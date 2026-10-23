Anvelopele de iarnă, mai scumpe decât anul trecut. Cât costă un set nou și cât ajunge montajul

SURSA FOTO: Dreamstime „De ce nu sunt menționate în CIV toate anvelopele înscrise pe eticheta aplicată de producător?”

Pregătirea mașinii pentru sezonul rece presupune cheltuieli mai mari pentru șoferi în 2026. Prețurile anvelopelor de iarnă au crescut cu aproximativ 10% față de anul trecut, iar la cumpărarea unui set nou se adaugă costurile pentru montaj și, după caz, depozitarea cauciucurilor.

Scumpirile se resimt indiferent de marca sau modelul anvelopelor. Un set nou de iarnă costă cu aproximativ 10% mai mult decât în 2025, una dintre cauzele invocate fiind creșterea prețului petrolului, din ale cărui derivate este fabricată o mare parte din materialul folosit la producerea cauciucurilor. Astfel, suma totală necesară pentru echiparea unui autoturism poate depăși 2.000 de lei.

Pentru un set de anvelope de dimensiuni medii, șoferii care plăteau anul trecut aproximativ 1.600 de lei trebuie să scoată acum din buzunar încă 160 de lei. Costul achiziției ajunge astfel la aproximativ 1.760 de lei, fără a include manopera pentru montaj.

Cheltuielile cresc dacă proprietarii nu au un spațiu adecvat pentru păstrarea anvelopelor pe care le folosesc în sezonul cald. În această situație, depozitarea la vulcanizare presupune un cost suplimentar, care se adaugă prețului cauciucurilor și serviciilor de montaj.

Tarifele practicate de service-uri au crescut, la rândul lor. Pentru schimbarea anvelopelor cu diametrul de 17 inci, prețul unui serviciu de nivel mediu a ajuns la aproximativ 260 de lei, față de 240 de lei anul trecut.

„Dacă la un schimb mediu, undeva la 240 de lei, aproximativ, pentru un diametru de 17, acum este 260 de lei. Inflație, energie și toate celelalte da, s-au mărit prețurile cu aproximativ 10%”, a spus Adrian Mehedinţu, reprezentant vulcanizare.

În ciuda prețurilor mai mari, vulcanizările din București lucrează deja la capacitate maximă. Cererea pentru schimbarea anvelopelor de sezon este ridicată, iar șoferii care nu și-au făcut încă programare se pot confrunta cu perioade de așteptare de până la două săptămâni.

Pentru a reduce cheltuielile, unii proprietari de autoturisme se orientează către anvelope second-hand. Acestea pot avea prețuri mai mici decât produsele noi, iar diferența de cost poate fi importantă pentru bugetul alocat pregătirii mașinii pentru iarnă.

Un șofer a povestit că a ales această variantă după ce a găsit online un set de anvelope la mâna a doua, pe care l-a considerat potrivit din punctul de vedere al raportului dintre preț și calitate.

„Aş prefera să am posibilitatea să cumpăr noi, dar în același timp am reușit să achiziţionez ultima dată anvelope second hand foarte bune și la un preț foarte rentabil. Le-am găsit pe internet. Am economisit în jur de vreo 400 lei”, a spus un şofer pentru Observator.

Deși pot reduce costurile, anvelopele folosite pot prezenta defecte care nu sunt ușor de observat la prima vedere. Uzura accentuată, deteriorările și aderența redusă pot afecta comportamentul mașinii pe carosabil, mai ales în condiții de iarnă.

Tehnicienii din vulcanizări recomandă verificarea atentă a stării cauciucurilor înainte de cumpărare și montare. Evaluarea trebuie să țină cont de gradul de uzură, de eventualele deteriorări și de data fabricației, iar o verificare realizată într-un service autorizat poate ajuta la identificarea problemelor.

„Trebuie verificată uzura, au nişte martori de uzură pe ele, trebuie verificată starea anvelopelor. Cel mai bine este ca acest lucru să se facă de către o persoană într-un service autorizat. Contează şi data de fabricație a anvelopei. Nu trebuie să fie mai veche de cinci-şase ani, dar depinde foarte mult de modul de utilizare”, a explicat Sorin Olaru, reprezentant vulcanizare.

Pe lângă vechimea cauciucurilor, șoferii trebuie să urmărească și indicatorii de uzură prevăzuți de producător. Unele anvelope au marcaje numerice care permit observarea gradului de uzură pe măsură ce banda de rulare se consumă.

În România, legislația nu stabilește o dată calendaristică fixă de la care anvelopele de iarnă trebuie montate pe autoturisme. Obligația este legată de starea drumului: șoferii trebuie să aibă mașinile echipate corespunzător atunci când circulă pe șosele acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Conducătorii auto care circulă în astfel de condiții fără anvelope de iarnă riscă sancțiuni. Amenda poate ajunge la 4.300 de lei, iar polițiștii pot reține certificatul de înmatriculare al vehiculului.

Pregătirea mașinii pentru sezonul rece presupune, așadar, atât alegerea unor anvelope potrivite, cât și luarea în calcul a cheltuielilor pentru montaj și depozitare. În cazul produselor second-hand, verificarea stării tehnice și a uzurii rămâne un aspect important înainte de utilizarea lor pe drumurile publice.