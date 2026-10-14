România, în pragul unei crize economice? Gheorghe Piperea avertizează: Avem de-a face cu stagflația

Europarlamentarul Gheorghe Piperea critică evoluția economiei românești din ultimii șapte ani și susține că industria, costurile ridicate ale energiei și scăderea puterii de cumpărare reprezintă probleme majore pentru România. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta prezintă o serie de date și estimări economice și acuză partidele care au participat la guvernare de deteriorarea situației economice. Afirmațiile sale includ și prognoze privind inflația, șomajul și cursul valutar, care trebuie diferențiate de statisticile oficiale confirmate.

Gheorghe Piperea a publicat o analiză critică a evoluției economiei românești în perioada 2019–2026, susținând că politicile guvernamentale din ultimii ani au afectat industria și nivelul de trai al populației.

Europarlamentarul consideră că situația actuală a economiei a contribuit inclusiv la reducerea încrederii populației în instituții și în perspectivele de dezvoltare ale țării.

„Puterea politică înfiptă la butoane în 2019, ca urmare a lipirii neconstituționale a unui referendum «pe justițe» la alegerile pentru Parlamentul European, a ruinat economia României și, consecutiv, încrederea omului simplu în democrație și viitor”, a scris Gheorghe Piperea pe Facebook.

Acesta susține că industria ar fi înregistrat un declin semnificativ comparativ cu anul 2019.

„Scăderea industrială e catastrofică: minus 25% în 2026 față de 2019.”

Potrivit cifrelor prezentate de Piperea, valoarea adăugată reală din industrie în trimestrul al doilea al anului 2026 s-ar fi situat la aproximativ 74% din nivelul înregistrat în 2019, în timp ce producția industrială ar fi fost cu aproximativ 14% mai mică.

El mai afirmă că, în primele șapte luni ale anului 2026, producția industrială a scăzut cu 3,7%, iar industria prelucrătoare cu 4,8%.

În opinia sa, creșterea economică din ultimii șapte ani a fost modestă și a depins într-o măsură importantă de sectorul construcțiilor și de importuri.

„Pe totalul celor 7 ani, există o modestă creștere economică de 10%, dar asta doar pentru că a crescut (nesănătos) sectorul dezvoltărilor imobiliare și a explodat importul.”

Piperea estimează că activitatea din construcții a crescut cu aproximativ 60% față de 2019, dar consideră că această evoluție nu compensează vulnerabilitățile din celelalte sectoare economice.

În aceeași postare, Gheorghe Piperea atrage atenția asupra dificultăților de pe piața locuințelor și asupra dependenței economiei românești de importuri.

„Avem stoc de sute de mii de apartamente goale și penurie de locuințe pe care omul să și le poată permite, la prețuri sau chirii decente. Avem criză a locuirii și case goale.”

El susține, de asemenea, că există numeroase spații de birouri și logistice neocupate, pe fondul dificultăților întâmpinate de unele companii.

Referindu-se la sectorul alimentar, europarlamentarul afirmă că România ar importa peste 80% din alimentele consumate, fără a indica în postare o sursă statistică pentru această proporție.

„Avem, desigur, import. Peste 80% din mâncare vine din import, pentru că în țară nu mai producem mâncare.”

Un alt subiect abordat de Gheorghe Piperea este creșterea costurilor energetice, despre care susține că afectează atât populația, cât și competitivitatea industriei.

Europarlamentarul afirmă că prețurile ridicate la energie ar putea influența deciziile marilor producători industriali care activează în România.

Acesta face referire inclusiv la Renault și Ford, susținând că firmele s-ar pregăti să își închidă activitatea în România. Postarea nu prezintă însă anunțuri oficiale ale companiilor care să confirme un asemenea scenariu.

În privința carburanților, Piperea compară prețurile actuale cu cele de anul trecut.

„Mi-e greu să înțeleg această cifră a inflației de doar 8,2%, când vedem cu toții că motorina, care era 7,5 lei acum un an, e 11 lei azi, energia electrică și gazele au crescut cu peste 2 treimi și aproape toate produsele și serviciile de bază au prețuri duble față de anul trecut, timp în care veniturile au stagnat sau chiar au regresat, deci puterea de cumpărare a leului e mult mai mică decât arată inflația nominală.”

Aceste comparații reprezintă afirmațiile autorului postării și nu trebuie confundate cu evoluția indicelui general al prețurilor de consum, calculat pe baza unui coș de bunuri și servicii.

Gheorghe Piperea consideră că România se confruntă cu riscul unei combinații între stagnarea economică și inflația ridicată, fenomen cunoscut drept stagflație.

„Dar este evident că avem de-a face cu stagflația, starea economică cea mai păcătoasă.”

În postarea sa, acesta menționează o presupusă prognoză de contracție economică de 0,5% pentru anul 2026, pe care o atribuie FMI și Băncii Mondiale. De asemenea, invocă o inflație medie estimată la 8,2% și o rată a șomajului de aproximativ 6,5%.

Europarlamentarul nu precizează însă documentele și datele exacte ale prognozelor pe care le citează.

În privința cursului valutar, acesta afirmă că euro ar fi ajuns la 5,5 lei și avansează posibilitatea unei creșteri până la 6 lei la sfârșitul anului 2026. Scenariul privind cursul de 6 lei reprezintă o estimare exprimată în postare, nu o evoluție certă.

Pentru a susține ideea unui declin industrial, Gheorghe Piperea prezintă și date referitoare la producția și consumul de energie electrică.

Potrivit cifrelor invocate, producția netă de electricitate a României ar fi fost de aproximativ 55,2 TWh în 2019, comparativ cu niveluri cuprinse între 49 și 52 TWh în perioada 2024–2025.

Acesta consideră că reducerea producției și a consumului industrial de energie electrică poate reflecta diminuarea activității economice.

Totodată, recunoaște că evoluțiile pot fi influențate și de creșterea eficienței energetice în anumite sectoare.

În opinia sa, costurile ridicate ale energiei și măsurile de consolidare fiscală ar putea afecta suplimentar perspectivele industriei românești.

În finalul mesajului, Gheorghe Piperea critică partidele care au participat la guvernare și perspectiva formării unui nou executiv.

Acesta se referă la posibilitatea instalării unui guvern condus de Luca Niculescu, despre care susține că ar continua politicile asociate fostului premier Ilie Bolojan.

„Cu toate acestea, zilele care urmează ne vor putea arăta unul dintre cele mai tembele scenarii: instalarea unui guvern Bolojan II, sub numele de Luca Niculescu, umplut cu miniștri de la partidul unic sekurist psdpnlusrudmr și de la ONG – urile din complexul industrial al cenzurii. Asta, în numele «stabilității» radical pro-europene.”

Declarațiile reprezintă poziția politică a europarlamentarului, iar scenariul privind componența viitorului guvern este unul ipotetic.

Postarea se încheie cu o referire la o afirmație atribuită frecvent lui Albert Einstein, referitoare la repetarea acelorași greșeli și așteptarea unor rezultate diferite.