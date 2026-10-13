Raluca Turcan lansează un avertisment pentru Luca Niculescu. Ce spune despre PSD: Este în opoziție chiar și atunci când e la guvernare

Deputata PNL Raluca Turcan a declarat marți, 13 octombrie, că liberalii vor susține proiectele importante pentru România, chiar dacă vor ajunge în opoziție după instalarea unui eventual Guvern condus de Luca Niculescu. Aceasta a precizat că PNL nu va condiționa sprijinul pentru investițiile și programele naționale de interesele politice ale partidului. În același timp, Turcan a criticat comportamentul PSD în timpul guvernării lui Ilie Bolojan și i-a transmis un avertisment premierului desemnat.

Deputata liberală Raluca Turcan a anunțat marți, într-o postare pe Facebook, că PNL intenționează să susțină principalele proiecte ale viitorului Guvern Niculescu, chiar dacă formațiunea va activa în opoziție. Aceasta a afirmat că liberalii vor avea o abordare diferită de cea pe care o atribuie PSD în perioada în care social-democrații au făcut parte din coaliția condusă de Ilie Bolojan.

„Partidul Național Liberal va avea maturitatea și onestitatea de a oferi Guvernului Niculescu ceea ce PSD nu a oferit niciodată Guvernului Ilie Bolojan: să lase deoparte calculele de partid atunci când e vorba de marile proiecte ale României, precum SAFE, absorbția fondurilor europene sau bugetul de stat pe 2027”, a transmis Turcan.

În același mesaj, reprezentanta PNL i-a atras atenția lui Luca Niculescu asupra relației politice cu social-democrații, susținând că participarea PSD la guvernare nu garantează și sprijinul partidului pentru deciziile Executivului.

„Să nu uite că PSD este în opoziție chiar și când e la guvernare!”, a avertizat deputata liberală.

Criticile formulate de Raluca Turcan la adresa PSD vizează inclusiv poziția social-democraților față de programul SAFE, destinat finanțării investițiilor în domeniul apărării. Deputata PNL susține că, după retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Bolojan, reprezentanții PSD au promis că nu vor afecta implementarea programului.

Potrivit acesteia, social-democrații și-ar fi schimbat ulterior poziția și ar fi contestat programul la Curtea Constituțională, în contradicție cu angajamentele asumate anterior.

Prin invocarea acestui episod, Turcan a pus sub semnul întrebării respectarea acordurilor politice de către PSD și a avertizat că o situație asemănătoare s-ar putea repeta în relația cu viitorul Cabinet.

Un alt reproș formulat de deputata PNL privește legea salarizării, pe care aceasta o prezintă drept un jalon al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), asociat unei finanțări de 770 de milioane de euro. Raluca Turcan susține că PSD nu ar fi respectat acordul încheiat pentru adoptarea actului normativ.

Liberala a făcut referire la evenimentele din luna mai, când, potrivit relatării sale, Sorin Grindeanu a semnat la Palatul Cotroceni un acord referitor la legea salarizării, după înlăturarea Guvernului Bolojan cu sprijinul PSD și AUR.

„În mai, după ce a dat jos Guvernul Bolojan împreună cu AUR, Sorin Grindeanu semna la Cotroceni acordul pentru legea salarizării, jalon PNRR de 770 de milioane de euro. Hârtia aceea nu a valorat, de fapt, nimic. PSD a blocat legea, iar România a pierdut 770 de milioane de euro”, a susținut Raluca Turcan.

Afirmațiile privind blocarea legii și pierderea finanțării reprezintă acuzații formulate de deputata liberală la adresa PSD.

În perspectiva formării noului Executiv, Raluca Turcan a declarat că liberalii nu intenționează să repete comportamentul pe care îl reproșează social-democraților. Deputata a precizat că eventualele înțelegeri politice încheiate de PNL cu Luca Niculescu vor fi respectate.

„Noi nu vom face asta. Nu semnăm un acord cu premierul desemnat pentru a-l încălca a doua zi”, a transmis aceasta.

Poziția exprimată de Turcan presupune susținerea proiectelor considerate importante pentru România, fără ca această susținere să însemne renunțarea la atribuțiile de control politic exercitate de un partid aflat în opoziție.

Raluca Turcan a explicat că trecerea PNL în opoziție va fi însoțită de monitorizarea activității noului Guvern, în special în privința administrării fondurilor publice și a politicilor bugetare. Deputata a indicat drept priorități respectarea țintei de deficit, fundamentarea bugetului pentru anul 2027 și continuarea reformelor asumate.

„Opoziția nu înseamnă să stai cuminte și să aplauzi. Vom sta cu ochii pe fiecare leu cheltuit de acest Guvern. Vom vedea dacă ținta de deficit va fi respectată. Vom vedea dacă bugetul pentru 2027 va fi construit pe venituri reale, nu pe promisiuni. Vom vedea dacă reformele vor continua sau vor fi îngropate în sertarele ministerelor”, a afirmat Turcan.

Declarațiile deputatei indică faptul că PNL intenționează să urmărească atât execuția bugetară, cât și modul în care viitorul Cabinet își va îndeplini angajamentele privind reformele și administrarea finanțelor publice.

La finalul mesajului publicat pe Facebook, Raluca Turcan a revenit asupra relației dintre PSD și fostul Guvern Bolojan, susținând că social-democrații au acționat împotriva propriului partener de guvernare. Deputata consideră că premierul desemnat Luca Niculescu ar putea întâmpina dificultăți similare dacă noul Cabinet va fi instalat.