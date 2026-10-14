Guvernul Luca Niculescu ar putea fi votat vineri. Cine sunt miniștrii vehiculați și ce portofolii ar putea primi PSD și tehnocrații

Guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu ar putea ajunge la votul de învestitură chiar vineri seară, dacă negocierile dintre partidele parlamentare vor permite accelerarea procedurilor. Potrivit informațiilor Digi24, PSD analizează intrarea la guvernare alături de miniștri tehnocrați susținuți de președintele Nicușor Dan. Printre numele vehiculate pentru viitorul Executiv se află Alexandru Nazare, Dan Neculăescu, Bogdan Ivan, Florin Manole și Sorin Costreie. Lista nu este oficială, iar împărțirea portofoliilor rămâne în discuție.

Partidele parlamentare iau în calcul un calendar accelerat pentru învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Potrivit surselor politice citate de Digi24, audierile miniștrilor propuși ar putea avea loc joi, 15 octombrie, iar votul de încredere în Parlament ar putea fi programat vineri seară, 16 octombrie.

Acest scenariu depinde însă de decizia PSD privind participarea la guvernare. Social-democrații urmează să discute subiectul miercuri, 14 octombrie, într-o ședință programată la ora 16:00.

Dacă PSD decide să intre în viitorul Executiv, procedurile parlamentare ar putea începe imediat, astfel încât noul cabinet să fie instalat până la sfârșitul săptămânii.

Există însă și o variantă alternativă, potrivit căreia votul de învestitură ar urma să fie organizat luni, 19 octombrie, sau cel târziu marți, 20 octombrie.

Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că intenționează să depună joi în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, după analizarea formulelor politice disponibile.

Una dintre formulele discutate pentru viitorul Executiv presupune participarea PSD la guvernare, alături de miniștri independenți susținuți de președintele Nicușor Dan.

Potrivit Digi24, negocierile vizează împărțirea portofoliilor între social-democrați și persoane provenite din zona diplomatică, academică sau din administrația publică.

Unul dintre principalele puncte de dispută este Ministerul Finanțelor. Alexandru Nazare se află printre numele luate în calcul pentru conducerea instituției, însă PSD ar dori să desemneze un reprezentant propriu pentru acest portofoliu.

Discuțiile privind Ministerul Finanțelor sunt importante în contextul deficitului bugetar, al măsurilor fiscale și al relației României cu instituțiile financiare internaționale.

Prin urmare, prezența lui Alexandru Nazare pe lista vehiculată nu reprezintă o confirmare a menținerii sale în funcție.

Potrivit informațiilor prezentate de Digi24, în negocierile pentru formarea noului Executiv sunt discutate mai multe nume, atât din PSD, cât și din zona independenților.

Pentru Ministerul Afacerilor Externe este vehiculat Dan Neculăescu, diplomat de carieră și reprezentant permanent al României la NATO din februarie 2022. Acesta lucrează în Ministerul Afacerilor Externe din 2002 și a ocupat anterior funcția de secretar de stat pentru afaceri strategice.

La Ministerul Finanțelor este luat în calcul Alexandru Nazare, care a mai condus instituția și are experiență în administrația publică, în domeniul finanțelor și al afacerilor europene. Nominalizarea sa rămâne însă incertă, având în vedere interesul PSD pentru acest portofoliu.

Pentru Ministerul Energiei, social-democrații l-ar putea propune pe Bogdan Ivan, fost ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării și deputat PSD. Numele său se numără printre cele pentru care, potrivit surselor citate, ar exista un nivel mai ridicat de consens.

La Ministerul Muncii este vehiculat Florin Manole, care a mai ocupat această funcție în Guvernul Bolojan. Acesta are experiență parlamentară și a activat în domeniul drepturilor omului și al incluziunii sociale.

Pentru Ministerul Sănătății este menționat Alexandru Rogobete, medic de profesie, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății și fost ministru al acestui portofoliu. Acesta a fost implicat și în coordonarea investițiilor din domeniul sănătății finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

La Ministerul Afacerilor Interne apare numele lui Marian Neacșu, fost secretar general al Guvernului și viceprim-ministru în Cabinetul Marcel Ciolacu. Această variantă nu este confirmată oficial.

Pentru Ministerul Justiției este vehiculat Radu Marinescu, avocat și deputat PSD, care a condus instituția în guvernele Ciolacu și Bolojan.

La Ministerul Educației ar putea ajunge Sorin Costreie, profesor la Universitatea din București și consilier al președintelui Nicușor Dan pentru educație și cercetare. Acesta a ocupat anterior funcții de conducere universitară și poziții în administrația centrală.

Pentru Ministerul Apărării Naționale este luat în calcul Vlad Ionescu, diplomat de carieră, cu experiență în cadrul Delegației Permanente a României la NATO. Acesta este prezentat drept o posibilă nominalizare din zona prezidențială.

La Ministerul Economiei este vehiculat senatorul PSD Daniel Zamfir, cunoscut pentru activitatea sa parlamentară în domeniul economic și pentru inițiativele referitoare la credite și protecția consumatorilor.

Toate aceste nume reprezintă variante discutate în negocierile politice, nu propuneri oficiale anunțate de premierul desemnat.

Pentru o serie de portofolii, lista de lucru prezentată de Digi24 nu conține deocamdată nume clare.

Printre acestea se numără Ministerul Agriculturii, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Ministerul Culturii și ministerul responsabil de fondurile europene.

Absența unor propuneri din lista vehiculată nu înseamnă că aceste portofolii nu sunt discutate, ci că negocierile nu au conturat încă variante suficient de clare pentru a fi prezentate public.

Împărțirea finală a ministerelor va depinde de rezultatul negocierilor și de disponibilitatea partidelor de a susține noul Executiv.

În paralel cu negocierile privind componența Guvernului, partidele parlamentare și-au exprimat pozițiile față de susținerea viitorului cabinet.

PNL a anunțat că intenționează să rămână în opoziție, dar este dispus să semneze un acord pentru sprijinirea politicilor pe care le consideră în interesul României.

UDMR, prin președintele Kelemen Hunor, a transmis că va vota Guvernul și programul de guvernare, indiferent dacă Executivul va avea o formulă tehnocrată sau va fi construit în jurul PSD.

În schimb, USR a exclus susținerea unui guvern din care să facă parte miniștri social-democrați, invocând lipsa unei majorități politice clar asumate.

Decizia PSD rămâne astfel esențială pentru calendarul de învestire.

Dacă negocierile se finalizează rapid, miniștrii propuși ar putea fi audiați joi în comisiile parlamentare, iar votul de încredere ar putea avea loc vineri seară.

În cazul în care discuțiile se prelungesc, Parlamentul ar putea vota noul Executiv la începutul săptămânii viitoare.

Lista finală a miniștrilor și programul de guvernare urmează să fie prezentate oficial de premierul desemnat Luca Niculescu, înaintea votului de învestitură.