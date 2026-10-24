Ceață densă pe mai multe drumuri din țară și pe autostrăzile A1, A2, A3 și A7. Avertismentul Infotrafic pentru șoferi

Centrul Infotrafic avertizează, sâmbătă dimineață, că vizibilitatea este redusă din cauza ceții pe mai multe artere rutiere din țară, în 17 județe, dar și pe anumite sectoare ale autostrăzilor A1, A2, A3 și A7. În unele zone, șoferii pot întâmpina dificultăți din cauza vizibilității scăzute, care ajunge sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri.

Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic, ceața afectează circulația rutieră în mai multe regiuni, inclusiv în județele Alba, Argeș, Brașov, Călărași, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Ilfov, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu și Teleorman.

„Vizibilitatea în trafic este redusă din cauza ceţii la sub 200 de metri, izolat la sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judeţele Alba, Argeş, Braşov, Călăraşi, Cluj, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Harghita, Ialomiţa, Ilfov, Mureş, Olt, Prahova, Sibiu şi Teleorman”, anunţă, sâmbătă dimineaţă, Centrul Infotrafic.

Condiții de vizibilitate redusă sunt semnalate și pe mai multe tronsoane ale principalelor autostrăzi. Pe A1 București – Pitești, ceața afectează sectoarele kilometrice 11–36 și 45–75, iar pe A2 București – Constanța, problemele sunt raportate între kilometrii 10 și 64.

Pe autostrada A3 București – Ploiești, șoferii circulă în condiții de ceață pe tronsonul kilometric 7–63. De asemenea, pe A7 Ploiești – Bacău, fenomenul este semnalat pe sectorul cuprins între kilometrii 21 și 144.

Polițiștii rutieri le recomandă conducătorilor auto să se informeze despre condițiile meteorologice și eventualele restricții de circulație înainte de plecarea la drum. Verificarea informațiilor despre traseu este importantă mai ales în zonele în care ceața reduce considerabil distanța de vizibilitate.

Șoferii sunt sfătuiți să se asigure că au o vizibilitate bună din autovehicul, prin curățarea parbrizului, a lunetei și a geamurilor laterale. Totodată, viteza trebuie adaptată permanent la condițiile de trafic și de drum, astfel încât manevrele să poată fi efectuate în siguranță.

Pentru reducerea vitezei, polițiștii recomandă și folosirea frânei de motor, în funcție de situația din trafic. Conducătorii auto trebuie să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față și să evite depășirile care pot deveni periculoase atunci când vizibilitatea este redusă.

„Recomandăm conducătorilor auto să folosească în mod corespunzător luminile din dotarea maşinilor, să circule cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, să crească distanţa de siguranţă între autovehicule, să nu se angajeze în depăşiri riscante! Nu opriţi pe benzile de rulare sau pe cea de urgenţă de pe autostrăzi, în mod nejustificat!”, recomandă poliţiştii.

Meteorologii au emis mai multe avertizări de tip cod galben de ceață, valabile până la ora 8:00 sau 9:00, în funcție de zona vizată. Fenomenul poate persista în intervalul menționat, iar șoferii care tranzitează județele afectate și sectoarele de autostradă semnalate sunt îndemnați să țină cont de condițiile de vizibilitate și să adapteze deplasarea în consecință.