Cât costă o ținută completă de toamnă în 2026. Tot mai mulți români caută reduceri și haine second-hand

Scumpirile îi determină pe români să fie mai atenți la cheltuielile pentru îmbrăcăminte și încălțăminte. Trecerea la garderoba de toamnă vine cu noi costuri, într-o perioadă în care mulți încearcă să economisească. Opt din zece cumpărători caută exclusiv reduceri, iar aproape jumătate dintre aceștia spun că încearcă să cumpere mai puține haine. Pentru a-și reduce cheltuielile, unii se orientează către colecțiile mai vechi ale magazinelor sau către articolele second-hand.

În magazinele care au pregătit colecțiile de toamnă, cu haine groase și culori specifice sezonului, clienții analizează mai atent produsele înainte de a lua o decizie de cumpărare. Prețurile îi determină să caute variante mai accesibile și să renunțe, în unele cazuri, la achizițiile pe care le-ar fi făcut în trecut.

Schimbarea comportamentului de consum se reflectă și în alegerile vestimentare. Unii cumpărători se orientează către produse mai ieftine, inclusiv bluze care costă aproximativ 20 de lei.

Potrivit informațiilor prezentate, 45% din populație cumpără mai puține haine de toamnă, în principal din cauza prețurilor.

Costul unei ținute complete diferă în funcție de produsele alese și de prețurile magazinelor. Pentru femei, o pereche de pantaloni, o bluză, un palton și o pereche de încălțăminte de toamnă cumpărate la reducere ajung la aproximativ 500-550 de lei.

Bărbații pot plăti ceva mai puțin pentru o ținută similară, costul fiind estimat la 400-450 de lei. Chiar și în cazul prețurilor reduse, achiziția unei garderobe complete reprezintă însă un efort financiar pentru multe persoane.

Promoțiile au devenit o condiție importantă pentru mulți români atunci când cumpără haine. Opt din zece cumpărători caută exclusiv produse la reducere, ceea ce arată cât de mult contează prețul în decizia de achiziție.

O altă variantă pentru reducerea cheltuielilor este reprezentată de magazinele second-hand. Diferența dintre costul unei ținute de toamnă cumpărate dintr-un magazin cu prețuri medii și cel al unei ținute achiziționate second-hand ajunge la aproape 400 de lei.

Cumpărarea hainelor la mâna a doua poate reduce considerabil suma cheltuită pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, în special pentru persoanele care au nevoie de mai multe articole odată cu schimbarea sezonului.

Există și posibilitatea achiziționării unor produse din colecțiile mai vechi ale magazinelor, care pot avea prețuri mai mici. Astfel, cumpărătorii pot găsi alternative la colecțiile noi fără să renunțe complet la actualizarea garderobei.

Creșterea prețurilor nu înseamnă că românii trebuie să renunțe complet la înnoirea garderobei. O alternativă este cumpărarea doar a articolelor de care au nevoie și combinarea hainelor noi cu cele pe care le au deja.

Pompei Mititean, specialist economic, explică faptul că majorarea prețurilor la alimente reduce sumele care mai pot fi alocate îmbrăcămintei. În aceste condiții, oamenii tind să reutilizeze hainele pe care le dețin deja, în loc să cumpere altele.

Specialistul atrage atenția și asupra importanței evaluării necesității unei achiziții înainte de a cheltui bani. În opinia sa, cumpărătorii trebuie să se întrebe dacă au cu adevărat nevoie de produsul respectiv. Totodată, plata în rate nu trebuie confundată cu o reducere de preț. Această modalitate de plată amână cheltuiala, dar nu înseamnă că produsul devine mai ieftin sau că achiziția aduce un câștig financiar.