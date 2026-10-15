România se împrumută în condiții mai avantajoase. Alexandru Nazare atrage atenția asupra unei condiții esențiale
SURSA FOTO: Facebook, Alexandru Nazare - Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi, 15 octombrie, că România a înregistrat o cerere ridicată pentru titlurile de stat, în cadrul unei licitații organizate pe piața internă. Ofertele investitorilor au depășit de cinci ori valoarea anunțată inițial. În același timp, randamentele titlurilor de stat românești au scăzut pe piețele în lei, euro și dolari.
Alexandru Nazare: Cererea pentru titlurile de stat a ajuns la 2,5 miliarde de lei
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat rezultatele licitației pentru redeschiderea unei emisiuni de titluri de stat cu maturitatea de trei ani, în cadrul căreia investitorii au transmis oferte de aproximativ 2,5 miliarde de lei, față de un volum anunțat inițial de 500 de milioane de lei.
Ministerul Finanțelor a acceptat oferte în valoare de aproximativ un miliard de lei, la un randament mediu de 6,81%, inferior celui înregistrat pe piața secundară.
„Cerere mai mare din piață și costuri de finanțare în scădere pentru România. La licitația de astăzi pentru redeschiderea unei emisiuni de titluri de stat cu maturitatea de 3 ani și un volum anunțat de 500 de milioane de lei, cererea investitorilor a ajuns la aproximativ 2,5 miliarde de lei, de 5 ori peste suma oferită. Ministerul Finanțelor a adjudecat aproximativ 1 miliard de lei, la un randament mediu de 6,81%, sub nivelul pieței secundare”, a scris Alexandru Nazare într-o postare pe Facebook.
Cererea investitorilor a atins unul dintre cele mai ridicate niveluri din ultimele luni
Potrivit ministrului Finanțelor, rezultatul licitației reprezintă una dintre cele mai mari suprasubscrieri înregistrate în ultimele luni pentru emisiunile de titluri de stat denominate în lei.
Alexandru Nazare a precizat că o cerere de dimensiuni similare nu a mai fost consemnată de la începutul anului, înainte de deteriorarea situației geopolitice internaționale din februarie.
„Este una dintre cele mai puternice suprasubscrieri pentru o emisiune în lei din ultimele luni. O cerere comparabilă nu a mai fost înregistrată de la începutul anului, înainte de deteriorarea contextului geopolitic internațional din februarie”, a precizat ministrul.
Randamentele titlurilor de stat au scăzut pe piețele în lei, euro și dolari
Alexandru Nazare a anunțat, de asemenea, că randamentele titlurilor de stat emise de România au înregistrat scăderi pe toate piețele relevante în aceeași zi. Pentru instrumentele denominate în lei, reducerea a fost de aproximativ 10–15 puncte de bază, în timp ce pentru finanțările în euro și dolari diminuarea s-a situat între 5 și 15 puncte de bază, în funcție de maturitate.
„În paralel, randamentele titlurilor României au scăzut astăzi pe toate piețele relevante: cu aproximativ 10–15 puncte de bază în lei și cu 5–15 puncte de bază pentru finanțările în euro și dolari, în funcție de maturitate”, a transmis oficialul.
Ministrul Finanțelor susține că stabilitatea fiscal-bugetară este necesară pentru reducerea costurilor de împrumut
Referindu-se la evoluția costurilor de finanțare, Alexandru Nazare a afirmat că reducerea randamentelor trebuie analizată în raport cu încrederea investitorilor în stabilitatea economică și în politica fiscal-bugetară a României. Ministrul a subliniat că menținerea acestei tendințe depinde de predictibilitatea deciziilor și de respectarea angajamentelor asumate.
„Aceste evoluții sunt un semnal pozitiv, dar trebuie tratate cu responsabilitate. Costurile de finanțare reacționează direct la percepția investitorilor asupra stabilității, predictibilității și credibilității politicii fiscal-bugetare. De aceea, continuitatea deciziilor responsabile și respectarea angajamentelor asumate rămân esențiale”, a explicat Nazare.
Ministrul Finanțelor a mai arătat că stabilitatea este necesară pentru consolidarea încrederii investitorilor și pentru reducerea pe termen lung a cheltuielilor cu dobânzile aferente împrumuturilor statului. Potrivit acestuia, diminuarea acestor costuri ar permite alocarea unor resurse suplimentare pentru investiții și pentru prioritățile economiei.
„Pentru ca această încredere să se consolideze și să se traducă într-o reducere durabilă a costurilor de finanțare avem nevoie de stabilitate. Doar astfel putem reduce presiunea cheltuielilor cu dobânzile și putem avea mai mult spațiu pentru investiții și prioritățile reale ale economiei”, a scris Alexandru Nazare.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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