Guvernul alocă peste 2 miliarde de lei pentru proiectele PNRR. Banii vor ajunge la autostrăzi, căi ferate și investiții de mediu

Bugetele Ministerului Transporturilor și Ministerului Mediului vor fi suplimentate cu peste 2 miliarde de lei pentru plata facturilor aferente proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, care a precizat că cea mai mare parte a fondurilor va fi direcționată către infrastructura feroviară. Până la 12 octombrie, statul efectuase deja plăți de 44,3 miliarde de lei pentru investițiile din PNRR.

Ministerul Finanțelor va asigura suplimentarea bugetelor Ministerului Transporturilor și Ministerului Mediului pentru achitarea facturilor aferente investițiilor realizate prin PNRR.

Măsura urmărește evitarea blocajelor financiare în derularea proiectelor și asigurarea plăților către companiile care au executat lucrări.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că fondurile vor fi mobilizate prin mecanisme de flexibilitate bugetară și prin utilizarea rezervelor planificate încă de la începutul anului.

„Investițiile în dezvoltare nu trebuie să se oprească din cauza blocajelor la încasare. Iar firmele care au executat lucrări trebuie să aibă predictibilitate în privința plăților. De aceea, asigurăm suplimentarea cu încă 2 miliarde de lei pentru bugetele Ministerului Transporturilor și Ministerului Mediului, pentru achitarea facturilor aferente proiectelor PNRR”, a transmis acesta pe Facebook.

Potrivit ministrului, posibilitatea utilizării acestor resurse a fost avută în vedere încă din perioada elaborării proiectului bugetului de stat pentru 2026.

Fondurile suplimentare vor fi distribuite către mai multe categorii de investiții, cea mai mare alocare fiind destinată infrastructurii feroviare.

Pentru proiectele din acest sector sunt prevăzute 1,33 miliarde de lei, sumă care reprezintă cea mai importantă componentă a finanțării anunțate.

Alte 409 milioane de lei vor fi direcționate către proiectele de autostrăzi.

Investițiile de mediu vor beneficia de 353 de milioane de lei, în timp ce pentru infrastructura locală sunt prevăzute 53 de milioane de lei.

În total, alocările prezentate pentru cele patru categorii de investiții însumează aproximativ 2,15 miliarde de lei.

Banii sunt destinați achitării facturilor aferente proiectelor PNRR, astfel încât lucrările executate să poată fi plătite și să fie evitate întârzierile generate de lipsa temporară a fondurilor.

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor, până la 12 octombrie 2026 au fost efectuate plăți în valoare totală de 44,3 miliarde de lei pentru proiectele din cadrul PNRR.

Din această sumă, 28,6 miliarde de lei au fost direcționate către componenta de granturi, iar 15,7 miliarde de lei către componenta de împrumuturi.

Valorile includ atât finanțarea europeană, cât și contribuția națională, taxa pe valoarea adăugată (TVA) și alte cheltuieli suportate din bugetul de stat.

Prin mobilizarea fondurilor suplimentare și utilizarea sumelor încă disponibile în bugetele celor două ministere, efortul bugetar pentru investițiile PNRR depășește 46,5 miliarde de lei în 2026.

Suma este echivalentă cu aproape 8,7 miliarde de euro.

„Cu alocările suplimentare pe care le mobilizăm astăzi și sumele încă neexecutate din bugetul celor două ministere, efortul bugetar mobilizat efectiv în 2026 în cadrul proiectelor PNRR depășește 46,5 miliarde de lei, echivalentul a aproape 8,7 miliarde de euro”, a precizat Alexandru Nazare.

Pe lângă asigurarea finanțării pentru investițiile aflate în derulare, Ministerul Finanțelor solicită o evidență clară a obligațiilor financiare care vor rămâne după închiderea programului.

Fiecare minister și fiecare coordonator de reforme și investiții din PNRR trebuie să stabilească situația proiectelor gestionate.

Este necesară identificarea lucrărilor finalizate, a celor executate, a facturilor emise și a obligațiilor care mai trebuie finanțate.

O atenție specială trebuie acordată cheltuielilor care ar putea necesita acoperire din alte surse decât PNRR.

Alexandru Nazare a avertizat că bugetul pentru 2027 nu poate fi construit pe estimări incomplete sau pe facturi care apar după închiderea programului.

În acest context, anul 2026 trebuie să reprezinte și momentul clarificării obligațiilor financiare rămase în urma investițiilor.

„Dar 2026 este și anul în care trebuie să închidem responsabil capitolul PNRR. Am susținut accelerarea investițiilor și am mobilizat resursele necesare. Acum trebuie să ne asigurăm că România intră în 2027 cu o imagine completă asupra obligațiilor rămase”, a transmis ministrul interimar.

Finanțarea proiectelor PNRR nu are efecte doar asupra continuării lucrărilor de infrastructură.

Potrivit ministrului Finanțelor, achitarea facturilor asigură lichidități pentru companiile implicate, inclusiv pentru subcontractori și furnizori.

În acest fel, fondurile utilizate pentru investiții contribuie și la susținerea activității economice și a locurilor de muncă.

„Aceste plăți înseamnă mai mult decât continuarea unor șantiere. Înseamnă lichiditate pentru companii, plăți către subcontractori și furnizori, activitate economică și locuri de muncă susținute în întreaga țară”, a explicat Alexandru Nazare.

Ministrul consideră că disponibilitatea resurselor financiare și predictibilitatea plăților sunt importante pentru firmele care execută lucrări în cadrul proiectelor publice.

În același timp, utilizarea fondurilor trebuie corelată cu ritmul real al investițiilor, astfel încât banii să fie direcționați către proiectele care avansează efectiv.

Suplimentarea fondurilor pentru proiectele PNRR are loc într-un context în care România trebuie să respecte angajamentele europene privind reducerea deficitului bugetar.

Alexandru Nazare a subliniat că menținerea unui nivel ridicat al investițiilor publice trebuie realizată în paralel cu respectarea țintelor fiscale asumate.

Acest lucru presupune o planificare mai riguroasă a cheltuielilor și o prioritizare a proiectelor care pot fi susținute financiar.

Ministerul Finanțelor urmărește astfel să evite transferarea unor obligații neclarificate către bugetul anului următor.

„Pentru toate acestea avem nevoie de transparență, prioritizare și o planificare mult mai riguroasă a resurselor. Disciplina bugetară înseamnă să finanțăm ceea ce putem susține, să plătim obligațiile asumate și să nu transferăm problemele de astăzi în datoriile de mâine”, a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, gestionarea responsabilă a finanțelor publice presupune atât asigurarea banilor necesari pentru investițiile în desfășurare, cât și o evidență completă a obligațiilor care vor trebui acoperite după încheierea PNRR.