pieței a crescut în acest an, pe fondul retragerilor record de capital din fondurile nelistate și al vânzărilor de acțiuni ale vehiculelor tranzacționate la bursă. Mai multe fonduri listate au anunțat că analizează opțiuni strategice, inclusiv posibilitatea unei vânzări.

Printre acestea se numără TCP Capital, administrat de BlackRock, WhiteHorse Finance și Investcorp Credit Management BDC.

De asemenea, MidCap Financial Investment, fond asociat Apollo Global Management, și-a prezentat portofoliul unor potențiali cumpărători, potrivit persoanelor familiarizate cu situația.

Reprezentanții Ares, Barings, BC Partners și Churchill au refuzat să comenteze informațiile. Un purtător de cuvânt al Apollo a refuzat, la rândul său, să ofere declarații.

În mod obișnuit, administratorii de investiții sunt reticenți să vândă fondurile BDC listate la bursă.

Acestea pot genera comisioane mai atractive decât alte tipuri de vehicule de investiții și oferă acces la capital permanent, fără obligația obișnuită a unor fonduri private de a returna integral banii investitorilor la finalul unei perioade prestabilite.

Totuși, retragerile investitorilor și scăderea interesului pentru această clasă de active au schimbat calculele unor administratori.

Una dintre problemele fondurilor BDC apare atunci când acțiunile acestora se tranzacționează la prețuri reduse în raport cu valoarea activelor nete. Într-o asemenea situație, posibilitatea fondului de a atrage capital suplimentar prin emiterea de acțiuni este limitată, deoarece nu poate emite acțiuni sub valoarea activelor nete.

Dacă și volumul creditării directe se reduce, administratorul poate ajunge să gestioneze un fond cu rezultate slabe, dar cu puține posibilități de extindere.

Pentru marile companii de administrare a activelor, asemenea fonduri pot deveni o problemă care consumă resurse și atenție, chiar dacă reprezintă doar o parte redusă din totalul investițiilor gestionate.

Situația este cu atât mai sensibilă pentru grupurile care încearcă să își extindă activitatea către conturile de economisire pentru pensie.

Un exemplu este TCP Capital, care are o dimensiune redusă în raport cu activele totale de 15.300 de miliarde de dolari administrate de BlackRock. Fondul a redus valoarea contabilă a unor împrumuturi problematice și a fost vizat de o investigație a autorităților americane de reglementare privind practicile de evaluare.

În august, TCP Capital a vândut aproximativ jumătate din portofoliul său către Pantheon, companie specializată în tranzacții pe piața secundară. Fondurile obținute au fost utilizate pentru reducerea gradului de îndatorare.

„S-ar putea ca BDC-urile pur și simplu să nu mai merite efortul, iar încercarea de a redresa creditele și participarea constantă la discuții publice despre performanță să nu justifice timpul investit”, a declarat Paul Johnson de la KBW, fără să se refere la un fond anume.

Tranzacțiile analizate pe piața creditelor private pot avea mai multe forme. O companie poate prelua un fond BDC prin fuziune cu un vehicul pe care îl administrează deja. O altă variantă este achiziționarea contractului de administrare, ceea ce permite cumpărătorului să preia gestionarea fondului.

Există și posibilitatea cumpărării activelor din portofoliu. În acest caz, administratorul care vinde poate transfera activele rămase către un alt fond afiliat sau poate distribui investitorilor banii obținuți.

Potrivit persoanelor familiarizate cu discuțiile, unele companii analizează aceste variante deoarece nu consideră că merită să investească resurse suplimentare în redresarea fondurilor cu probleme.

Pentru cumpărători, situația poate reprezenta însă o oportunitate de extindere rapidă. Preluarea unui fond permite creșterea activelor administrate și, implicit, a bazei pentru încasarea comisioanelor.

În anumite situații, achiziția unui vehicul listat poate oferi și o modalitate de a asigura lichiditate pentru investitorii existenți ai unor fonduri private.

Consolidarea pieței creditelor private nu este un fenomen nou. Companii precum Ares și Blackstone au construit unele dintre cele mai mari vehicule de investiții de tip BDC prin achiziția unor concurenți.

BC Partners a realizat, la rândul său, mai multe operațiuni de consolidare a fondurilor.

În martie, directorul general al companiei, Ted Goldthorpe, le-a explicat investitorilor că o combinație între două fonduri listate a permis extinderea dimensiunii operațiunilor și o diversificare mai bună a portofoliului.

„În general, nu este nimic nou în ideea că societățile de dezvoltare a afacerilor mai mici pot deveni ținte pentru fuziuni”, a declarat Christopher Healey, partener la firma de avocatură Davis Polk & Wardwell, specializat în credit privat.

Acesta a apreciat că nu ar fi surprinzător ca tot mai multe fonduri cu investiții sub un miliard de dolari să înceapă să analizeze posibilitatea unei vânzări. În opinia sa, interesul cumpărătorilor rămâne ridicat, în ciuda retragerilor investitorilor individuali din anumite produse de investiții.