Securitatea cibernetică a sistemului energetic național. George Niculescu, ANRE: Trebuie evaluat în cel mai serios mod posibil

Securitatea cibernetică a sistemului energetic românesc reprezintă o prioritate pentru Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), a declarat marți președintele instituției, George Niculescu. Acesta a vorbit despre măsurile de protecție a rețelelor, despre o inițiativă privind certificarea programelor informatice ale unor echipamente provenite din China, dar și despre riscurile utilizării inteligenței artificiale în sectorul energetic.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a declarat marți, în cadrul unui eveniment de specialitate, că securitatea cibernetică și investițiile în acest domeniu sunt tratate cu toată seriozitatea de instituția pe care o conduce.

Oficialul a făcut referire la proiectul legislativ Plx 426, care urmărește modificarea actului normativ ce reglementează activitatea ANRE.

Potrivit acestuia, proiectul are trei inițiatori și include prevederi referitoare la securitatea cibernetică a infrastructurii energetice.

Niculescu a precizat că metodologia aflată în prezent în vigoare permite operatorilor de distribuție să realizeze investițiile necesare pentru implementarea măsurilor de protecție informatică.

„Securitatea cibernetică, în momentul de faţă, şi investiţiile în securitatea cibernetică sunt tratate cu toată seriozitatea de către autoritatea de reglementare. Metodologia care este în vigoare, astăzi, răspunde la orice fel de provocare pe care o pot avea operatorii de distribuţie cu privire la implementarea măsurilor de cybersecurity”, a afirmat George Niculescu.

Președintele ANRE a explicat că discuțiile legislative privesc extinderea abordării securității cibernetice la nivelul întregului Sistem Energetic Național.

Un alt subiect abordat de George Niculescu a fost securitatea echipamentelor utilizate în producția de energie. Președintele ANRE a menționat existența unei inițiative distincte care presupune certificarea programelor informatice instalate pe anumite echipamente provenite din China.

„În Plx-ul acesta se face referire doar la partea de securitate cibernetică, din perspectiva reţelelor, de o securitate cibernetică care se lărgeşte întregului spectru în domeniu, în tot Sistemul Energetic Naţional. Pe partea de producţie este o altă iniţiativă care presupune certificarea softurilor pentru anumite echipamente care vin din China, ca să nu ne ascundem după deget”, a declarat oficialul.

În cadrul intervenției sale, George Niculescu a făcut referire și la o declarație din anul precedent, când comparase posibilitatea producerii unui blackout în România cu venirea extratereștrilor.

Oficialul a remarcat că, la un an de la acea afirmație, România nu s-a confruntat cu o pană generalizată de curent.

„Mi-aduc aminte că, anul trecut, (…) am făcut o declaraţie care s-a viralizat, cu privire la posibilitatea întâmplării unui fenomen de blackout în România şi făceam o comparaţie cu posibilitatea de a veni extratereştrii. A trecut un an de zile de la acea declaraţie şi nu au sosit nici extratereştrii şi nici blackout n-am avut”, a spus președintele ANRE.

Niculescu a explicat și tonul ironic al intervenției sale, făcând referire la unele declarații din spațiul public.

„Îmi permit să fac această glumă, pentru că, în spiritul discuţiilor din spaţiul public făcute de anumiţi decidenţi, am decis să cobor şi eu puţin nivelul”, a adăugat acesta.

George Niculescu a abordat și posibilitatea introducerii soluțiilor de inteligență artificială în activitatea instituției.

Președintele ANRE consideră că noile tehnologii ar putea aduce beneficii importante atât în furnizarea energiei, cât și în distribuție.

În același timp, oficialul a avertizat că utilizarea acestor sisteme trebuie precedată de o evaluare serioasă a riscurilor.

„Avem preocupări cu privire la implementarea soluţiilor de Inteligenţă Artificială. Profit de ocazie pentru a spune că ar trebui o amplă dezbatere cu privire la lucrul acesta, pentru că implicaţiile pot aduce foarte mari beneficii atât în activitatea de furnizare, cât şi în activitatea de distribuţie, dar, de asemenea, trebuie evaluat riscul în cel mai serios mod posibil”, a declarat Niculescu.

Potrivit acestuia, inteligența artificială ar putea fi utilizată în special pentru activități repetitive și pentru evaluarea unor procese care nu presupun neapărat aprecieri calitative.

O asemenea schimbare ar trebui însă discutată cu reprezentanții sectorului energetic înainte de implementare.

Un aspect asupra căruia președintele ANRE a insistat este responsabilitatea pentru deciziile luate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Niculescu a subliniat că utilizarea tehnologiei nu elimină răspunderea factorului uman pentru rezultatele obținute.

„De aceea, cred că discuţiile referitoare la implementarea măsurilor de Inteligenţă Artificială în cicluri repetitive, în evaluarea activităţilor, nu neapărat calitative, trebuie să fie obiectul unei discuţii cât se poate de aprofundate cu toţi actorii din domeniu, pentru că, la sfârşitul zilei, responsabil pentru o acţiune care se dovedeşte a fi corectă sau nu, este tot factorul uman”, a explicat acesta.

Președintele autorității de reglementare consideră că dezbaterile privind introducerea inteligenței artificiale ar trebui începute cât mai curând.

ANRE analizează deja posibilitatea utilizării unor asemenea soluții în propriile activități, pentru îmbunătățirea eficienței instituției.

„Dezbaterile acestea trebuie începute cât mai repede, pentru că şi la nivelul autorităţii de reglementare luăm în considerare implementarea soluţiilor de Inteligenţă Artificială pentru anumite activităţi pe care le avem, în scopul de a ne desfăşura activitatea mai eficient”, a precizat George Niculescu.

Declarațiile președintelui ANRE au fost făcute marți, în cadrul celei de-a zecea ediții a evenimentului Profit Energy.forum, organizat sub tema „Energia României în Europa – între independenţă şi interdependenţă”.

Printre subiectele abordate s-au numărat provocările generate de dezvoltarea accelerată a producției de energie regenerabilă, precum și evoluția prețurilor energiei în această iarnă și în anul următor.