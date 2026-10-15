Viitorul Guvern trebuie să oprească risipa banilor publici. Mihai Daraban, CCIR: Cred că s-ar putea lua două măsuri pe termen scurt

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, îi recomandă premierului desemnat Luca Niculescu să acorde prioritate reformei administrativ-teritoriale și investițiilor în energie. Acesta consideră că statul trebuie să renunțe temporar la proiectele locale care nu reprezintă o urgență și să direcționeze resursele disponibile către producția și stocarea energiei. Într-o intervenție la TV, Daraban a cerut și o reorganizare a diplomației economice, astfel încât ambasadele României să contribuie mai mult la atragerea investitorilor străini.

Președintele CCIR consideră că viitorul guvern ar trebui să adopte rapid măsuri pentru utilizarea mai eficientă a resurselor publice. Printre propunerile sale se află inventarierea tuturor activelor deținute de stat care nu sunt utilizate productiv, dar continuă să genereze cheltuieli.

Mihai Daraban susține că aceste bunuri ar trebui identificate și valorificate prin proceduri publice și transparente. În opinia sa, o asemenea măsură ar putea contribui la reducerea cheltuielilor inutile și la o mai bună administrare a patrimoniului public.

O a doua propunere vizează modul în care autoritățile centrale și locale își stabilesc prioritățile bugetare. În perspectiva elaborării bugetului pentru 2027, reprezentantul mediului de afaceri recomandă instituirea unui moratoriu care să determine administrațiile locale să acorde prioritate problemelor din sectorul energetic.

„Cred că s-ar putea lua două măsuri pe termen scurt. Pe de o parte, ar trebui făcut un inventar al tuturor activelor statului care zac și nu produc nimic, ba chiar generează cheltuieli. Printr-o procedură publică și transparentă, aceste active ar trebui valorificate. Pe de altă parte, având în vedere că ne apropiem de construirea bugetului pentru anul 2027, aș institui un moratoriu prin care toate autoritățile locale să înțeleagă că prioritatea absolută a României este prețul energiei”, a declarat Mihai Daraban la B1TV.

Propunerea sa presupune o schimbare a modului în care sunt distribuite fondurile publice, prin orientarea unei părți mai mari a resurselor către investițiile energetice.

Mihai Daraban avertizează că prețurile ridicate la energie afectează capacitatea României de a atrage investiții și de a păstra interesul companiilor care desfășoară deja activități economice în țară.

Președintele CCIR susține că energia scumpă reprezintă un obstacol atât pentru investitorii străini, cât și pentru cei români. Din acest motiv, consideră că investițiile în producția și stocarea energiei ar trebui să primească prioritate în fața unor proiecte locale care nu răspund unor nevoi economice urgente.

El a criticat investițiile în piscine, stadioane și alte construcții publice realizate fără o evaluare suficientă a costurilor și a posibilităților de utilizare.

„Din cauza prețului energiei, îi alungăm efectiv pe investitorii străini și români deopotrivă. Degeaba construim piscine dacă nu vom avea bani să încălzim apa. Degeaba construim stadioane fără măsură dacă nu mai avem posibilitatea de a organiza campionate mondiale sau europene”, a afirmat acesta.

Daraban consideră că autoritățile trebuie să limiteze cheltuielile pentru proiectele care nu reprezintă o prioritate și să folosească rezervele financiare disponibile pentru dezvoltarea sectorului energetic.

Criticile sale vizează inclusiv administrațiile unor localități mici, unde investițiile în construcții publice pot presupune cheltuieli importante în raport cu resursele existente.

„Cred că trebuie să oprim această hemoragie financiară și, dacă îmi permiteți, ambiția unor primari de a crea citadele și mausolee în localitățile lor, chiar și în cele cu doar o mie de locuitori”, a declarat președintele CCIR.

Pe lângă schimbarea priorităților bugetare, Mihai Daraban solicită măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative și dezvoltarea infrastructurii energetice.

Acesta consideră că Guvernul trebuie să investească masiv în Transelectrica, pentru a facilita accesul investitorilor interesați de proiecte în domeniul energiei.

În opinia sa, reducerea birocrației și îmbunătățirea infrastructurii ar trebui să facă parte dintr-un efort mai amplu de încurajare a investițiilor în producția și stocarea energiei.

Daraban leagă direct aceste măsuri de competitivitatea economiei românești. El avertizează că, în lipsa unor soluții pentru reducerea costurilor energetice, companiile vor continua să întâmpine dificultăți.

„Prin urmare, Guvernul trebuie să adopte rapid măsuri pentru reducerea birocrației și să investească masiv în Transelectrica, astfel încât să deschidem ușile investitorilor din energie. Dacă nu vom avea energie ieftină, se alege praful de tot”, a spus Mihai Daraban.

O altă temă abordată de președintele CCIR este reorganizarea administrativ-teritorială a României.

Întrebat dacă susține elaborarea și implementarea unei asemenea reforme, Mihai Daraban a răspuns afirmativ și a precizat că aceasta reprezintă principala sa dorință în privința obiectivelor viitorului executiv.

El consideră că Guvernul ar trebui să își asume responsabilitatea politică pentru o astfel de schimbare, chiar dacă măsura ar putea genera opoziție.

Mai mult, Daraban a propus ca reforma să fie adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului, în eventualitatea în care executivul s-ar confrunta cu perspectiva unei moțiuni de cenzură.

În această situație, consideră el, cabinetul ar putea măcar să lase în urmă o încercare concretă de reorganizare administrativă, chiar dacă ar pierde ulterior sprijinul parlamentar.

„Nu știu dacă actualul Guvern își va asuma responsabilitatea reorganizării administrative, dar i-aș sfătui ca, dacă vor simți că se apropie o moțiune de cenzură, să își asume reforma prin angajarea răspunderii. Măcar să plece onorabil, dacă moțiunea trece, și să rămână în istorie drept guvernul care a încercat să reorganizeze administrativ România. Măcar să facă acest lucru într-un mod onorabil”, a precizat președintele CCIR.

Declarațiile sale indică faptul că reforma administrativă este privită ca o prioritate care nu ar trebui amânată din cauza dificultăților politice.

Mihai Daraban a abordat și rolul diplomației economice, exprimându-și speranța că premierul desemnat Luca Niculescu și ministrul de Externe Dan Neculăescu vor acorda o atenție mai mare promovării intereselor economice românești în străinătate.

Președintele CCIR consideră că rețeaua diplomatică ar trebui organizată în funcție de potențialul economic al statelor în care România este reprezentată.

În opinia sa, distribuirea personalului diplomatic nu reflectă întotdeauna oportunitățile de atragere a investițiilor.

Pentru a ilustra această situație, Daraban a comparat numărul angajaților din ambasadele României în mai multe capitale.

Potrivit exemplelor prezentate de acesta, ambasada de la Podgorica, în Muntenegru, are cinci angajați, în timp ce reprezentanța de la Seul are trei, iar cea de la Tokyo patru.

„Am dat de nenumărate ori exemplul Podgorica, unde, într-o țară cu aproximativ 600.000 de locuitori, avem cinci oameni în ambasadă. La Seul avem trei, iar la Tokyo patru”, a afirmat Mihai Daraban.

Acesta consideră că România trebuie să își stabilească mai clar prioritățile în funcție de țările din care pot proveni investiții importante.

În acest sens, a susținut că resursele diplomatice ar trebui orientate într-o măsură mai mare către statele cu economii puternice și potențial investițional ridicat.

Președintele CCIR susține că România dispune de prea multe resurse diplomatice concentrate în ambasadele din Uniunea Europeană, în timp ce alte regiuni ar merita o atenție sporită.

El propune o reconfigurare a reprezentării diplomatice, cu accent pe Asia, America de Nord și America de Sud, în special pe statele membre ale Grupului celor 20 (G20).

Argumentul său este că diplomația economică trebuie să urmărească mai atent oportunitățile de investiții și să contribuie la atragerea capitalului străin în România.

„Trebuie să ne întrebăm care sunt potențialii investitori în România și din ce țări ne așteptăm să vină investiții. Nu mă aștept ca muntenegrenii să investească masiv la noi și nici slovacii. Prin urmare, este nevoie de o reconfigurare a ambasadelor românești”, a explicat acesta.

Mihai Daraban a afirmat că experiența lui Luca Niculescu ar putea contribui la dezvoltarea diplomației economice și și-a exprimat încrederea că ministrul de Externe Dan Neculăescu ar putea susține reorganizarea rețelei diplomatice.