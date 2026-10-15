Mihai Daraban, președintele CCIR: Clarificări privind activitatea GDL, contractele NATO și bilanțul managerial la Romexpo

Ca urmare a modului pe care îl califică drept „tendențios” în care numele său este vehiculat în anumite canale media, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a emis o serie de precizări menite să clarifice atât situația sa în cadrul societății GDL și mecanismul contractelor NATO, cât și activitatea sa managerială la cârma CCIR și Romexpo S.A.

Președintele CCIR subliniază că rolul său în cadrul companiei GDL este unul exclusiv pasiv, respingând speculațiile privind implicarea sa în deciziile operative ale firmei:

„Sunt acționar minoritar în GDL, nu am calitatea de administrator și nu am fost și nu sunt implicat în activitatea operațională de zi cu zi a firmei.”

Referitor la speculațiile privind contractele de servicii militare navale ale NATO derulate prin Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA), Mihai Daraban a explicat că procedura standard presupune atribuirea contractelor de escală pe regiuni geografice unei singure firme, care lucrează ulterior prin intermediul unor parteneri locali.

„Modalitatea de contractare a serviciilor militare navale a NATO este de a atribui contractele de escală a navelor pe regiuni geografice unei singure firme, urmând ca aceasta să-și stabilească firme subcontractoare (subagenți) în toate porturile posibile de escală. Din cunoștințele mele, firma GDL are în contract circa 50 de subagenți în foarte multe țări ale lumii. Aceștia sunt cei care au contact direct cu echipajul navei militare respective și își desfășoară activitatea independent de GDL.”

Mihai Daraban își exprimă nedumerirea față de asocierea numelui său cu subiecte intens mediatizate, dar fără legătură cu fondurile publice sau cu activitatea sa instituțională:

„În același timp, nu înțeleg de ce acest subiect este asociat cu infamul «zbor către Mykonos», o deplasare ale cărei costuri au fost suportate exclusiv din fonduri private. Este revoltător faptul că nimeni nu face referire la rezultatele financiare ale Camerei de Comerț și Industrie a României și ale S.C. Romexpo S.A., la inaugurarea, în 2017, a noilor pavilioane expoziționale, cu o suprafață de aproximativ 35.000 mp, și la celelalte realizări ale instituției.”

În opinia sa, lipsa de recunoaștere a performanțelor manageriale actuale este una intenționată, mai ales prin comparație cu istoricul instituției:

„Oare de ce există o asemenea reticență în a recunoaște public performanțele manageriale actuale, mai ales prin comparație cu perioada în care instituția era condusă de Vlasov? Pot să înțeleg și că, la rezultatele economice ale Camerei de Comerț și Industrie a României și ale Romexpo SA în ultimii 12 ani, am devenit o țintă «demnă de lichidat».”

În final, președintele CCIR reiterează încrederea sa în instituțiile statului și își exprimă disponibilitatea deplină de a clarifica orice aspect, oferind totodată o notă personală asupra etichetei care i-a fost atribuită de-a lungul timpului:

„Am convingerea că autoritățile își vor îndeplini atribuțiile cu respectarea deplină a legalității. Atât eu, cât și membrii familiei mele, ne exprimăm întreaga disponibilitate de a contribui la aflarea adevărului, având convingerea că GDL își desfășoară activitatea cu respectarea legislației naționale și internaționale. Rămân la dispoziția oricui pentru a oferi orice explicații necesare, cu condiția ca subiectele să fie abordate cu obiectivitate și bună-credință.”