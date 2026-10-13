Acțiunile producătorilor de cipuri, continuă să scadă. Investitorii își pierd răbdarea cu cheltuielile pentru AI

Acțiunile companiilor producătoare de semiconductori se îndreaptă spre cea mai lungă serie de scăderi din ultimele 16 luni, pe fondul îngrijorărilor privind costurile uriașe ale dezvoltării inteligenței artificiale. Investitorii devin tot mai reticenți să finanțeze aceste cheltuieli, iar atenția pieței se îndreaptă către evenimentul dedicat investitorilor organizat de Anthropic, de la care sunt așteptate indicii despre perspectivele financiare ale companiei.

Sectorul semiconductorilor traversează o perioadă dificilă pe bursă, după cinci ședințe consecutive de scăderi. Investitorii încearcă să determine ce ar putea opri declinul acțiunilor companiilor care furnizează componentele necesare dezvoltării inteligenței artificiale (AI).

Fondul tranzacționat la bursă iShares Semiconductor ETF, utilizat ca indicator al evoluției sectorului, se află pe minus pentru a cincea zi consecutivă. Potrivit Dow Jones Market Data, acesta se îndreaptă spre cea mai lungă serie de pierderi de după 23 mai 2025, arată MarketWatch.

Scăderile sunt vizibile și la nivelul indicelui PHLX Semiconductor, care urmărește evoluția companiilor din industria semiconductorilor.

Dintre cele 30 de acțiuni incluse în indice, 22 au pierdut peste 20% față de maximele lor istorice. Aproape toate aceste recorduri au fost atinse în lunile mai sau iunie.

Printre companiile afectate se numără și SK Hynix și Cerebras Systems, deși acestea nu fac parte din indicele PHLX Semiconductor.

Acțiunile SK Hynix au scăzut timp de șapte ședințe consecutive, acumulând pierderi de 20% în această perioadă. În cazul Cerebras Systems, declinul s-a întins pe șase ședințe consecutive, iar deprecierea s-a apropiat de 20%.

Unul dintre principalele evenimente urmărite de investitori este întâlnirea Anthropic cu investitorii, programată, potrivit informațiilor apărute, pentru miercuri.

Analistul Jeffrey Favuzza, de la Jefferies, a explicat într-o notă publicată marți că una dintre cele mai frecvente întrebări primite de la clienți privește motivele scăderilor generalizate ale acțiunilor asociate inteligenței artificiale.

Potrivit acestuia, declinul are mai multe cauze, inclusiv declarațiile recente ale directorului general Broadcom, Hock Tan, referitoare la dificultățile de finanțare a investițiilor în infrastructura AI.

Tan a atras atenția că disponibilitatea capitalului ar putea deveni cel mai important obstacol în dezvoltarea acestei infrastructuri.

Totuși, Favuzza consideră că o problemă și mai importantă pentru piață este incertitudinea legată de evenimentul Anthropic.

Analistul a precizat că majoritatea investitorilor urmăresc dacă Anthropic poate prezenta venituri anuale recurente de peste 80 de miliarde de dolari.

Așteptările ridicate contribuie la nervozitatea din sectorul semiconductorilor înaintea evenimentului, într-un moment în care investitorii analizează tot mai atent perspectivele financiare ale companiilor implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale.

Dincolo de evenimentul Anthropic, o preocupare importantă a investitorilor este modul în care companiile își finanțează investițiile în inteligența artificială.

Daniel O’Regan, director general pentru tranzacționarea acțiunilor la Mizuho, a arătat într-o notă că, în ultimele săptămâni, au apărut tot mai multe indicii că investitorii nu mai sunt dispuși să finanțeze cheltuielile legate de AI indiferent de costuri.

Potrivit acestuia, investițiile de capital în inteligența artificială au depășit fluxurile de numerar disponibile generate de companii.

Această diferență a determinat firmele să apeleze la finanțare externă pentru achiziționarea echipamentelor necesare dezvoltării infrastructurii AI.

Problema este că accesul la finanțare ar putea deveni mai dificil, ceea ce ar afecta capacitatea companiilor de a continua achizițiile de hardware în același ritm.

O eventuală reducere a finanțării ar putea diminua cheltuielile pentru cipuri și alte componente ale infrastructurii de inteligență artificială.

În acest context, investitorii urmăresc atât perspectivele financiare ale companiilor dezvoltatoare de AI, cât și capacitatea acestora de a susține investițiile fără să depindă într-o măsură tot mai mare de surse externe de capital.