Aurul digital, noua atracție pentru tineri. Se estimează o cerere de 700 miliarde de dolari. Un singur element îi face să ezite

Aurul digital ar putea atrage miliarde de dolari în investiții, pe măsură ce tot mai mulți tineri descoperă această alternativă la achiziția metalului prețios în formă fizică. Un studiu realizat de World Gold Council și Boston Consulting Group estimează o cerere potențială de 700 de miliarde de dolari, însă lipsa încrederii rămâne principalul obstacol pentru investitori.

Piața globală a aurului digital ar putea atrage cerere suplimentară de până la 700 de miliarde de dolari, în special din partea investitorilor tineri, potrivit unui studiu realizat de World Gold Council și Boston Consulting Group.

Deși interesul este ridicat, încrederea în furnizori, accesibilitatea și protecția investițiilor rămân condiții esențiale pentru dezvoltarea pieței.

Piața aurului digital este evaluată în prezent la aproximativ 45-55 de miliarde de dolari, o valoare redusă în comparație cu piața investițiilor în aur fizic, estimată la 13.000 de miliarde de dolari.

Un raport realizat de World Gold Council (WGC) și Boston Consulting Group (BCG) arată că aurul digital ar putea genera o cerere suplimentară de 95 de miliarde de dolari până în 2031.

În același timp, dezvoltarea acestui segment ar putea debloca o cerere potențială de până la 700 de miliarde de dolari la nivel global, notează Business Insider Africa.

Un sondaj realizat în rândul a 12.000 de investitori individuali arată că aproape nouă din zece respondenți ar lua în considerare investițiile în aur digital dacă ar fi îndeplinite condițiile potrivite.

Interesul este mai ridicat în rândul tinerilor. Aproximativ 50% dintre persoanele cu vârste între 25 și 34 de ani cunosc această formă de investiție, comparativ cu 23% dintre respondenții care au peste 55 de ani.

De asemenea, persoanele care nu au deținut niciodată aur reprezintă 65% din cererea potențială pentru aur digital.

În ciuda interesului ridicat, încrederea reprezintă o problemă importantă pentru dezvoltarea pieței. Patru din cinci respondenți au declarat că trebuie să aibă încredere în furnizor înainte de a investi în aur digital.

World Gold Council subliniază importanța acestui lucru: „Încrederea este factorul decisiv”.

Investitorii își doresc o protecție mai bună a consumatorilor, dovezi clare că aurul digital este susținut de active fizice, posibilitatea de a-și răscumpăra ușor deținerile și reguli mai clare. Aceste elemente ar putea contribui la creșterea încrederii în produsele financiare bazate pe aur digital.

Accesibilitatea influențează, de asemenea, adoptarea acestui tip de investiție. În țări precum China, India și Indonezia, unde aurul digital poate fi cumpărat prin platforme familiare, inclusiv aplicații bancare și servicii de plată, ponderea investitorilor care dețin astfel de active este de până la șapte ori mai mare decât pe piețele mai puțin dezvoltate.

Datele prezentate de publicația Mining MX evidențiază diferența dintre interesul declarat și investițiile realizate în Africa de Sud.

Doar 14,3% dintre respondenții sud-africani dețin aur, comparativ cu 23,7% în toate piețele analizate. În cazul aurului digital, proporția este de numai 4,1%.

Cu toate acestea, aproape 50% dintre respondenții din Africa de Sud au declarat că sunt siguri sau foarte predispuși să investească în aur, un procent superior mediei globale de 33,6%.

Rezultatele indică un potențial de extindere a pieței aurului digital, în special în rândul generațiilor tinere. Dezvoltarea acestui segment va depinde însă de existența unor furnizori de încredere, de accesul la produse cu costuri accesibile și de reguli clare care să protejeze investitorii.