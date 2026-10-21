H&M intră pe piața second-hand din România. Sellpy și-a lansat site-ul local

Grupul suedez H&M intră pe piața second-hand din România prin Sellpy, platforma online de haine și produse la mâna a doua. Extinderea are loc pe fondul creșterii cererii pentru cumpărături sustenabile, în timp ce retailerul își dezvoltă investițiile în acest segment al pieței de modă.

Grupul suedez H&M, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața mondială de modă, intră oficial pe piața second-hand din România prin Sellpy, platforma online de produse la mâna a doua pe care o deține. Compania a lansat site-ul local, sellpy.ro, adaptat consumatorilor din România.

Fondată în 2014, Sellpy și-a început expansiunea internațională în timpul pandemiei de COVID-19. Lansarea platformei în România face parte din strategia de extindere pe piețele în care cererea pentru alternative de cumpărături sustenabile este în creștere.

Viktor Höök, Commercial Lead – General Manager la Sellpy, a explicat că platforma a înregistrat o creștere puternică pe piețele noi și că interesul pentru cumpărăturile sustenabile continuă să se intensifice. Potrivit lui, România reprezintă o piață potrivită pentru dezvoltarea afacerii, iar lansarea site-ului local va permite companiei să ofere soluțiile sale de cumpărături unui nou public.

„Am crescut puternic pe noile noastre pieţe, iar cererea pentru alternative de cumpărături sustenabile continuă să crească. Considerăm că România este o potrivire excelentă pentru Sellpy. Lansarea ne permite să împărtăşim soluţia noastră de cumpărături sustenabile în faţa unui public nou şi ne bucurăm să lansăm magazinul nostru online adaptat clienţilor din România”, spune Höök.

Grupul H&M își consolidează astfel prezența pe segmentul second-hand, într-un context în care consumatorii acordă o atenție tot mai mare modului în care își fac achizițiile. Produsele la mâna a doua sunt alese atât din motive financiare, cât și din preocuparea pentru mediu și utilizarea mai responsabilă a resurselor.

Potrivit unui raport al companiei de analiză GlobalData, piața globală de modă second-hand este estimată să crească cu 12% în 2026, până la 289 de miliarde de dolari. Segmentul avansează de două până la trei ori mai rapid decât piața de modă în ansamblu.

În aceste condiții, concurența pentru atragerea consumatorilor interesați de haine la mâna a doua se intensifică. Pe această piață activează atât magazinele independente și buticurile vintage, inclusiv cele din România, cât și marii retaileri internaționali, precum H&M și Zara.

Grupul H&M înregistrează o cifră de afaceri anuală de peste 20 de miliarde de euro, iar vânzările de produse second-hand contribuie cu aproape 200 de milioane de euro la total. Deși valoarea este relativ redusă în raport cu veniturile totale ale grupului, evoluția ascendentă a acestui segment reflectă atât interesul consumatorilor pentru produsele la mâna a doua, cât și strategia retailerului de a investi în această piață.

Unul dintre principalii factori de creștere pe acest segment este platforma online Sellpy, în care H&M deține o participație. În paralel, grupul suedez a introdus zone dedicate produselor pre-owned, sub conceptul Pre-Loved, în unele dintre magazinele sale, inclusiv în Praga. Astfel de spații nu sunt disponibile, deocamdată, în magazinele H&M din România.

Sellpy a fost fondată în 2014, iar H&M Group a intrat în acționariat un an mai târziu, prin intermediul H&M Group Ventures. Ulterior, grupul a continuat să susțină financiar platforma la fiecare rundă de finanțare.

Compania deține și un depozit în România, la Arad, deschis în vara anului 2025.