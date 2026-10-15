România se împrumută în condiții mai avantajoase. Alexandru Nazare atrage atenția asupra unei condiții esențiale

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi, 15 octombrie, că România a înregistrat o cerere ridicată pentru titlurile de stat, în cadrul unei licitații organizate pe piața internă. Ofertele investitorilor au depășit de cinci ori valoarea anunțată inițial. În același timp, randamentele titlurilor de stat românești au scăzut pe piețele în lei, euro și dolari.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat rezultatele licitației pentru redeschiderea unei emisiuni de titluri de stat cu maturitatea de trei ani, în cadrul căreia investitorii au transmis oferte de aproximativ 2,5 miliarde de lei, față de un volum anunțat inițial de 500 de milioane de lei.

Ministerul Finanțelor a acceptat oferte în valoare de aproximativ un miliard de lei, la un randament mediu de 6,81%, inferior celui înregistrat pe piața secundară.

„Cerere mai mare din piață și costuri de finanțare în scădere pentru România. La licitația de astăzi pentru redeschiderea unei emisiuni de titluri de stat cu maturitatea de 3 ani și un volum anunțat de 500 de milioane de lei, cererea investitorilor a ajuns la aproximativ 2,5 miliarde de lei, de 5 ori peste suma oferită. Ministerul Finanțelor a adjudecat aproximativ 1 miliard de lei, la un randament mediu de 6,81%, sub nivelul pieței secundare”, a scris Alexandru Nazare într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului Finanțelor, rezultatul licitației reprezintă una dintre cele mai mari suprasubscrieri înregistrate în ultimele luni pentru emisiunile de titluri de stat denominate în lei.

Alexandru Nazare a precizat că o cerere de dimensiuni similare nu a mai fost consemnată de la începutul anului, înainte de deteriorarea situației geopolitice internaționale din februarie.

„Este una dintre cele mai puternice suprasubscrieri pentru o emisiune în lei din ultimele luni. O cerere comparabilă nu a mai fost înregistrată de la începutul anului, înainte de deteriorarea contextului geopolitic internațional din februarie”, a precizat ministrul.

Alexandru Nazare a anunțat, de asemenea, că randamentele titlurilor de stat emise de România au înregistrat scăderi pe toate piețele relevante în aceeași zi. Pentru instrumentele denominate în lei, reducerea a fost de aproximativ 10–15 puncte de bază, în timp ce pentru finanțările în euro și dolari diminuarea s-a situat între 5 și 15 puncte de bază, în funcție de maturitate.

„În paralel, randamentele titlurilor României au scăzut astăzi pe toate piețele relevante: cu aproximativ 10–15 puncte de bază în lei și cu 5–15 puncte de bază pentru finanțările în euro și dolari, în funcție de maturitate”, a transmis oficialul.

Referindu-se la evoluția costurilor de finanțare, Alexandru Nazare a afirmat că reducerea randamentelor trebuie analizată în raport cu încrederea investitorilor în stabilitatea economică și în politica fiscal-bugetară a României. Ministrul a subliniat că menținerea acestei tendințe depinde de predictibilitatea deciziilor și de respectarea angajamentelor asumate.

„Aceste evoluții sunt un semnal pozitiv, dar trebuie tratate cu responsabilitate. Costurile de finanțare reacționează direct la percepția investitorilor asupra stabilității, predictibilității și credibilității politicii fiscal-bugetare. De aceea, continuitatea deciziilor responsabile și respectarea angajamentelor asumate rămân esențiale”, a explicat Nazare.

Ministrul Finanțelor a mai arătat că stabilitatea este necesară pentru consolidarea încrederii investitorilor și pentru reducerea pe termen lung a cheltuielilor cu dobânzile aferente împrumuturilor statului. Potrivit acestuia, diminuarea acestor costuri ar permite alocarea unor resurse suplimentare pentru investiții și pentru prioritățile economiei.