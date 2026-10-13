Ce este kitul fotovoltaic de balcon, cum funcționează și ce trebuie să știe românii înainte de instalare

Kitul fotovoltaic de balcon este o soluție de producere a energiei electrice cu ajutorul soarelui, concepută pentru locuințele în care instalarea unor panouri pe acoperiș nu este posibilă sau nu reprezintă o opțiune practică. Sistemul poate fi montat pe balcon, pe o terasă sau pe o altă suprafață potrivită, în funcție de configurația echipamentelor și de condițiile tehnice ale clădirii.

Acest tip de instalație, cunoscut și sub denumirea de sistem fotovoltaic de tip plug-in, este destinat în principal producerii energiei pentru consumul propriu. În configurațiile de mici dimensiuni, panourile sunt conectate la un microinvertor, care transformă curentul continuu generat de celulele fotovoltaice în curent alternativ, utilizabil de aparatele electrice din locuință.

Potrivit Comisiei Europene, panourile fotovoltaice pot fi instalate și în spații restrânse, inclusiv pe balcoane, balustrade sau terase, iar energia produsă poate contribui la reducerea cantității de electricitate cumpărate din rețea. Totuși, posibilitatea instalării și regulile aplicabile diferă de la o țară la alta. Sursa: Comisia Europeană

Un kit fotovoltaic de balcon conține, de regulă, unul sau mai multe panouri solare, un microinvertor, cabluri și elemente de fixare adaptate suprafeței pe care urmează să fie montat. În funcție de model, pachetul poate include și un sistem de monitorizare a producției, care permite urmărirea energiei generate prin intermediul unei aplicații.

Panourile reprezintă componenta care captează lumina solară și o transformă în energie electrică de curent continuu. Microinvertorul convertește energia produsă în curent alternativ, compatibil cu instalația electrică a locuinței, cu condiția respectării cerințelor tehnice de conectare.

Unele sisteme sunt proiectate pentru conectarea la instalația electrică existentă printr-o priză, în timp ce altele necesită o conexiune electrică dedicată. Modul de conectare trebuie stabilit în funcție de specificațiile producătorului și de regulile aplicabile în România. Faptul că un echipament este comercializat drept „plug-in” nu înseamnă că poate fi instalat fără verificarea instalației electrice sau fără respectarea procedurilor obligatorii.

Există și configurații care includ o baterie pentru stocarea energiei. Aceasta este o componentă opțională, nu una obligatorie pentru toate kiturile de balcon. Bateria permite păstrarea unei părți din energia produsă pentru utilizare ulterioară, însă crește costul și complexitatea sistemului.

În timpul zilei, celulele fotovoltaice transformă energia luminii în electricitate. Curentul produs de panouri ajunge la microinvertor, care îl convertește pentru a putea fi utilizat de consumatorii electrici din locuință.

Energia disponibilă poate acoperi o parte din consumul aparatelor aflate în funcțiune în acel moment. De exemplu, electricitatea produsă poate contribui la alimentarea frigiderului, a routerului, a echipamentelor electronice sau a altor aparate compatibile cu puterea disponibilă.

Într-o locuință conectată la rețeaua publică, energia fotovoltaică produsă și utilizată simultan reduce cantitatea de electricitate preluată din rețea. Dacă aparatele din locuință solicită mai multă energie decât poate furniza sistemul, diferența este preluată din rețeaua publică, în condițiile unei instalații configurate corespunzător.

Situația este diferită atunci când panourile produc mai mult decât consumă locuința în acel moment. Energia excedentară poate fi limitată de sistem, stocată într-o baterie, dacă există una, sau injectată în rețea numai dacă instalația și procedurile aplicabile permit acest lucru. Existența unui kit de balcon nu conferă automat dreptul de a livra surplusul către rețeaua publică.

Producția unui astfel de sistem depinde de puterea panourilor, orientarea acestora, înclinație, numărul de ore de soare, anotimp, temperatură și eventualele umbre produse de clădiri, copaci sau balustrade. Prin urmare, două kituri cu puteri nominale similare pot înregistra rezultate diferite dacă sunt montate în condiții diferite.

Un balcon orientat spre sud, fără obstacole importante care să blocheze lumina solară, poate oferi condiții favorabile pentru producție. Orientările estice și vestice pot fi, de asemenea, potrivite, însă distribuția energiei generate pe parcursul zilei va fi diferită. Un balcon orientat spre nord sau unul umbrit pentru perioade îndelungate poate avea o producție mai redusă.

Puterea nominală a panourilor, exprimată în wați sau kilowați, nu trebuie confundată cu energia produsă efectiv. Puterea indică un nivel de referință al capacității de producție, în timp ce energia generată se măsoară în kilowați-oră (kWh) și variază de la o zi la alta.

Pentru estimarea producției anuale, trebuie analizate amplasamentul, orientarea, înclinația, pierderile sistemului și datele de iradiere solară disponibile pentru zona respectivă. O estimare serioasă nu poate fi realizată doar pe baza numărului de panouri sau a puterii înscrise pe eticheta produsului.

Economiile depind atât de energia produsă, cât și de proporția din aceasta care este consumată direct în locuință. Dacă producția coincide cu perioadele în care funcționează aparatele electrice, o parte mai mare din necesar poate fi acoperită de sistemul fotovoltaic.

În schimb, dacă panourile produc energie atunci când consumul locuinței este redus, o parte din producție poate rămâne neutilizată, în absența unei baterii sau a unei soluții legale și tehnice pentru gestionarea surplusului. Din acest motiv, programul zilnic al locatarilor și consumul de bază al locuinței influențează eficiența economică a investiției.

Calculul economiilor trebuie să ia în considerare prețul efectiv al energiei electrice, costul kitului, cheltuielile de montaj, eventualele costuri suplimentare și producția estimată în condițiile reale ale amplasamentului. Perioada de recuperare a investiției nu este identică pentru toate gospodăriile și nu poate fi stabilită corect fără aceste date.

Un alt aspect important este diferența dintre reducerea consumului din rețea și obținerea unor venituri din energia livrată. Pentru a beneficia de mecanismele aplicabile prosumatorilor, utilizatorul trebuie să respecte procedurile de racordare și certificare prevăzute de reglementările din România.

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a publicat în martie 2026 un document cu întrebări și răspunsuri despre panourile fotovoltaice de mici dimensiuni conectate la priză, inclusiv cele cu puteri sub 800 W. Documentul precizează că aceste echipamente reprezintă instalații de producere a energiei electrice, chiar dacă sunt destinate utilizării în locuințe și au dimensiuni reduse.

Conform ANRE, instalarea trebuie realizată de electricieni autorizați sau de firme atestate de autoritate. Utilizatorii trebuie, de asemenea, să verifice documentele de conformitate și calitate ale echipamentelor și să informeze operatorul de distribuție înainte de punerea în funcțiune, potrivit cerințelor aplicabile. Sursa: ANRE – Panouri fotovoltaice de mici dimensiuni conectate la priză

Autoritatea precizează că informarea transmisă operatorului de distribuție trebuie să includă caracteristicile tehnice ale instalației, documentele echipamentului și informații despre modul de utilizare a energiei produse, inclusiv dacă se intenționează injectarea surplusului în rețea. Operatorul verifică aspectele tehnice relevante și actualizează, după caz, certificatul de racordare.

Pentru sistemele utilizate exclusiv la consumul propriu, fără evacuarea energiei excedentare în rețea și fără solicitarea calității de prosumator, ANRE indică obligația notificării operatorului de distribuție și transmiterea documentelor echipamentului. Dacă proprietarul dorește să devină prosumator, trebuie urmată procedura specifică de racordare, potrivit reglementărilor în vigoare.

Instalarea panourilor pe balustradă, pe fațadă sau pe alte elemente ale clădirii presupune verificarea condițiilor de fixare și a rezistenței suportului. Panourile și sistemele de prindere trebuie să fie adecvate amplasamentului, inclusiv în ceea ce privește expunerea la vânt și riscul desprinderii.

Documentul ANRE din martie 2026 atrage atenția că montarea panourilor pe balcon sau fațadă trebuie să respecte legislația din domeniul construcțiilor și urbanismului. Potrivit autorității, pot fi necesare acordul asociației de proprietari, avize de urbanism și autorizație de construire, în funcție de situația concretă și de lucrările efectuate.

În cazul apartamentelor din blocuri, trebuie analizate și regulile privind intervențiile asupra fațadei și folosirea părților comune ale clădirii. Cerințele pot fi diferite în funcție de tipul imobilului, amplasarea panourilor și regimul juridic al construcției. Pentru clădirile protejate sau monumentele istorice pot exista cerințe suplimentare.

Respectarea cerințelor tehnice este importantă și pentru instalația electrică. ANRE avertizează că montarea necorespunzătoare poate provoca perturbații în rețea, probleme de calitate a energiei, accidente electrice sau incendii. De aceea, simpla achiziție a unui kit și conectarea sa la o priză nu înlocuiesc verificările și formalitățile necesare.

Înainte de alegerea unui kit fotovoltaic de balcon, trebuie verificată puterea totală a panourilor, puterea microinvertorului, compatibilitatea componentelor și existența documentelor tehnice relevante. Este important ca echipamentele să respecte cerințele aplicabile și să fie însoțite de documente de conformitate furnizate de vânzător.

Trebuie analizate și dimensiunile panourilor, greutatea lor, sistemul de fixare și suprafața disponibilă. Balconul trebuie să permită montarea în condiții de siguranță, fără ca panourile să obstrucționeze căile de acces sau să creeze riscuri pentru persoanele aflate la nivelurile inferioare.

Un alt criteriu este modul în care sistemul gestionează energia produsă în exces. Unele echipamente permit limitarea injecției în rețea, iar altele pot funcționa împreună cu baterii compatibile. Aceste funcții trebuie verificate în documentația producătorului, deoarece nu sunt prezente în toate configurațiile.

Înainte de punerea în funcțiune, utilizatorul trebuie să clarifice cu un specialist autorizat și cu operatorul de distribuție procedura aplicabilă instalației pe care intenționează să o monteze. Informațiile oficiale despre conectarea sistemelor de mici dimensiuni și despre obținerea calității de prosumator sunt publicate pe site-ul ANRE.