Cristian Tudor Popescu explică de ce PSD se teme de alegeri anticipate: Este cel mai îngrozit. Se află la cel mai scăzut nivel din istoria sa

Cristian Tudor Popescu a analizat marți, 13 octombrie, posibilitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate, în contextul negocierilor pentru formarea unui nou Guvern. Invitat într-o emisiune televizată, gazetarul a explicat de ce consideră că PSD încearcă să evite un nou scrutin. Acesta a vorbit și despre șansele învestirii unui Executiv condus de Luca Niculescu, cu sprijinul mai multor formațiuni parlamentare.

Cristian Tudor Popescu a analizat scenariul alegerilor anticipate după apariția unor informații potrivit cărora președintele Nicușor Dan ar putea prezenta vineri un decret de dizolvare a Parlamentului, dacă partidele nu ajung până joi la un acord pentru învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu.

Întrebat dacă șeful statului ar putea recurge la această variantă în cazul eșecului negocierilor, gazetarul a amintit că Nicușor Dan s-a declarat în repetate rânduri împotriva organizării unui nou scrutin parlamentar.

CTP a precizat că nu exclude o schimbare de poziție a președintelui, având în vedere precedentele din politica românească. În acest context, el a făcut referire și la declarațiile lui Sorin Grindeanu, care l-a invitat pe Ilie Bolojan să participe la guvernare după o perioadă de confruntări politice.

„În mod normal, având în vedere nenumăratele declarații ale domnului președinte, atât întrebat cât și neîntrebat în legătură cu alegerile anticipate, și anume, că le respinge de plano, ar fi … ziceți dvs. cum ar fi acum să spună că va dizolva Parlamentul și face alegeri anticipate. Dar, am văzut multe, știm ce se poate în politica românească, se pot călca orice legi, se încearcă și călcarea legii gravitației, dacă s-o putea. L-am auzit pe domnul Grindeanu, invitându-l acum la guvernare pe domnul Bolojan, că dacă nu participă înseamnă că nu e patriot, nu e dedicat interesului național. Asta după ce l-a porcăit atâta vreme cu tot felul de insulte, în primul rând, și denigrări și așa mai departe, după ce a dărâmat Guvernul Bolojan, e o problemă în politica de la noi să spui acum vino la guvernare? Nu”, a precizat CTP.

Cristian Tudor Popescu consideră că PSD este formațiunea parlamentară cea mai preocupată de perspectiva alegerilor anticipate, în condițiile în care, potrivit evaluării sale, partidul se confruntă cu cel mai redus nivel de susținere electorală din propria istorie.

Gazetarul a susținut că social-democrații nu și-au dorit organizarea unui nou scrutin, chiar dacă în anumite momente au transmis public mesaje prin care lăsau să se înțeleagă că ar accepta această variantă.

În opinia sa, nici președintele Nicușor Dan nu ar avea interesul să declanșeze alegeri anticipate, motiv pentru care consideră că probabilitatea unui asemenea scenariu rămâne redusă.

„Deci, e posibil ca domnul Nicușor Dan să vină acum brusc cu alegeri anticipate, dar nu cred că este probabilitatea cea mai mare. În continuare, domnul Nicușor Dan nu-și dorește alegeri anticipate și știe foarte bine de ce. De asemenea, între toate partidele din Parlament în momentul ăsta, PSD-ul este cel mai îngrozit de anticipate și are de ce, pentru că se află la cel mai scăzut nivel din istoria sa, ca procentaj, în acest moment PSD-ul. Și atunci, ce a făcut PSD, respingând tot timpul ideea alegerilor anticipate? Mă rog, au simulat că ar fi de acord, ca să nu se zică că sunt fricoși, dar, de fapt, n-au dorit niciun moment așa ceva. Toate combinațiile alea cu Veștea, cu ’Stomac’. Spun ’Stomac’ pentru că domnul acesta înghite foarte multe. Are un stomac foarte puternic acest domn”, a mai spus CTP.

În analiza prezentată la B1 TV, Cristian Tudor Popescu a susținut că strategia PSD ar urmări menținerea partidului la guvernare printr-o înțelegere politică, fără organizarea unor noi alegeri parlamentare.

Pentru a explica această interpretare, gazetarul a comparat competiția electorală cu o procedură de licitație, în cadrul căreia participanții își prezintă ofertele, iar rezultatul stabilește câștigătorul.

Potrivit lui CTP, social-democrații ar prefera să negocieze direct cu președintele Nicușor Dan o formulă de guvernare, deoarece consideră că șansele partidului într-o nouă competiție electorală sunt reduse.

„Deci cu ăștia ce a încercat? A încercat pentru că nu vrea să se angajeze într-o licitație regulamentară, așa cum sunt licitațiile, asemuiesc alegerile cu o licitație legală în care își prezintă toată lumea oferta pe caietul de sarcini și este ales cineva. Putem să alegem această asemănare între alegeri și licitație. Pentru că nu poate să participe la o licitație legală PSD-ul, acum, că știe că șansele sunt foarte mici, vrea de la domnul Nicușor Dan o atribuire directă. Am văzut procedeul acesta, ce carieră a făcut în corupția din România. Cel mai recent, am avut atribuire directă de sutiene, de sulimanuri, de tot felul de sacâzuri de-astea pe la Institutul Meteo, toate prin atribuire directă. Asta este esența situației”, a mai adăugat CTP.

Cristian Tudor Popescu a analizat și posibilitatea învestirii unui Guvern condus de Luca Niculescu, în care portofoliile ministeriale să fie împărțite între reprezentanți ai PSD și tehnocrați, pe baza unei formule discutate în spațiul politic.

Gazetarul consideră că o asemenea structură guvernamentală ar putea obține voturile necesare în Parlament, întrucât PNL, USR și UDMR ar putea susține noul Executiv.

În același timp, CTP a apreciat că participarea la guvernare ar menține responsabilitatea PSD pentru politicile economice și pentru deciziile adoptate în ministerele pe care le-ar administra.

„Vrea o atribuire directă PSD-ul și e posibil ca aia să se realizeze în formula asta: domnul Luca Niculescu, premier, miniștrii PSD și miniștrii tehnocrați. Am auzit-o vehiculată. Asta e fezabilă. Pentru că PNL-ul o va vota, USR-ul cred că o va vota și el, UDMR-ul nu mai vorbesc și atunci cred că poate să treacă. Ce își imaginează, însă, PSD-ul, că va reuși să vopsească cioara cu această mișcare și să fugă de răspundere pentru ce a făcut în nenorocirea economiei României și ce o să mai facă din postura asta, de asta nu poate scăpa. N-are pe cine să arunce vina pentru că PSD-ul va fi probabil… E clar că la Apărare, Externe și am văzut și Finanțe decide domnul Nicușor Dan. Deci PSD o să aibă, de pildă, Energia, o să aibă Agricultura, o să aibă Transporturile, Sănătatea, tot felul de astfel de ministere foarte sensibile pentru populație, unde se vede direct ce faci și cum afectezi populația. Și cred că n-a rezolvat nimic, din punctul ăsta de vedere, PSD-ul, pentru că trebuie să-și urmeze programul pe care l-a anunțat”, a mai adăugat el.

Cristian Tudor Popescu a abordat și problema programului de guvernare pe care Luca Niculescu ar urma să îl prezinte Parlamentului, în eventualitatea în care negocierile politice se vor încheia cu susținerea acestei formule de Executiv.

Gazetarul a criticat modul în care PSD și-a comunicat prioritățile în ultimul an, susținând că reprezentanții partidului au insistat asupra empatiei și preocupării pentru cetățeni, fără să prezinte suficiente argumente economice, financiare și date concrete.

În opinia sa, viitorul program de guvernare ar trebui analizat și în raport cu direcțiile politice promovate până acum de social-democrați.